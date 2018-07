Quitutes: casas lançam novas versões para lanches clássicos

STUNT BURGER

+ Casa do chef Donato Galvez, o Stunt Burger tem duas novidades em seu menu de inverno, que fica disponível até o fim de julho. Uma delas é o hot-dog com pão tipo brioche e salsicha bovina artesanal (R$ 25; foto). A outra, a porção de batata frita no formato ‘crinkle’ (R$ 20). Os dois quitutes recebem uma generosa cobertura de queijo raclette. R. José Jannarelli, 426, V. Progredior, 3721-3538. 12h/23h30 (6ª e sáb., 12h/0h30).

12 BURGER & BEER

+ Com a cozinha agora sob o comando do chef Thadeu Bana, o 12 Burger & Beer repaginou seu cardápio. Uma das novidades é o ‘The Jack Burger’ (R$ 32; foto), com hambúrguer de 150g, queijo Monterey Jack apimentado e empanado, cebola roxa tostada, bacon e maionese. A casa criou também uma opção demilk-shake alcoólico, à base de Amarula (R$ 24). R. Simão Álvares, 1.018, Pinheiros, 3562-7550. 12h/23h45 (fecha 2ª).

Confira outras dicas de casas paulistanas:

CAFÉ

COFFEE LAB

O ‘laboratório’ da barista Isabela Raposeiras tem uma simpática mesa comunitária para conectar laptops, mesinhas na varanda e no quintal. Faça um dos ‘rituais’ de degustação (R$ 14/R$ 44), com diferentes métodos de preparo do café. Para comer, tem ovo quente com pão (R$ 13, servido até as 13h), sanduíche de picadinho de carne cozida no café (R$ 21) e arroz-doce com calda de café (R$ 13).

R. Fradique Coutinho, 1.340, V. Madalena, 3375-7400. 10h/20h. Cc.: todos. Cd.: todos.

DOCES

BRIGADEIRO DOCERIA & CAFÉ

Um lugar aconchegante, que serve bons quitutes. É famoso por seus doces recheados, como o brigadeiro com morango (R$ 7,50, cada). Também assa bolos fofinhos como o de milho (R$ 7, a fatia), que são companhia ideal para o café expresso Lavazza (R$ 5,40). Há ainda opções de bolos e tortas com recheio e cobertura, como a torta cremosa de Nutella (R$ 119, o quilo) e o bolo bem-casado (R$ 99, o quilo). R. Padre Carvalho, 91, Pinheiros, 3813-6656. 12h/19h (sáb. e dom., 11h/19h). Cc.: M e V. Cd.: todos.

FLEUR DE SUCRE

Amostras de bolos ficam expostas na vitrine da pequena casa. Um dos mais pedidos é o

bolo de paçoca, feito com pão de ló de paçoca e doce de leite, coberto por chocolate branco (R$ 14). Ao lado, estão trufas de chocolate belga com recheios de champanhe e de limão (R$ 5, cada), e bombons como o de caramelo com flor de sal (R$ 5). R. da Mata, 191, Itaim Bibi, 3078-3082. 10h/19h (sáb., 9h/18h; fecha dom. e fer.). Cc.: todos. Cd.: todos.

PADARIAS

A LAREIRA

O atendimento simpático, os cuidados da família e o brownie (R$ 51,15, o quilo) são atrativos da padaria do bairro. Outra especialidade é o pavê de chocolate com morango (R$ 61,30, o quilo). Também serve refeições e sanduíches, como o ‘Caipira’, que leva salpicão de frango e cenoura

(R$ 49,60). Av. Deputado Emílio Carlos, 718, Limão, 2858-4400. 6h/0h30 (6ª e sáb., 6h/2h30). Cc.: todos. Cd.: todos.

PADARIA DO MOSTEIRO

Os quitutes da padaria são preparados pelos monges beneditinos do Mosteiro de São Bento. O pão de mel ‘Benedictus’, recheado com geleia de damasco, custa R$ 10, a unidade. O pão ‘Dominus’ (R$ 20), feito com farelo de trigo e aveia é fofo e saboroso, assim como o ‘São Joachim’ (R$ 25), de azeite de oliva e azeitonas. Entre os biscoitos, leve os de canela com gengibre (R$ 25). R. Barão de Capanema, 416, Cerqueira César, 3063-0522. 9h30/18h30 (fecha dom. e fer.). Cc.: todos. Cd.: todos.

