Pub vietnamita na Vila Buarque lança nova carta de drinques; confira outras dicas de bares

+ Aberto em novembro, o bar vietnamita Bia Hoi SP lança sua carta de drinques assinada pelo mixologista Rafael Mariachi. São receitas refrescantes como a do ‘Sweet Dill’ (R$ 26; foto), que leva gim, suco de limão-taiti e endro. R. Rêgo Freitas, 516, V. Buarque, 3151-2508. 12h/14h30 e 19h/23h30 (sáb., 12h/23h30; fecha dom. e 2ª). Cc. e Cd.: todos.



Confira outras dicas de bares para esta semana:

NOVOS

Bar do Beco

Em clima típico de ‘quintal de casa’, tem cardápio focado em sanduíches e drinques. Um dos mais pedidos é o argentino ‘Choripan’ (R$ 24), preparado com pão baguete, linguiça, chimichurri e picles de cebola roxa. Entre as bebidas, a carta de drinques inclui o ‘Graffiti’ (R$ 28), que leva gim com infusão de gengibre, xarope de especiarias, limão-siciliano e angostura. R. Aspicuelta, 17, V. Madalena, 3031-0645. 17h/0h (6ª e sáb., 12h/0h; dom., 12h/22h; fecha 2ª e 3ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

BOTECOS

Bar do Giba

O futebol é uma das paixões de Gilberto Abrão Turibus, o Giba, proprietário do bar. Por lá, são servidas as porções de pastéis de carne, queijo, palmito e camarão (R$ 64,80, 12 unid.), e a de carne-seca acebolada na manteiga de garrafa acompanhada de mandioca (R$ 62). Para beber, além das cervejas Serra Malte (R$ 14,30) e Original (R$ 13,90), tem caipirosca de tangerina com pimenta (R$ 24,50) e de abacaxi (R$ 24,50). Av. Moaci, 574, Moema, 5535-9220. 17h30/1h (sáb., 13h/1h; dom., 12h30/19h; fer., 13h/22h; fecha 2ª). Cc.: não aceita. Cd.: todos.

Mercearia São Pedro

Bar, locadora de vídeo, livraria e, como diz o nome, mercearia. As mesinhas no terraço vivem cheias de gente. Para beber, a cerveja Original (R$ 11), de 600 ml, é uma das opções. Para comer, há o sanduíche de pastrami (R$ 21,50) ou os pastéis (R$ 6, cada) – a primeira fritada sai às 19h. R. Rodésia, 34, V. Madalena, 3815-7200. 9h/1h (dom., 9h/18h). Cc.: todos. Cd.: todos.

BOTECOS CHIQUES

Armazén Paulista

O bar tem cardápio bem executado e chope Brahma (R$ 8,20, claro; R$ 11,80, black). Para acompanhar, peça os ‘Bolinhos do Armazén’ (R$ 31,90, 6 unid.), feitos com carne, castanha-do-pará, hortelã e canela, ou o sanduíche ‘Porkburguer’ (R$ 37,90), com picanha suína, queijo prato, cebola caramelizada e alface americana no pão australiano. Aos sábados, o bufê de feijoada (R$ 62,90) inclui quatro sabores de batidas. Al. Jauaperi, 570, Moema, 5052-3106. 17h/últ. cliente (sáb., 12h/últ. cliente; dom., 16h/últ. cliente). Cc.: todos. Cd.: todos.

CHOPERIAS

Soul Botequim

O espaço conta com 15 torneiras de cerveja conectadas estrategicamente à parede da câmara fria do bar. Entre as que saem com frequência está a Burgman Lager (R$ 12,90, 300 ml), opção suave vinda de Sorocaba. Para petiscar, vale provar as ‘Empanadas Hermanas’ (R$ 8, cada), servidas nos sabores queijo com cebola, carne suave e carne picante. Av. Padre Antônio José dos Santos, 812, Cidade Monções, 3297-0006. 17h/0h (sáb., 12h/1h; dom., 12h/20h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

DRINQUES

Número

O bar tem projeto de Isay Weinfeld e drinques preparados por Derivan de Souza. Jovens vão à casa para bater papo e pedir o ‘Número’ (R$ 42), que leva saquê, cranberry, tangerina e licor Cointreau (R$ 42). Antes de ir, lembre-se de fazer reserva no site ou por telefone. R. da Consolação, 3.585, Cerqueira César, 3061-3995. 20h/últ. cliente (fecha dom. a 3ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

HAPPY HOUR

Baixo Pinheiros

A atmosfera é descontraída, a começar pela rua onde se situa, decorada com luzes coloridas em toda a extensão. De inspiração nordestina, com chitas floridas no teto, o cardápio oferece a porção de carne-seca com mandioca frita (R$ 37) e o tradicional baião de dois (R$ 72, para duas pessoas). Para beber, tem cerveja gelada a preço justo, com marcas como Heineken (R$ 13) e a Original (R$ 12). R. Guaicuí, 62, Pinheiros, 3034-4085. 12h30/15h e 17h30/1h (sáb. e fer., 11h30/1h; dom., 12h/0h; 2ª, 11h30/15h). Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

