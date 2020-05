Quarentena nostálgica

Não sei se é pelo motivo de que completo mais uma primavera na próxima sexta-feira, ou estou, de fato, sentindo que além de mim, os meus amigos e as “bolhas” próximas estão nostálgicas nessa quarentena sem-fim. Você também?

Passar 24 horas dentro de casa nos faz recordar as melhores memórias, e, no meu caso, a nostalgia vai mais fundo, já que decidi passar esse período de isolamento na casa dos meus pais em Araras, interior de São Paulo. Nostalgia, casa dos pais, adivinha onde quero chegar?

Sim, nos filmes que marcaram a minha infância. Com o maior carinho e cuidado, separei uma lista afetuosa para que você sinta-se abraçado ao recordar dessas maravilhosas produções.

A maioria dos clássicos em 2D da Disney estão disponíveis no Globoplay: O Corcunda de Notre Dame (1996), Hércules (1997), Mulan (1998) e Tarzan (1999) – primeiro filme que assisti em uma sala de cinema. Saudades cinemas.

A Amazon Prime Video oferece um banquete completo para os nostálgicos de plantão: Vida de Inseto (1998), Toy Story (1995), Toy Story 2 (1999), Shrek (2001), Lilo & Stitch (2002) e Todos os Cães Merecem o Céu (1989). Peguei pesado nessa última indicação, eu sei.

Ainda na Prime Video, você pode encontrar o que eu chamo de “o melhor da Sessão da Tarde” com De Repente 30 (2004), Operação Cupido (1998) e o clássico dos clássicos, E.T.: O Extraterreste (1982).

Matilda (1997), As Patricinhas de Beverly Hills (1995) e Dennis, o Pimentinha (1993) dispensam apresentações e estão na Netflix. Apenas assista, todos.

Para quem é o time da TV a cabo, o marcante Convenção das Bruxas (1990) entrou para a grade da HBO Plus (o sinal está liberado e tem exibição do filme no dia 12 de maio, anote). Se você não considera icônica a cena das bruxas revelando que são bruxas (rá!), enquanto tiram as perucas e mostram suas carecas, você viu errado.

Já no Telecine Fun, o indispensável A Fuga das Galinhas tem exibições agendadas para sexta-feira, 15, e domingo, 17.

Terminei esse texto com uma vontade gigantesca de comprar um bichinho virtual. Estou nostálgico.

CONECTE-SE

Podcast pop

Um Milkshake Chamado Wanda é um dos podcasts que acompanho há mais tempo e sempre me prende até o fim. Todas as quintas, nas plataformas de streaming, Phelipe, Samir, Marina e convidados comentam o melhor do entretenimento e cultura pop.

Entretenimento no Instagram

Precisa se reinventar nesse isolamento? Inspire-se nos stories de @nathaliatakenobu. A produtora e DJ usa o recurso de edição reels do Instagram como ninguém. Receitas e dicas úteis e conscientes durante a pandemia.