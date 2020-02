Ressaca? Bom motivo para conferir as estreias

No Sofá

Murilo Busolin



@murilobusolin

A ressaca bateu aí? Após dias de folia, bebida barata, memórias esquecíveis e inesquecíveis e muito glitter espalhado pelo corpo (e pela casa) chegou o pós-carnaval. Se você pertence ao bloco dos que não têm forças para encarar o último (?) fim de semana da festa da carne, separei as novidades que chegaram às plataformas de streaming nos últimos dias, mas foram ofuscadas por motivos óbvios:

Hunters (Amazon Prime/1 temporada)

A maior promessa da semana é a série estrelada por Al Pacino com produção executiva do vencedor do Oscar Jordan Peele. Só por essa descrição já vale conferir, certo? O suspense conta a história de um grupo de caçadores de nazistas nos anos 70. Al Pacino é o líder da corrida sanguinária contra os criminosos de guerra nos EUA.

Better Call Saul (Netflix/5 temporadas)

Para fãs de Breaking Bad que não aguentavam mais o hiato de seu spin-off.

Pokémon: Mewtwo Contra Ataca – Evolução (Filme/ Netflix)

Para quem nasceu nos anos 90 e foi um grande fã da saga (como eu). O remake feito em computação gráfica mantém o mesmo roteiro do original de 1998: jovens treinadores batalham em uma competição organizada pelo Pokémon mais poderoso, Mewtwo.

Spectros (Netlix/1 temporada)

A produção brasileira se passa em São Paulo e mostra um grupo de adolescentes enfrentando mortos-vivos no bairro da Liberdade.

Matches (Warner – episódios duplos às quintas/ 21h40)

Outra nacional (comédia). Quatro amigos procuram novas formas de se relacionar por meio de aplicativos.

Cinco animações para o pós-carnaval

1) Divertidamente

Um daqueles casos em que a animação foi feita para o público infantil, mas com uma mensagem certeira para os adultos. Netflix.

2) O Rei Leão

O live-action “ame ou odeie” extremamente realista de um dos maiores clássicos da Disney chegou tímido na Amazon Prime.

3) Meu Amigo Totoro

Duas meninas vão para o interior do Japão cuidar da mãe doente, mas elas recebem ajuda de criaturas mágicas. Netflix.

4) Moana

A descolada princesa da Disney embarca em uma aventura ao lado de um semideus. A trilha sonora vai grudar na sua cabeça. Amazon Prime.

5) Zootopia

Despretensiosa, levou o Oscar de Melhor Animação em 2017. Uma raposa trapaceira ajuda uma coelha policial. Amazon Prime.

YouTube 1. O canal Meteoro Brasil se aproxima dos 700 mil inscritos e explica temas ligados à ciência, filosofia e cultura pop; bit.ly/nometeoro.

Youtube 2. Tempero Drag é apresentado por Rita Von Hunty (Guilherme Terreri). Como muito didatismo, a drag queen promove debates importantes do cotidiano: bit.ly/sofadrag.