Lira

Há duas mesas coletivas e cadeirinhas de praia que são a marca do bar, voltado a cervejas artesanais. A Camale IPA (R$ 29, 500 ml) vai bem com tábuas montadas com queijos brasileiros (R$ 12, 30g; R$ 15, 50g) e embutidos (R$ 12, 30g; R$ 15, 50g), e com o sanduíche de porco (R$ 35), com costela e fraldinha suína desfiada, queijo Serra do Lopo e chutney de maçã e pera. Conta com uma carta de vinhos nacionais (R$ 55/R$ 105). R. Marquês de Itu, 1.039, Sta. Cecília, 2528-3786. 12h/23h (dom., 14h/20h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

HOTEL

The Wall

Instalado no térreo do estiloso Hotel Unique, é bem mais calmo do que o Skye, famoso bar na cobertura, que tem uma belíssima vista para o Parque Ibirapuera. Ainda assim, é boa opção para o happy hour. Experimente o ‘Dry Martini’ (R$ 40), feito com gim importado. A casa também tem criações interessantes, como o ‘Red Sky Fizz’ (R$ 40), feito com licor de framboesa, vodca importada, gim, absinto e energético de frutas vermelhas. Av. Brigadeiro Luís Antônio, 4.700, Jd. Paulista, 3055-4700. 7h/23h. Cc.: todos. Cd.: todos.

MEXICANO

Don Miguel Mexican Bar

Os quadros e fotos de mariachis nas paredes dão o clima da casa. No menu, os pratos são de inspiração Tex-Mex, como o ‘Burrito de Filé Mignon’ (R$ 61,90) e a porção de nachos (R$ 49,90). Para beber, além de cerveja Heineken (R$ 11,90), ‘Mojito’ (R$ 27,90) e ‘Margarita’ (R$ 27,90), há opções de cervejas, como a Dos Equis (R$ 13,50). R. Itapura, 757, Tatuapé, 2097-6490. 18h/0h (6ª, 12h/15h e 18h/1h; sáb., 12h/17h e 18h/1h; dom. e fer., 12h/17h e 18h/0h). Cc.: todos. Cd.: todos.

MÚSICA AO VIVO

Piratininga Bar

Tem ambiente à meia luz e uma decoração que remete à São Paulo das décadas de 30 e 40. A trilha sonora, executada ao vivo, reveza-se entre jazz, blues, bossa-nova e MPB. O barman Passarinho monta saborosas caipiroscas de frutas (R$ 24/R$ 34). Para comer, pasteis de carne, queijo e bacalhau (R$ 29, 9 unid.) ou a bruschetta com muçarela de búfala e presunto parma (R$ 32). R. Wisard, 149, V. Madalena, 3032-9775. 17h/1h (6ª e sáb., 17h/3h; dom., 14h/0h). Cc.: todos. Cd.: todos.

PARA COMER

Bar do Caldo

Apesar do nome, o bar só oferece três opções de caldo: feijão (R$ 15), mocotó (R$ 18) e fava (R$ 18). O forte da casa são os pratos inspirados na culinária nordestina, como o sarapatel com farofa e pão (R$ 20) e a carne-seca com mandioca, farofa e pão (R$ 45). Todos os dias tem baião de dois (R$ 50, para duas pessoas). Para acompanhar, peça a caipirinha de limão com cachaça e mel (R$12/R$ 25). R. Judith Zumkeller, 152, Pq. Mandaqui, 2203-5475. 10h/22h (fecha dom.). Cc.: todos. Cd:. todos.

Up Cozinha & Bar

Com pôsteres de filmes antigos no teto e na parede, um ambiente de decoração kitsch se apresenta. Entre os destaques do cardápio de inspiração latina está o ‘Chihulana’ (R$ 42), batatas rústicas com tiras de filé e ovo frito condimentado com gema mole. Da carta de bebidas, peça o drinque ‘A Mexicana’ (R$ 26), que leva tequila, pimenta, suco de limão e melancia. Refrescante, picante e doce na medida certa. R. Antônio Carlos, 395, Consolação, 2659-1367. 17h/0h30 (6ª, 17h/1h; sáb., 16h/1h; dom., 16h/0h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

ESPECIAL

Águas de Janaína

Em frente ao Bar da Dona Onça, a festa anual recebe Pai Dedé e as Baianas da Camisa Verde e Branco, que apresentam um ritual de cortejo. A chef Janaína Rueda convida Carlos Ribeiro e Dona Carmem Virginia para a cozinha, que serve receitas como o ‘Caldo de Sururu’ (R$ 15), de Carlos, o ‘Bolinho de Feijoada da Dona Carmem’ (R$ 15) e a ‘Canjica de Milho’ (R$ 10). O cardápio inclui quatro drinques especiais, entre eles o ‘Águas de Janaína’ (R$ 20), feito à base de espumantes e margaridas comestíveis, e a ‘Batida de Leite de Coco’ (R$ 20), feita com cachaça. Av. Ipiranga, 200, República, 3257-2016. 2ª (12), 16h. Grátis.