SALGADOS

TORTERIA

A casa vende tortas caseiras com recheios saborosos. Entre as estrelas do cardápio, estão a que leva carne desfiada com cebola e parmesão na cerveja preta (R$ 21), e a de frango com queijo cremoso e ervas (R$ 19). No almoço, a torta ou quiche do dia é servida com salada (R$ 28,50/R$ 34,90). Há opções à la carte, como a quiche de cogumelo paris, parmesão e azeite trufado (R$ 20). Para arrematar, cheesecake com calda de goiabada (R$ 15). R. dos Três Irmãos, 654, Morumbi, 2935-0886. 10h/19h (sáb., 9h/17h; 2ª, 12h/19h; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

SANDUÍCHES

BL6 BURGER & LAMB

Tem ambiente descolado, com lambe-lambe e bandeira americana nas paredes. Lá, o próprio cliente monta o lanche. Primeiro, escolhe entre hambúrguer de fraldinha, vegetariano e de cordeiro. Depois, tipos de pão e os ‘toppings’, que podem ser até oito, como queijo (prato ou cheddar), bacon, tomate, picles e cogumelo. O ‘Lamb Burger’, feito com cordeiro, sai por R$ 27. E o ‘Bacon Cheeseburger’, de fraldinha, R$ 22. A porção de batata frita rústica custa R$ 12. R. Canário, 745, Moema, 4801-6079. 12h/15h e 18h/23h (sáb. e dom., 13h/23h; 3ª, 18h/23h; fecha 2ª e últ. dom. do mês). Cc. e Cd.: todos.

RAW BURGER N BAR

Com ambiente rústico e pegada industrial, a casa tem foco em drinques e sanduíches. São

12 opções, incluindo versões de frango (R$ 25), cordeiro (R$ 35), porco (R$ 25) e três vegetarianos, um deles de grão-de-bico (R$ 28). O ‘Grand Royale’ (R$ 33) vem com hambúrguer duplo, cheddar, cebola com shoyu e maionese de Tabasco, no pão de cerveja. R. Aspicuelta, 176, V. Madalena, 3032-3610. 12h/0h (sáb., 13h/0h; dom., 13h/22h; fecha 2ª e 3ª). Cc.: E, M e V. Cd.: todos.

SORVETES

TREVISI

Feitos artesanalmente, os ótimos gelatos surgem em versões como baunilha com infusão de limão, avelã, pistache, goiaba, manga, leite Ninho e o campeão de pedidos: morango com laranja e manjericão (R$ 12/R$ 16, no copinho ou na casquinha). Também serve bolos, cafés e drinques à base de sorvete, a exemplo do ‘Ferrero’ (R$ 16,50), feito com café expresso, sorvete de chocolate belga, Nutella e farofa de castanha de caju. Pça. Vilaboim, 53, Higienópolis, 2649-2373. 12h/23h (6ª e sáb., 12h/0h; 2ª, 13h/ 23h). Cc.: todos. Cd.: todos.

SUCOS

PÉ NO PARQUE

É um híbrido de bar natureba, com saladas, omeletes e pratos rápidos, com casa de sucos, que lista em seu cardápio 60 sugestões de misturas com frutas (R$ 9,10/R$ 11,20). Abacaxi, uva e morango são os mais pedidos. Entre os sanduíches, o ‘Manequinho Lopes’ (R$ 36,70) leva filé mignon, queijo prato, tomate e alface, na baguete. Nos fins de semana e feriados, há bufê de café da manhã até as 13h (R$ 41,70). Durante o inverno, a casa também monta bufê de sopa (R$ 32,90), a partir das 18h. R. Inhambu, 240, V. Uberabinha, 5051-3376. 11h/0h30 (sáb., 9h/0h30; dom. e fer., 8h/ 0h30). Cc.e Cd.: todos.