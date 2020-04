Quibi: direto ao ponto

Murilo Busolin

@murilobusolin no Instagram

Estamos em 2020, vivendo uma época totalmente atípica, passando feriados dentro de nossas casas para salvar não só a nossa, mas a vida de outras pessoas e porque não investir em mais uma plataforma de streaming para o nosso bom e velho entretenimento?

A bola da vez é o Quibi, um aplicativo de conteúdos originais com duração de, no máximo 10 minutos, desenvolvido para ser assistido apenas em aparelhos móveis.

A novidade, que chegou na última segunda-feira (6) no Brasil, não vai entrar na guerra com as gigantes Amazon Prime Video, Netflix, Hulu, Globoplay e outras, já que o foco é diferente e somente baseado em produções curtas, seguindo a linha de sucesso dos Stories do Instagram e do ‘hypado’ TikTok.

Nomes nada básicos como Steven Spielberg, que assinou contrato para produzir títulos como a série de terror After Dark, LeBron James, Jennifer Lopez e Reese Whiterspoon estão por trás das primeiras apostas da plataforma.

O clássico programa de piadinhas da MTV, Punk’d ,ganhou uma nova roupagem na plataforma, com apresentação do rapper Chance The Rapper. Liam Hemsworth e Sophie Turner são outras estrelas presentes nas 50 produções já disponíveis no aplicativo.

Como o foco do Quibi é mantê-lo conectado apenas pela tela do seu celular para que você consuma o conteúdo rapidamente, os vídeos ficam disponíveis tanto na vertical, como na horizontal. Pontos negativos? Ainda não existem opções de legendas em português e muito menos a reprodução em sua Smart TV.

O produto foi desenvolvido por Jeffrey Katzenber, cofundador da Dreamworks e pela executiva Meg Withman, e conta com US$ 1,7 bilhão investido por produtoras como Disney, Warner Bros e Sony Pictures.

Custo? Gratuito nos primeiros três meses de uso e logo após a assinatura passa a custar R$ 32,90 mensais. Pode se encontrado na App Store e também na Play Store.

Quibi é originado da expressão ‘quick bites’, ou seja, é um aplicativo que chega para oferecer os mais novos e deliciosos petiscos do mundo audiovisual. Bom apetite!

