Restaurantes Charco e Lilu têm novidades no cardápio

+ À frente da cozinha do informal Lilu, o chef André Mifano insere novas opções no cardápio. Um exemplo é o fideuá de frutos do mar (R$ 79; foto), que vem com lula e camarão grelhados e é arrematado com ovo e emulsão de ervas. Outra pedida, a língua bovina assada é servida em fatias na companhia de tomate, cebola roxa e alho refogados em molho agridoce (R$ 53). R. Francisco Leitão, 269, Pinheiros, 99746-0269. 19h/23h (sáb., 13h/16h e 19h30/23h; fecha dom. e 2ª).

+ Pautado pelo frescor dos ingredientes, o Charco tem novidades preparadas pelos chefs Tuca Mezzomo e Nathalia Gonçalves. Para começar, cogumelos tostados com abóbora defumada e creme de parmesão (R$ 54). Entre os principais, lombo de porco preto com quiabo e mostarda em folhas e em grãos (R$ 64). Por fim, ‘Leite e Mel’ (R$ 28; foto), um bolo de amêndoas com creme de baunilha, farofa crocante, favos de mel e sorvete de leite defumado. R. Peixoto Gomide, 1.492, Cerqueira César, 3063-0360. 19h/0h (sáb., 13h/16h e 19h30/0h; fecha dom.).