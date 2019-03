Pubs para celebrar o Dia de São Patrício e outras dicas de bares para o fim de semana

+ A festa ao ar livre St. Patrick’s Week Party reúne apresentações musicais e até um ‘bar nas alturas’ (foto), com capacidade para dez pessoas. R. Prof. Artur Ramos, 100, Pinheiros. Sáb. (16) e dom. (17), 13h/20h. Entrada: R$ 19,90/R$ 129. Vendas : www.stpatricksweek.com.br

+ Para a data, celebrada em 17/3, o pub Kia Ora serve o ‘Leprechaun Tonic’ (R$ 36), que leva gim, tônica e tangerina, e o petisco ‘Fish and Chips’ (R$ 22). R. Dr. Eduardo de Souza Aranha, 377, Itaim Bibi, 3846-8300. Sáb. (16), 12h/3h; dom. (17), 12h/0h30. Entrada: R$ 15/R$ 60. Cc. e Cd.: todos.

+ A Cervejaria Ideal serve chope verde (R$ 12, 300 ml) e sanduíche de ‘Pernil da Casa’ (R$ 22), além da porção ‘St. Patrick’s Bread’ (R$ 5), de pães de queijo verdes. R. Ministro Ferreira Alves, 203, Pompeia, 3578-7534. 6ª (15), 18h/1h; sáb. (16), 12h/1h. Cc. e Cd.: todos.

NOVOS

Bar dos Arcos

No subsolo do Teatro Municipal, comece pelos coquetéis, assinados pela argentina Chula Barmaid. Peça o ‘Tosca’ (R$ 35), feito com tequila, vinho branco, gengibre, limão taiti, soda de hibisco e raspas de laranja. Potente e com maior graduação alcoólica, o ‘La Traviata’ (R$ 47) é outra opção atraente, com gim, licor Strega, Chartreuse verde e bitter de apple pie. Para algo mais doce, o menu lista receitas como a do ‘Villa-Lobos’ (R$ 34), que leva cachaça, redução de pimentão amarelo, limão taiti, maracujá e espuma de grapefruit. Para comer, as porções são diminutas, mas marcantes, como a tosta de berinjela levemente defumada com tomate-cereja assado, muçarela de búfala e brotos (R$ 32). Antes de ir embora, procure a piscina de bolinhas do bar, surpresa escondida ao lado do caixa. Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro. 19h/1h (5ª e 6ª, 19h/2h; sáb., 19h/3h; fecha dom. e 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

BOTECOS CHIQUES

Bar da Praça

Próxima à Faap, recebe universitários em peso, mas não tem visual de pé-sujo como outros bares do gênero. Fazem parte da decoração banners históricos de parques da cidade e uma estante com revistas da semana. O chope (R$ 8,90, claro; R$ 9,90, black) casa bem com a porção de bolinho de carne tradicional (R$ 42, 7 unid.), com fraldinha com um toque do chef, ou a picanha aperitivo (R$ 76/R$ 126). Pça. Vilaboim, 65, Higienópolis, 3826-2941. 17h30/2h (5ª e 6ª, 17h30/3h; sáb., 12h/3h; dom., 12h/0h). Cc.: todos. Cd.: todos.

CHOPERIAS

Dois Irmãos

Nesta casa, fica uma das mais antigas chopeiras ativas na cidade: ela existe desde 1958, e serve chope Brahma (R$ 8,50). O filé mignon aperitivo (R$ 52) ajuda a matar a fome, assim como os bolinhos de mandioca com camarão (R$ 27, 8 unid.). Também servem pizzas com massa fina e crocante (R$ 35/R$ 39, brotinhos; R$ 56/R$ 69, grandes). R. Demóstenes, 55, Campo Belo, 5093-1927. 17h/0h30 (sáb., 12h/0h30; dom. e fer., 13h/23h30; fecha 2ª). Couv. art.: R$ 12. Cc.: todos. Cd.: todos.

HAPPY HOUR

Tatu Bola

No salão espaçoso são servidos vários tipos de caipirinha (R$ 24,99/R$ 27,99), como a de rapadura com limão. Mas o cardápio avisa: ‘Temos os sabores tradicionais também!’ As cervejas de garrafa vêm bem geladas (R$ 15,99, Brahma, Original, Serramalte e Buweiser), e a porção de ‘Mix da Churrasqueira’ (R$ 114,90, para três pessoas) é servida com frango, picanha, batata rústica e linguiça toscana com gosto de churrasco, grelhados na parrilla, que fica à vista no salão. R. Clodomiro Amazonas, 202, Itaim Bibi, 2539-9071. 17h30/1h (sáb., 14h/1h; 2ª e 3ª, 18h/1h; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

VARIADOS

Athenas Café

O salão amadeirado fica em uma disputada esquina, pertinho do cinema Espaço Itaú. Boa opção para jantar ou para petiscar, a casa serve chope Brahma (R$ 8,40, claro; R$ 10,30, black). O sanduíche ‘Santorini’ (R$ 34) leva tiras de filé mignon, muçarela e bacon na baguete e é acompanhado por batatas fritas bem gorduchas. R. Augusta, 1.449, Cerqueira César, 3262-1945. 7h/2h30. Cc.: todos. Cd.: todos.

ESPECIAL

The Mission

O projeto recebe bartenders estrangeiros, que preparam drinques especiais com ingredientes brasileiros. Nesta edição, o libanês Jad Ballout e o grego Vasilis Kyritsis participam na 5ª (21) e no dia 22/3, respectivamente. Cada bartender irá preparar dois coquetéis, um já servido em seus bares e outro criado especialmente para o evento. O valor do ingresso dá direito a uma aula às 17h e três itens do cardápio especial. SubAstor. R. Delfina, 163, V. Madalena, 3815-1364. 5ª (21), 20h/3h; 22/3, 20h/4h. R$ 90 (com direito a três itens do cardápio). Vendas pelo site: loja.ciatradicional.com.br

BALADA

Blue Space

Em São Paulo, a casa noturna LGBT une pista de dança a shows e performances. Para celebrar 23 anos, recebe festas como a ‘Blue Night’, no sábado (16), com os DJs Breno Barreto, Carolina Lessa e Alessandro Kallero, que tocam house, tribal e pop. No meio da noite, o palco recebe performances com drag queens como Alexia Twister e Silvetty Montilla. No domingo (17), a ‘Matinê Blue’ recebe performers e shows de improviso. R. Brigadeiro Galvão, 723, Barra Funda, 3666-1616. Sáb. (16), 23h/6h; dom. (17), 20h/1h. R$ 35/R$ 80.

Madness For Friends

Como parte do projeto TODODOMINGO, a Casa das Caldeiras toca ritmos como rap, soul, reggae e R&B, com DJs como Vivian Marques, Dubstrong e participação do rapper Black Alien. Av. Francisco Matarazzo, 2.000, Água Branca, 3873-6696. Dom. (17), 15h/23h. Grátis.