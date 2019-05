Restaurantes apostam em novas receitas para a estação

+ Restaurante de cozinha brasileira com um toque espanhol, o Micaela ganha quatro novas receitas criadas pelo chef Fábio Vieira. Para começar, ‘Galletas de Pan com Tartar de Chorizo’ (R$ 44, 6 unid.; foto), que leva steak tartar e picles de cebola roxa. Na ala das sobremesas, a novidade é a éclair de bacuri coberta com chocolate (R$ 28). R. José Maria Lisboa, 228, Jd. Paulista, 3473-6849. 12h/15h30 e 19h/23h (sáb., 12h/16h30 e 19h/23h; dom., 12h/16h30; fecha 2ª).

+ O ‘Tatá Box’ (R$ 48; foto), que traz tartar de atum ou de salmão com mix de ovas, maionese japonesa, wakame, gengibre e cebolinha, é uma das novidades no menu do Tatá Sushi. A casa também lança a ‘Sugestão Tatá’ (R$ 132), um menu em cinco etapas composto de duas entradas (fria e quente) e sushis especiais. R. João Cachoeira, 278, Itaim Bibi, 3078-2006. 12h/15h e 19h/23h30 (6ª e sáb., até 0h; dom., 12h/16h e 19h/22h30; fecha 2ª).