Restaurantes com menu-degustação japonês e novas sobremesas estão entre as sugestões na capital

+ O Aizomê comemora seus 12 anos com um menu especial elaborado pela chef Telma Shiraishi. Servido apenas no jantar, até 30/3, o ‘Omakasê’ pode ser em cinco ou sete tempos (R$ 180/R$ 210). Dentre os pratos, há magret defumado em cerejeira com figos frescos (foto); peixe com cogumelos crocantes; e lombo de cordeiro em crosta de panko e pecã. Al. Fernão Cardim, 39, Jd. Paulista, 3251-5157. 12h/14h30 e 18h30/23h (sáb., 18h30/23h30; fecha dom.).

+ No Kitchin, o ‘Omakasê’ do sushiman Denis Watanabe é composto de 16 itens, desde a entrada até a sobremesa (R$ 280). Para começar, tartare de atum com vieira e foie gras. Na sequência, uma seleção de sashimis e sushis (foto), como os que levam lula, vieira e camarão. O menu traz ainda o sushi de tempurá de beijupirá e, de sobremesa, o típico mochi. R. Iaiá, 83, Itaim Bibi, 2339-2072. 12h/15h e 19h/0h (6ª, até 0h30; sáb., 12h/15h30 e 19h/0h30; fecha dom.).

+ Uma das casas do chef Henrique Fogaça, o Jamile está com novos pratos e sobremesas. Na ala principal, há pedidas como a costela de porco glaceada, com quirela de milho cremosa (R$ 63), e o bobó de polvo com arroz de coco e castanha de caju (R$ 89). Da seção açucarada, estreia o ‘Abacaxi Cremoso’ (R$ 22; foto), acompanhado de farofa cítrica. R. 13 de Maio, 647, Bexiga, 2985-3005. 12h/15h e 20h/0h (6ª, até 1h; sáb., 12h/16h e 20h/1h; dom., 12h/17h).

+ Até o fim de março, a Bráz Trattoria serve a sobremesa ‘Sgroppino Frutti di Bosco’ (R$ 28; foto). Inspirado em receita do norte da Itália, o doce ganhou na casa uma versão com sorbet de frutas vermelhas artesanal, frutas frescas e, para finalizar, uma dose de espumante gelado. Shopping Cidade Jardim. Av. Magalhães de Castro, 12.000, 4º piso, Cidade Jardim, 3198-9435. 12h/15h e 18h30/23h (6ª, até 0h; sáb., 12h/0h; dom., 12h/22h).