Quitutes: presentes para o Dia das Mães

Casas capricham nas embalagens e nas diferentes versões de doces, entre chocolates, suspiros e macarons, para presentear (e surpreender) no Dia das Mães.

+ O ‘Bouquet de Rosa de Suspiros’ (R$ 72), montado em um vaso cheio de suspirinhos, com oito rosas feitas de suspiro de baunilha (R$ 72; foto), é um dos dez itens da linha de doces desenvolvida pela Éclair Moi para o Dia das Mães. Na seleção, há também caixa de macaron de rosas (R$ 132, 24 unid.) e coração de chocolate 60% cacau recheado com quatro bombons (R$ 79,60, 230 g). Al. Lorena, 1.204, Jd. Paulista, 2985-2204. 11h/21h (sáb., 10h/21h; dom., 10h/20h).

+ À venda no Mercadinho Dalva e Dito, o tubo de bombons recheados de marshmallow crocante e cobertos por chocolate ao leite e Ruby (foto) sai por R$ 49. R. Pe. João Manuel, 1.115, Jd. Paulista, 3068-4444. 9h/20h (dom., 9h/17h).

+ A Casa Bonometti criou a delicada tartelete com geleia de frutas vermelhas, camada de pistache e cobertura de chocolate Ruby (R$ 14, 11 cm; R$ 100, 24 cm; foto), à venda na loja e por encomenda. No domingo (12), quem pedir um dos combos de café da manhã vai ganhar uma tortinha. R. Bahia, 480, Higienópolis, 2774-1888. 9h/20h (dom., 9h/17h).

+ Na Kopenhagen, a caixa ‘Coleção Bombons’ (R$ 69,90, 16 unid.; foto) traz versões como chocolate amargo com caramelo crocante e ao leite com macadâmia. Av. Paes de Barros, 905, Mooca, 2268-3579. 9h/20h (dom., 9h/19h).

+ Entre as sugestões da Dengo, o chocolate ‘Quebra-quebra’, de banana com castanha de caju (R$ 22, 100 g; foto), pode vir nesta embalagem temática (R$ 4). Já a caixa com seis bombons variados sai por R$ 38. Shopping Eldorado. Av. Rebouças, 3.970, 1º piso, Pinheiros. 10h/22h.

+ A ‘Gaveta de Bombons’ (R$ 69, 9 unid.; foto), da Pati Piva, traz bombons recheados com Nutella, gianduia e brigadeiro. Shopping Iguatemi. Av. Brig. Faria Lima, 2.232, Jd. Europa, 3032-4615. 10h/22h (dom., 14h/20h).

+ Uma das sugestões da Chocolat du Jour para a data é a ‘Caixa D’or’ (R$ 547, 370 g; foto) com mensagens como ‘Mamãe Te Amo’ e ‘Feliz Dia das Mães’. A caixa vem com bombons sortidos nos sabores brigadeiro, paçoca, caramelo com flor de sal ao leite e outros. R. Haddock Lobo, 1.421, Cerqueira César, 3168-2720. 10h/20h (dom., 12h/18h).

+ Na Le Bon Gâteau, a confeiteira Júlia Junqueira também prepara diferentes tortas para a ocasião. Entre as receitas, estão a torta de chocolate com pistache e a torta e pera (foto), com massa à base de amêndoas, recheio de creme de pera, além de pera caramelada e mousse de nozes (a partir de R$ 90, cada). R. Ferreira de Araújo, 305, Pinheiros, 3032-0003. 11h/18h (fecha dom. e 2ª).

