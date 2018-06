Projeto Notepe serve cervejas artesanais brasileiras em bar da Mooca; confira outras dicas

+ Dedicado a cervejas artesanais, o projeto Notepe reúne marcas como Colorado, Goose Island e Wäls, com seus rótulos servidos em 15 torneiras, por R$ 15 (cada chope). Show acústico de pop e rock e discotecagem de brasilidades animam o evento. Carburadores. Av. Paes de Barros, 806, Mooca. Sáb. (16), 14h/22h. Grátis. Inf.: bit.ly/Notepe18

NOVOS

Quincho

Com menu vegetariano, o bar serve clássicos como o ‘Bolovo’ (R$ 9), feito com massa de pupunha e um ovo caipira com gema mole. A cozinha serve petiscos fritos e duas opções de hambúrgueres. Peça o ‘Kimchi Burguer’ (R$ 25), que leva um disco feito com cogumelos, molho de pimenta, ovo estalado e kimchi artesanal (condimento coreano preparado com acelga), no pão tipo brioche. Da carta de drinques assinada pelo bartender Danilo Madeira, experimente o ‘Aviation’ (R$ 28), feito com gim, creme de violeta, licor Maraschino e limão-siciliano. R. Mourato Coelho, 1.140, V. Madalena, 2597-6048. 12h/15h e 18h/1h (sáb., 13h/1h; 2ª, 12h/ 15h; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

ALTAS HORAS

Genial

Aberto em 2006, pertence aos mesmos donos do Genésio e do Filial. Segue a linha boteco chique e tem boa cozinha. Lotado até tarde, serve chope Brahma (R$ 8,60, claro; R$ 10,60, black), que faz boa companhia para a tigelinha de bacalhau com parmesão gratinado (R$ 28) ou polenta de colher com tomates e azeitona (R$ 21). Prove também o ‘Saint Peter’ (R$ 50) com alcaparras e risoto de alho-poró com limão. R. Girassol, 374, V. Madalena, 3812-7442. 17h/3h30 (sáb., 12h/3h30; dom., 12h/2h; 2ª, 17h/2h30). Cc.: todos. Cd.: todos.

BOTECOS

Academia da Gula

A anfitriã, dona Rosa Brito, é portuguesa de Barcelos. De lá, trouxe uma receita de nome curioso: a punheta – bacalhau cru desfiado e temperado com azeite e cebola (R$ 55/R$ 85). Outros hits do boteco são os bolinhos de bacalhau (R$ 19,50, 6 unid.; R$ 39, 12 unid.) ou a porção de moela portuguesa feita na cerveja, com molho vermelho (R$ 36,90). Cervejas como Original, Bohemia e Serramalte são servidas sempre geladas (R$ 13,90). R. Caravelas, 374, V. Mariana, 5572-2571. 10h/23h (sáb. e fer., 11h/17h30; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Bar do Vito

A casa serve chope Brahma (R$ 8, claro) e a porção de pastel (R$ 33) é bem procurada. Se preferir algo um pouco mais ousado, peça uma porção de rabinho de camarão (R$ 28). Às quintas e às sextas, há música ao vivo. Av. Zelina, 851, V. Zelina, 2341-6994. 16h/23h (sáb. e dom., 12h/19h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Barxaréu

Em uma esquina movimentada, universitários bebem cervejas em garrafa (R$ 11,80/R$ 12,50) e, para acompanhar, pedem bolinhos de mandioca com carne-seca e catupiry (R$ 43,90, 10 unid.). Com massa de fubá, o ‘Bolinho Duas Manas’ (R$ 42,90, 10 unid.) é recheado com costela bovina. R. Joaquim Távora, 1.150, V. Mariana, 5539-2444. 17h/1h (sáb. e dom., 12h/1h). Cc.: todos. Cd.: todos.

CACHAÇA

Gogó da Ema

O bar surgiu nos anos 1960 como empório de secos e molhados, e virou ponto de encontro da vizinhança. Os apreciadores de cachaça podem escolher entre os 970 rótulos da bebida, como a mineira Canarinha (R$ 19,90, ouro) e a paraibana Volúpia (R$ 14,60, prata). Para quem não dispensa uma boa cerveja, a Original (R$ 13,90) vai bem com a porção de cebola empanada, com molho picante (R$ 28,70). R. José Jannarelli, 261, Morumbi, 3721-2777. 11h/15h e 17h/ 0h (6ª, 11h/15h e 17h/1h; sáb., 12h/1h; fecha dom. e fer.). Cc.: todos. Cd.: todos.

