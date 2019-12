Quitutes natalinos: chocolates e biscoitos para presentear no Natal

Ainda dá tempo de garantir aquele presentinho de Natal, com biscoitos, chocolates e quitutes temáticos

+ Na The Good Cop, os donuts (foto) surgem com decoração natalina, tanto os clássicos (R$ 10) quanto os recheados com opções como creme de nozes ou limão (R$ 12). R. Dr. Mário Ferraz, 517, Itaim Bibi, 3078-1925. 11h/18h (fecha 2ª). 3ª (24), 11h/15h; fecha 4ª (25).

+ O ‘Biscoito Gingerbread’ em formato de bota (R$ 59; foto) é uma dica da confeitaria Pati Piva. Na linha, há também o ‘Christmas Cake’, de frutas (R$ 220). R. Oscar Freire, 1.119, Cerqueira César, 3085-1708. 10h/20h. 3ª (24), 10h/18h; fecha 4ª (25).

+ Na Biscoitê, destaque para os diversos potes com biscoitinhos (R$ 34,90; foto). Shopping Villa-Lobos. Av. das Nações Unidas, 4.777, Pinheiros, 3021-1533. 10h/ 22h (dom., 13h/20h). 3ª (24), 10h/18h; fecha 4ª (25).

+ Boneco de neve com recheio de panetone da Chocolat du Jour (R$ 85; foto). Av. Magalhães de Castro, 12.000, Cidade Jardim, 3758-0561. 10h/22h (dom., 14h/20h). 3ª (24), 10h/16h; fecha 4ª (25).

+ Lata de presente com bolo de pão de mel (R$ 160, 560 g; foto), da Tchocolath. R. Antônio Afonso, 19, V. N. Conceição, 3842-5623. 10h/20h (sáb. e dom., 10h/17h30). 3ª (24), 10h/14h30; fecha de 4ª (25) a 1º/1/2020.

+ A caixa ‘Cookie Panettone’ (R$ 14,90, 150g; foto) é uma das novidades na linha da Chocolates Brasil Cacau. R. João Cachoeira, 899, loja 1.341, V. N. Conceição, 3079-1390. 9h/20h (sáb., 9h/18h; dom., 9h/16h). 3ª (24), 9h/15h30; fecha 4ª (25).