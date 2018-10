Restaurantes Aguzzo e Méz apresentam novidades no cardápio

+ Até o fim de outubro, o Aguzzo Cucina e Vino realiza o Festival de Alcachofra, com seis receitas assinadas pelo chef Alessandro Oliveira. O ingrediente, que vem do interior paulista, surge, por exemplo, assado e recheado com pão de nozes, ervas e parmesão (R$ 39). Outra pedida é a lasanha com alcachofra, muçarela de búfala, tomate e manjericão (R$ 79; foto). R. Simão Álvares, 325, Pinheiros, 3083-7363. 12h/15h e 19h/23h (6ª, até 0h; sáb., 12h/17h e 19h/0h; dom., 12h/23h).

+ Novo titular na cozinha do Méz, o chef Francisco Pinheiro apresenta novidades no cardápio. Para começar, há porção de bolinho de arroz com açafrão e grana padano (R$ 29). Outra destaque é o risoto de camarão ao limão (R$ 54). De sobremesa, ele sugere a ‘Surpresa de Chocolate’, que vem com mousse de chocolate, sorvete de frutas vermelhas, farofa de castanha-do-pará, suspiro e morango (R$ 34; foto). R. Dr. Mário Ferraz, 561, Itaim Bibi, 2538-8196. 12h/15h e 17h30/1h (5ª a sáb., 12h/2h; fecha dom.).