CERVEJAS ESPECIAIS

Primeira Grelhados Na Brasa

Além de contar com uma média de 30 opções de cervejas nacionais e importadas, a casa tem uma adega de vinho climatizada com opções que vão de R$ 50 a R$ 350. As cervejas Original, Bohemia e Serramalte (R$ 14,90, 600 ml) e o chope Brahma (R$ 9,90, claro; R$ 12,90, black) também fazem parte do cardápio. Para comer, os carros-chefes da casa são a picanha no réchaud (R$ 144,90, para duas pessoas) e o filé à parmegiana à la carte (177,90, para quatro pessoas). R. Guaimbé, 148, Mooca, 2604-5275. 12h30/0h (6ª, sáb. e fer., 12h30/1h; dom., 12h30/23h). Cc.: todos. Cd.: todos.

DRINQUES

Anexo 474

No início de 2011, foi construído um anexo ao Boteco São Bento onde funciona o bar de luz baixa com menu mais elaborado. Os drinques são diferentes dos da outra casa. Experimente o ‘Bloody Mary’ (R$ 26,90), feito com suco de tomate artesanal defumado com infusão de picanha e defumado com alecrim no copo. Outra opção é o ‘Moscow Mule’ (R$ 28,90), drinque que leva vodca, infusão de gengibre, suco de limão e espuma cítrica. R. João Cachoeira, 800, Itaim Bibi, 3079-4389. 17h/últ. cliente. Cc.: todos. Cd.: todos.

HAPPY HOUR

Mercearia São Roque

Instalado desde 1990 em uma esquina tranquila, à sombra de coqueiros, o bar recebe um público mais arrumadinho. As mesas na área externa costumam lotar nas tardes quentes. O refresco vem com as caipiroscas, como a de lima-da-pérsia (R$ 26). Do cardápio, opte por pratos como a picanha com arroz e farofa (R$ 77,30). O carro-chefe é o sanduíche ‘Mineirinho’ (R$ 25,10), com filé mignon e queijo prato no pão francês. R. Amauri, 35, Jd. Europa, 3085-6647. 12h/0h. Cc.: todos. Cd.: todos.

HOTEL

Emiliano

No térreo do estiloso hotel estão cadeiras desenhadas pelos irmãos Campana e, em frente ao balcão, uma mesa comunitária. Para comer, opte pelo menu executivo (R$ 65/R$ 78). Aproveite para experimentar uma das nove opções de gins-tônicas (R$ 32/R$ 64) ou finalize com o ‘Dry Martini’ (R$ 34). R. Oscar Freire, 384, Cerqueira César, 3069-4369. 8h/1h. Cc.: todos. Cd.: todos.

MEXICANO

Don Pancho

No bar-restaurante do mexicano Javier Valero, 30 rótulos de tequila acompanham os pratos típicos. Uma delas é a José Cuervo 1800 (R$ 15/R$ 37, a dose). Por R$ 49,50, você experimenta um rodízio completo ou à la carte com receitas como quesadillas (R$ 26/R$ 32) e burritos (R$ 37). O ‘Taco al Pastor’ (R$ 34), feito na tortilla com pernil de porco marinado com sucos cítricos, é outra boa pedida. R. Joaquim Távora, 1.315, V. Mariana, 2538-7494. 18h/ 0h30 (sáb., 12h/0h30; dom., 12h/23h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

PARA COMER

Sala da Sogra

No menu da casa, há opções de entrada como a bruschetta com queijo de cabra (R$ 35), que pode ser seguida pelo penne ao funghi com escalope de mignon (R$ 44). O ‘Lemon Grass’ (R$ 25), um dos 15 drinques criados pelo bar, é preparado com limão-siciliano, suco de pera, capim-santo e vodca. Para a sobremesa, peça o brownie com sorvete, calda de frutas vermelhas e amêndoas torradas (R$ 25). R. Luís Góis, 1.150, Mirandópolis, 2389-5519. 11h30/15h e 18h/23h (sáb., 12h/16h e 19h/23h; 2ª, 11h30/ 15h; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

VARIADOS

Adega Original

A varanda, ampla e menos barulhenta que o salão, é um bom local para beber o chope Brahma (R$ 7,90). Do cardápio, fazem sucesso a porção de bolinho de abóbora com camarão (R$ 29,90, 6 unid.), o pastel de fricassê de frango (R$ 33,90, 6 unid.) e a picanha argentina no rechaud (R$ 99,90). Av. Luiz Dumont Villares, 794, Jd. São Paulo, 2978-7853. 17h/4h (4ª, 17h/2h; 5ª, 17h/3h; dom., 12h/1h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Balcão

Arrumar um espaço legal em qualquer lado do balcão em formato ziguezague, com 25 m de comprimento, pode ser complicado nas noites mais disputadas. Ponto de encontro de jornalistas e boêmios, a casa monta suculentos sanduíches no pão ciabatta. O ‘Balcão Pastrami’ (R$ 36), que, como o nome sugere, é feito de pastrami, é dos bons. Tem também o ‘Balcão Vegetariano’ (R$ 33), com cogumelo na manteiga, tomate seco, parmesão, pesto de rúcula e rúcula. R. Dr. Melo Alves, 150, Cerqueira César, 3063-6091. 18h/1h. Cc.: todos. Cd.: todos.