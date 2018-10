Recém-aberto, Nice to Meat U se dedica ao churrasco de carnes nobres, no Jardim Europa

A parrilla vista da rua não deixa dúvida sobre a vocação do recém-aberto Nice to Meat U – ou NTMU, como está no letreiro luminoso na fachada da casa de aspecto rústico, que faz lembrar um celeiro e tem até uma carroça na calçada. O lugar se dedica ao churrasco de carnes nobres, servidas à la carte, com bons acompanhamentos.

O restaurante se divide em três ambientes: o salão interno, a varanda envidraçada e um deck. Já o bar, com ampla carta de drinques, foi instalado num espaço anexo e com entrada independente, que preserva pisos e azulejos do açougue que funcionou ali por décadas.

À frente do negócio estão os irmãos Shoel, do Classic Burger Haüs e The Dog Haüs, e os empresários André Foz (Cristal Pizza) e Iquinho Facchini.

Para iniciar o serviço, aceite o couvert (R$ 16), composto de pão quentinho, torrada, azeitonas, chimichurri, manteiga e sardela. Também há boas opções de entrada, caso do palmito pupunha na brasa com tutano e flor de sal (R$ 28) e da linguiça toscana (R$ 32).

A seção de cortes da casa traz opções como bife de tira (R$ 88), chorizo (R$ 86), fraldinha (R$ 76) e bife ancho (R$ 86), que foi servido ao ponto, macio e suculento. Para compartilhar, uma das sugestões é o galeto desossado (R$ 58).

Os acompanhamentos levam a assinatura do chef consultor Ivo Lopes, a exemplo da saborosa farofa de ovos e da salada de batata (R$ 26, cada). Para fechar, panqueca de doce de leite com sorvete de creme (R$ 24).

ONDE: R. Amauri, 40, Jd. Europa, 2737-9007.

QUANDO: 12h/15h30 e 19h/0h30 (sáb., 12h/0h; dom., 12h/19h; fecha 2ª).

QUANTO: Cc.: todos. Cd.: todos.