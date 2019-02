Quitutes: confira opções leves para o verão paulistano

+ Na Vis Savour Boulangerie, a novidade fica por conta da salada com figos caramelizados e queijo (R$ 32; foto acima). A nova receita da padaria leva minirúcula, figos e queijo brie temperados com laranja, vinagre balsâmico, azeite, mel e nozes picadas. Av. Horácio Lafer, 523, Itaim Bibi, 3073-0699. 7h/19h (sáb., 8h/16h; fecha dom.).

+ A unidade Oscar Freire do Santo Grão conta com dez novas receitas no cardápio, como os pastéis de camarão, mascarpone e limão-siciliano (R$ 38; foto acima) e o risoto de semente de girassol e abóbora com castanhas defumadas (R$ 52). R. Oscar Freire, 413, Cerqueira César, 3062-9294. 7h30/0h (6ª, 7h30/1h; sáb., 8h/1h; dom., 8h/23h).

Confira outras dicas de Quitutes na cidade:

Cafés

Vista Café

Mais um bom motivo para se visitar o MAC USP. Localizado no mezanino do edifício, tem salão arejado e terraço ao ar livre. O cardápio, elaborado pelo chef Marcelo Corrêa Bastos, reúne desde pratos, que figuram no almoço (R$ 35/R$ 55), até sanduíches, como o queijo quente com banana no pão brioche (R$ 16). Da seção ‘Ovos’, peça o ovo frito com abacate e tomate assado sobre pão australiano (R$ 15). Para beber, o ‘Cappuccino Urbe’ (R$ 12,50) vem na taça, com raspas de limão e doce de leite. Av. Pedro Álvares Cabral, 1.301, Ibirapuera, 2658-3188. 9h30/18h (dom., 9h30/21h;

fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Doces

Manteigaria Lisboa

Rede portuguesa especializada em fazer apenas pasteis de nata. Um sino na entrada da pequena loja – que também abriga a produção – avisa quando sai uma nova fornada do doce à base de massa folhada e recheio de creme de nata (R$ 6,90, a unidade; R$ 34,50, caixa com seis). Para acompanhar, serve vinho do Porto da Real Companhia Velha, por R$ 13, a dose, e expresso da portuguesa Delta (R$ 6). R. Pamplona, 674, Jd. Paulista, 3262-2306. 9h/21h (sáb. e dom., 10h/20h). Cc.: M, V e E. Cd.: M, V e E.

Tammy Montagna Delicious Patisserie

O ateliê da norte-americana Tammy Montagna também acolhe um charmoso café e doceria, com bolos coloridos, pirulitos de caramelo e suspiros. Um dos hits da casa, o bolo de chocolate vem recheado com camadas de brigadeiro (R$ 15, a fatia). Na vitrine, há ainda cupcakes – como o de red velvet (R$ 12) –, bolo de cenoura com cobertura e recheio à base de cream cheese (R$ 15), cheesecake (R$ 15) e macarons (R$ 5, cada). Para acompanhar, serve de expresso (R$ 4,50) a cappuccino com Nutella (R$ 10). R. Lisboa, 284, Pinheiros, 2936-2895. 8h/20h (fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Padarias

Padaria Aracaju

O pastel de Belém (R$ 4,80) é uma das ‘perdições’ da padaria fundada por portugueses. Se possível, prove o doce ainda quente, recém-saído do forno. Aproveite também para matar as saudades das rabanadas, que são feitas diariamente (R$ 3,20, cada). Outro carro-chefe é o pão australiano (R$ 2,20), feito à base de cacau e malte, com manteiga na chapa. R. Maranhão, 760, Higienópolis, 3666-8857. 6h/22h30 (sáb. e dom., 7h/22h30). Cc.: todos. Cd.: todos.

Padaria Monte Líbano

É a típica padaria de bairro, com fregueses chamados pelo nome, coxinhas enormes na estufa (R$ 7 cada) e geladeira com bolos decorados. Não saia sem levar uma bandeja da ‘Lua de Mel’, pão doce redondinho recheado com doce de leite e coberto com coco (R$ 54, o quilo). Av. Paes de Barros, 1.283, Mooca, 2605-3537. 5h/23h (dom., 6h/23h). Cc.: não aceita. Cd.: todos.

Rotisseria

Pastagrano

As massas da dupla Jorge Gamart e Jhonny Santos valem a viagem até a loja. Prove receitas como agnolotti de búfala com limão-siciliano (R$ 42, 400g), cannelloni de ricota com berinjela (R$ 32, 400g) e tortelli com queijo brie, abobrinha assada, bacon e alho frito (R$ 38, 440g). Apenas nos fins de semana, vende pães e antepastos, como caponata (R$ 55, o quilo) e muharamma (R$ 60, o quilo). R. Jaime do Espírito Santo, 83, Jd. Marajoara, 5523-0512. 9h/19h (dom. e fer., 9h/14h). Cc.: todos.

Cd.: todos.

Salgados

Torta no Quintal

A torteria mudou para um endereço maior e bem simpático, na mesma rua onde vendeu a primeira tortinha, em 2011. Lá, saladas e sucos incrementados fazem par com 15 opções de tortas salgadas bem recheadas, como a de mix de cogumelos (R$ 52/R$ 105). Pelo valor de R$ 28,90, é possível pedir qualquer fatia acompanhada de uma mini salada. R. Comendador Miguel Calfat, 625, V. N. Conceição, 3044-2160. 11h/18h (sáb., 11h30/15h45; 2ª, 11h/15h; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sanduíches

Souk Burger

Na lanchonete de Tarik Bechara Leal, neto de libaneses, o que surge entre as fatias de pão são especialidades do Oriente Médio. Na prática: o quibe, a kafta e o babaganuche são os recheios dos sanduíches. O ‘Souk Burger’ (R$ 28), por exemplo, leva um quibe de carne moída, trigo e especiarias, além de cebola caramelizada, tabule e maionese de tahine. No ‘Babaganoo’ (R$ 29), opção vegetariana, a pasta de berinjela com cebola e farinha faz as vezes da carne, e é acompanhada de tomate confit e queijo de cabra. Batatas rústicas com maionese de zaatar (R$ 18,90), drinques com araque (destilado árabe de anis) e sobremesas típicas completam o menu. R. Mateus Grou, 182, Pinheiros, 3062-4674. 12h/23h (sáb., 12h/0h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

St. Louis Burger

A pequena hamburgueria serve bons sanduíches. Um dos principais é o ‘Burger 57’, com

220 gramas de carne, bacon assado, cebola grelhada, queijo suíço, alface, tomate e molho

(R$ 34,50). Para acompanhar, a limonada feita com limão taiti, limão-siciliano e framboesa

(R$ 9,50, 500 ml) é ótima. R. Batataes, 242, Jd. Paulista, 3051-3435. 12h/15h30 e 18h30/23h (6ª e sáb., 12h/16h e 18h30/23h; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sorvetes

Ben & Jerry’s

Na vitrine, estão alguns sabores campeões de vendas: ‘Chocolate Chip Cookie Dough’, com massa de biscoito; ‘Cherry Garcia’, com cerejas em calda e flocos de sabor chocolate; ‘Chocolate Fudge Brownie’, com pedaços de brownie; ‘Strawberry Cheesecake’; e ‘Chunky Monkey’, com pedaços de banana. A bola custa R$ 12 (R$ 6 por bola adicional), no copinho ou casquinha. Por mais R$ 4,50, o sorvete vem no cone de waffle feito na hora. R. Oscar Freire, 957, Jd. Paulista, 3213-9127. 10h/22h (dom., 12h/20h). Cc.: todos. Cd.: todos.