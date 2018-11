Restaurantes celebram mais um ano com menu especial

+ Para festejar seus 19 anos, o All Seasons realiza o Festival de Camarão, Ostra e Alcachofra, no jantar, até 1º/12. Nele, há opções como o risoto de camarão e alcachofra (R$ 69; foto acima). Al. Santos, 85, Jd. Paulista, 2627-1336. 12h/15h e 19h/23h (sáb., 12h/16h e 19h/23h; dom. e fer., 12h/16h).

+ O praliné de paçoca com mousse e sorvete de chocolate (foto acima) encerra o menu em cinco etapas (R$ 250) que o Cantaloup serve no jantar, até 30/11, para celebrar os 22 anos. R. Manuel Guedes, 474, Itaim Bibi, 3078-3445. 12h/15h e 19h/0h (sáb., 19h/0h; dom., 12h/17h).

+ Aberto há 55 anos no litoral paulista, o Dalmo Bárbaro comemora com um menu-degustação de cinco tempos (R$ 150, de 3ª a 6ª), que traz especialidades como o ‘Peixe Scarpa’ e o ‘Camarão Biquíni’, até 30/11. R. Gironda, 188, Itaim Bibi, 2985-4002. 12h/23h59 (dom., 12h/18h; fecha 2ª).

+ Com ambiente agradável precedido por um jardim, o Jacarandá lista 12 novos pratos no cardápio elaborados pelo chef Danilo Gozetto, recém-chegado à casa. Na seleção, o casarecce com berinjela defumada, burrata, limão-siciliano e manjericão (R$ 62; foto acima), e o ‘Denver Steak VPJ Angus’ (R$ 62), servido com batata-doce assada na manteiga com tomilho e agrião orgânico. R. Alves Guimarães, 153, Pinheiros, 3083-3003. 12h/0h.