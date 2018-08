Quatro restaurantes de estilos bem diferentes ganham novos endereços

Casa de comida libanesa, o Saj abriu sua sexta unidade. Lá também reinam pratos típicos como o ‘Trigo Grosso’ (R$ 40; foto), com grãos de trigo, frango desfiado, carne moída, coalhada fresca e hortelã. Outro destaque do menu é o ‘Chacrie’ (R$ 64), ragu de fraldinha na coalhada fresca e anéis de cebola dourada. Jardim Pamplona Shopping. R. Pamplona, 1.704, 4º andar, Jd. Paulista, 3884-6020. 11h30/ 23h (dom. e 2ª, 11h30/22h).

Recém-aberta no Baixo Augusta, a quarta e maior casa da rede Bráz Elettrica, com 90 lugares, também traz um sabor exclusivo – a pizza ‘Cheezuis’ (R$ 29; foto), com muçarela de búfala, gorgonzola, creme de leite, taleggio, grana padano e pimenta-do-reino. R. Antônio Carlos, 328, Consolação, 3171-3947. 12h/1h (6ª e sáb., 12h/4h; dom., 12h/0h).

Aos moldes do simpático Cha Cha do Itaim, a nova casa de Charlô Whately, nos Jardins, é um misto de restaurante e rotisseria com itens de café da manhã, sanduíches, tortas, pratos e doces para comer ali ou levar, como o bolo de nozes com baba de moça (R$ 23; foto). R. Bela Cintra, 1.425, Cerqueira César. 7h/0h.

O Antonietta mudou para uma casa maior na mesma rua onde funciona desde 2012. Também ganhou novo chef e cardápio. Entre os pratos de Antonio Maiolica está o espaguete à carbonara (R$ 72; foto), com magret de pato e gema de ovo de pata. R. Mato Grosso, 412, Higienópolis, 3214-0079. 12h/16h e 19h/0h (6ª e sáb., 12h/1h; dom., 12h/0h).