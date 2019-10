Restaurant Week: mais de 200 endereços de São Paulo participam do evento com menu especial

A 25ª edição da Restaurant Week começa hoje (4) e segue até 27/10, em mais de 200 endereços da capital paulista. A novidade da temporada são as categorias ‘Menu Plus’ (R$ 55, almoço; R$ 68, jantar) e ‘Burger Gourmet’ (R$ 32, com direito a hambúrguer e acompanhamento), que se juntam ao ‘Menu RW’ (R$ 46,90/R$ 58,90) e ao ‘Menu Premium’ (R$ 68/R$ 89). As três opções de menu incluem entrada, prato e sobremesa. Também vale lembrar que, a cada refeição, será acrescido R$ 1 para ação social.

Casa de comida sírio-libanesa, o Farabbud (Al. dos Anapurus, 1.253, Moema, 5054-1648), por exemplo, participa do festival com o ‘Menu RW’. No almoço, a escolha do prato fica entre quibe de abóbora, trio de charutos e frango com arroz cherry.

Já o bistrô Rendez-Vous (R. Fradique Coutinho, 179, Pinheiros, 4564-0146) integra a lista de casas da categoria ‘Plus’ e prepara o ‘Picadinho à Francesa com Aligot’ como um dos pratos do jantar.

À frente do agradável Così (R. Barão de Tatuí, 302, S. Cecília, 3826-5088), o chef Renato Carioni inclui o polpetone caprese com salada de rúcula (foto) entre as sugestões de pratos do ‘Menu Premium’, servido no almoço e no jantar. Para abrir a refeição, uma das pedidas é a polenta rústica com ragu de cogumelos.

O restaurante Jamie’s Italian (Av. Horácio Lafer, 61, Itaim Bibi, 2365-1309) participa do evento apenas no jantar, com o ‘Menu Premium’. No cardápio, figuram opções como os bolinhos de costela, de entrada, e o risoto ao pesto genovês com tomates assados (foto), entre os pratos principais. De sobremesa, torta de chocolate amargo em camadas, com calda de chocolate, ou crumble de maçã e canela com sorvete de baunilha.

Para os restaurantes com ‘Menu Premium’ é necessário fazer reserva no site do Restaurant Week. Confira também a lista completa de participantes.