Racionais, Muse e Richard Marx entre os shows que ocorrem de 3ª (8/10) a 5ª (10/10)

3ª (8/10)

Richard Marx

O cantor e compositor americano vem ao país para esta única apresentação. Com mais de 30 anos de carreira, ele coleciona sucessos como ‘Right Here Waiting’, ‘Satisfied’ e ‘When You Loved Me’. Tom Brasil (1.800 lug.) e (4.000 lug). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. 3ª (8), 21h30. R$ 240/ R$ 440. Cc.: todos. Cd.: todos.

4ª (9)

Danilo Brito

O bandolinista lança o álbum ‘Da Natureza das Coisas’, com repertório que abrange composições de Villa-Lobos, Jorge Santos, Garoto, além de músicas autorais. Sesc Pinheiros. Auditório (101 lug.). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 4ª (9), 20h30. R$ 9/ R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Muse

A banda, um dos ícones do rock mundial na atualidade, traz a turnê ‘Simulation Theory World Tour’ para o país. O show ainda contará com a abertura do grupo britânico Kaiser Chiefs. Ginásio do Ibirapuera (9.000 lug.). R. Manoel da Nóbrega, 1.361 Paraíso, 3887-3500. 4ª (9), 21h (abertura dos portões, 17h; show de abertura, 19h45). R$ 260/ R$ 620.

5ª (10/10)

Munhoz e Mariano

A dupla comemora 10 anos de carreira ao som dos seus grandes sucessos como ‘Balada Louca’, ‘Camaro Amarelo’ e ‘Que Jeito Que Vai Embora’. Villa Country (8.000 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 774, Água Branca, 3868-5858. 5 ª (10), 20h (show, 0h30). R$ 30/R$ 50. Cc.: D, M e V.

Ozma Quintet

O grupo francês, criado em 2001, traz o jazz misturado com o rock e com a electro, subgênero da música eletrônica. Sesc Guarulhos. Teatro (349 lug.). R. Guilherme Lino dos Santos, 1.200, 2475-5550. 5ª (10), 20h. R$ 12/ R$ 40. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

Racionais

Na passagem da turnê ‘Racionais 3 Décadas’ pela cidade, o grupo, liderado por Mano Brown, grava o DVD para o registro do show com sucessos como ‘Diário de um Detento’, ‘Mágico de Oz’ e ‘Pânico na Zona Sul’. Credicard Hall (5.743 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 4003-5588. 5 ª (10), 11/10 (esgotado) e 12/10 (esgotado), 23h30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Supla

Acompanhado por banda, o roqueiro faz o show ‘Ileal Tour’, baseado em seu mais recente álbum, que tem músicas como ‘Cresça e Aconteça’ e ‘Essa não é a balada do Ed Stab’. Teatro Morumbi Shopping. Estacionamento do Piso G1 (250 lug.). Av. Roque Petroni Junior, 1.089, Jd. das Acácias, 5183-2800. 5ª (10), 21h. R$ 60/ R$ 70.