Qual será o hit do carnaval 2020?

NO SOFÁ

Murilo Busolin

@murilobusolin

Faltam menos de 15 dias para o carnaval e um assunto importante vem à tona: qual será o hit deste ano? Nos últimos anos tivemos o “trá trá trá” do Paredão Metralhadora, da Banda Vingadora. Passamos pelo Envolvimento, das jovens Mc Loma & as Gêmeas Lacração. Até o mais improvável hit, no carnaval de 2019, que ficou nas mãos de um remix-forró da premiada canção Shallow, de Lady Gaga e Bradley Cooper, para o filme Nasce Uma Estrela.

Minhas apostas estão compiladas em uma playlist no Spotify, que você pode acessar pelo QR code aqui embaixo, ou pelo link spoti.fi/2w832Mv. Detalhe: ela é compartilhada e você pode acrescentar as suas apostas.

“Cabelo? Ok! Marquinha? Ok”: por enquanto, a candidata número 1 fica com Tudo Ok, de Thiaguinho MT, Mila e JS o Mão de Ouro. O refrão está em stories do Instagram, na televisão, em todos os cantos.

“Pe-dro Sam-pai-o”: até a Lizzo dançou essa em sua breve passagem pelo Brasil Sentadão é mais um sucesso de Pedro Sampaio, com Felipe Original e conta com a produção do pernambucano Js o Mão de Ouro, responsável por várias das músicas mais tocadas no Brasil atualmente.

Pulando na Pipoca de Ludmilla, que já corria por fora com Verdinha, chega com a participação de ninguém menos que Ivete Sangalo. O mix de estilos da funkeira com a produção carnavalesca não deixa ninguém parado.

“Melhor se arrepender do que passar vontade”, canta Pabllo Vittar em Amor de Que, música que já está na boca de multidões nos blocos de pré-carnaval. Outras apostas: Sacanagenzinha (Harmonia do Samba + Ludmilla), Pra Vida Inteira (o axé anos 90 de Silva com Ivete Sangalo) e Perigosinha, da baiana Claudia Leitte. Mas algo me diz que seremos surpreendidos com um hit de última hora.

Não gosta de carnaval? Tudo bem. No ritmo do premiadíssimo Parasita, vale maratonar os filmes abaixo.

1) Parasita fez história no Oscar, mas não está nas plataformas; Bong Joon Ho também dirigiu o aclamado O Hospedeiro (Netflix).

2) O desenho francês e original da Netflix Perdi Meu Corpo também foi finalista na corrida por uma estatueta do Oscar em 2020.

3) O polonês Ida (Google Play Filmes) conta a história de uma noviça que vai visitar a tia. Uma ótima escolha para não levantar do sofá.

4) Está escondido no catálogo, mas Atlantique (Netflix) é daquelas produções elogiadas pela crítica que não se popularizou.

5) O Labirinto do Fauno (Google Play Filmes), longa hispano-mexicano-americano, se tornou o clássico dos clássicos de Guillermo del Toro.

PARA DANÇAR

O retorno. A girlband The Pussycat Dolls voltou mais sexy do que nunca com o single React. Vale a pena conferir o vídeo: bit.ly/novoreact.

Na pista. Dua Lipa continua servindo um bom pop dançante no novo single Physical (bit.ly/dua-physical) do seu aguardado segundo álbum Future Nostalgia.