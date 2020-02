Quatro pousadas pet friendly para curtir o carnaval com seu cão

GUIA PET FRIENDLY

Olá, carnaval! Época perfeita para os pet lovers fazerem o que mais gostam: viajar com seus cães. Antenados com esse movimento, pousadas e hotéis recebem os pets como clientes VIPs (very important pets). Listamos quatro hospedagens com infraestrutura voltada para eles.

Liberdade total

A Gaia Viva (pousadagaiaviva.com; foto acima) está a 1h de São Paulo, em Igaratá. Os pets ficam soltos o tempo todo e são “apresentados” aos demais hóspedes peludos na trilha, realizada logo de manhã. Em 50 mil m², há lago, piscina e gramado (e uma veterinária de plantão). As refeições fazem parte do pacote – todos comem juntos, na casa principal. Uma verdadeira matilha!

Pacote de carnaval: a partir de R$ 7 mil (21 a 26/2). Fora do feriado, R$ 2.390 para duas diárias (quantidade mínima).

Sem restrição de raça e porte

A Pura Vida (puravidamaresias.com.br) é uma das melhores opções para quem vai ao litoral norte de São Paulo – ali, não se faz restrição a raça ou porte. Ao lado da piscina dos humanos, há uma menor para os pets. Conta ainda com uma brinquedoteca canina e um guia com locais pet friendly em Maresias. Infelizmente, os cães não são permitidos na praia, mas você pode deixar o seu relaxando no quarto enquanto dá um pulinho no mar. Pacote de carnaval: R$ 3.870 (21 a 26/2). Fora do feriado, a partir de R$ 294, a diária. Taxa pet: R$ 26 por pet e por dia.

Resort pet nas montanhas

Campos do Jordão tem um hotel com atrações para os pets se sentirem em um resort. No topo das montanhas está o Surya-Pan (suryapan.com.br), que possui uma piscina rasa e comprida para os cães nadarem (a dos humanos fica ao lado). Há uma trilha de 8 km até o mirante (a 1.780 metros de altura), de onde se tem uma vista incrível da Serra da Mantiqueira. Ali, a natureza está por todos os lados. Espere encontrar charme, conforto e bastante espaço. No restaurante, há uma área especial para os clientes com pets. Pacote de carnaval: R$ 5.060 (21 a 25/2). Fora do feriado, a partir de R$ 441, a diária, no bangalô. Taxa pet: R$ 80 por pet e por dia.

No meio da mata nativa

A Pegada da Onça (pousadapegadadaonca.com.br) está incrustada na mata nativa da reserva Legado das Águas, a 2h30 da capital. São dez casinhas com ofurô, lareira e vista para o lago. Os pets podem circular livremente e dividem a piscina com os humanos. No casarão está o restaurante, que também é liberado para os cães e de onde sai a comidinha gostosa do chef Jean Jardim. Pacote de carnaval: R$ 5.960 (21 a 25/2). Fora do feriado, diárias a R$ 890. Taxa pet pelo período: R$ 150 por pet.