Restaurant Week começa em São Paulo com a participação de mais de 180 casas

A 23ª edição da Restaurant Week São Paulo começa 6ª (28) e vai até 21/10. Mais de 180 casas participam do festival com menus a R$ 46,90 (almoço) e R$ 58,90 (jantar), sempre com entrada, prato e sobremesa. Em alguns restaurantes haverá a opção de Menu Premium (R$ 68, almoço; R$ 89, jantar), com reserva antecipada pelo site do evento.

Confira abaixo alguns lugares para visitar durante a temporada aqui a programação completa da SPRW, com participantes e cardápios.

O Arábia, por exemplo, sugere quibe cru (foto à esq.) como entrada, no jantar. R. Haddock Lobo, 1.397, Cerqueira César, 3061-2203. 12h/0h.

O Clos participa apenas no jantar e com o Menu Premium (R$ 89; reserva antecipada). Para começar, terá nhoque de beterraba com redução de balsâmico e castanha-do-pará (foto à dir.). R. Domingos Fernandes, 548, V. N. Conceição, 3045-2154. 19h/23h (6ª e sáb., 19h/0h; fecha dom.).

Já o Fitó elaborou dois cardápios, com direito a baião de dois vegetariano, no almoço, e carne de sol com purê de cará e vinagrete, no jantar. R. Cardeal Arcoverde, 2.773, Pinheiros, 3032-0963. 12h/15h e 19h/23h30 (sáb., 12h30/16h30 e 20h/23h30; dom., 12h30/17h; 2ª, 12h/15h).