Ráscal e P.F. Chang’s têm novidades no cardápio

+ O Ráscal renova as sugestões do seu caprichado bufê (R$ 79/R$ 89). Para iniciar a refeição, há carpaccio de beterraba, salada de cogumelos e robalo ao pesto com mascarpone e uvas. Na seleção de principais, figuram o mignon de porco com cogumelos e o ‘Linguine à Putanesca’ (foto). Al. Santos, 870, Jd. Paulista, 3141-0692. 12h/15h15 e 19h/22h15 (6ª, até 23h15; sáb., 12h/17h15 e 19h/23h15; dom., 12h/17h15 e 19h/22h15).

+ Ainda dá tempo de provar o ‘Steak and Shrimp’ (R$ 75; foto), receita que fica no cardápio da rede asiática P.F. Chang’s até 4ª (31). O prato leva medalhões de filé mignon com molho chimichurri e camarões grelhados com um toque cítrico e picante. Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 627, V. Nova Conceição, 3044-0571. 12h/15h30 e 18h30/22h30 (6ª e sáb., 12h/0h; dom., 12h/22h).