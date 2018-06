Projeto Mistura, no MIS, terá comidinhas do Jesuíno Brilhante, neste fim de semana

A área externa do MIS abriga o Projeto Mistura, que recebe um chef diferente a cada semana, até 28/2, sob a curadoria de Checho Gonzales. De 6ª (12) a domingo (14), Rodrigo Levino, do Jesuíno Brilhante, serve sanduíche de carne de sol na nata com vinagrete (R$ 16; foto). Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. 6ª e sáb., 12h/21h; dom., 11h/19h.

Confira outras dicas do roteiro de Quitutes:

Cafés

Bendito Café

O espaço charmoso e colorido, no mezanino da loja Fuchic, segue os moldes da matriz, na Aldeia da Serra. Elaborado com um blend de grãos, o café da casa é preparado com diferentes métodos e usado em bebidas quentes e geladas. O café coado na xícara (R$ 9,50) vai bem com bolos fofinhos, como o de tangerina (R$ 8,20), e também com os recheados, como o molhadinho de prestígio (R$ 15). Há ainda croissant (R$ 10,50), diferentes pãezinhos e sanduíches. Al. Franca, 1.167, Jd. Paulista, 2729-3510. 10h/19h (fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Café Girondino

Localizada no triângulo urbano mais clássico da cidade, entre a Sé e os largos de São Bento e São Francisco, a casa presta homenagem à cidade, tanto no ambiente quanto no nome dos pratos. A salada ‘Cantareira’ (R$ 38,90), vem com rúcula, alface, frutas, queijo de cabra e castanha de caju. A casa também serve massas recheadas da rotisseria Mesa III, de Ana Soares (R$ 52,90/R$ 57,90), como o ravióli de ricota com espinafre e ervas, acompanhado de molho de funghi secchi (R$ 55,90). R. Boa Vista, 365, Centro, 3229-4574. 7h30/22h (sáb., 8h/20h; dom. e fer., 8h/18h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Doces

Pâtisserie Douce France

Na loja de Fabrice Le Nud, é fácil se perder entre os doces e tortas. Há macarons (R$ 6,50, cada), delicados bombons (R$ 380, o quilo) e um ótimo croissant de amêndoas (R$ 9,80). O pâtissier também prepara sorbets cremosos como sorvetes. O de manga tem o sabor forte da fruta e o de chocolate 70% é feito com matéria-prima belga (R$ 10, a bola; R$ 80, o quilo). Al. Jaú, 554, Jd. Paulista, 3262-3542. 8h/20h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Suave Sabor

Desde 1989, prepara bolos sem economizar no recheio. Até o fim do mês, realiza o Festival do Morango, com bolos, tortas e até sorvete com a fruta. Um dos sucessos é o ‘Mania de Morango’ (R$ 69, o quilo): pão de ló com creme de chocolate com morangos e cobertura de chocolate branco. R. Antônio Camardo, 700, Tatuapé, 2227-8700. 8h/20h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Padarias

Barcelona

A padaria tradicional tem uma grande variedade de roscas e pães. No balcão estão a bomba de chocolate e o ‘Parisiense’, uma massa com castanha de caju, creme e calda de chocolate (R$ 7,20, cada). Experimente ainda o cheesecake com geleia de framboesa (R$ 7,20). Entre os pães, vale levar o croissant com presunto e queijo (R$ 7). R. Armando Penteado, 33, Higienópolis, 3826-4911. 6h/22h. Cc.: todos. Cd.: todos.

PÃO – Padaria Artesanal Orgânica

Em sua padaria, Rafael Rosa só assa pães com farinha orgânica. Vale pedir o de nozes com passas (R$ 19, 500g). Do forno sai também o ‘Cake aux Olive’, um bolo salgado e macio de azeite extravirgem, vinho e azeitonas (R$ 13,90, a fatia). Não saia sem provar o bolo de chocolate, que alterna massa fofinha com lâminas de caramelo (R$ 17, a fatia). R. Bela Cintra, 1.618, Consolação, 2193-2116. 7h/20h (dom., até 19h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Salgados

Arte em Pastel

Com ambiente simples, os pasteis com recheios criativos fazem valer a visita. O ‘Árabe’ (R$ 10), com carne, muçarela, tomate, cebola picada e gotas de limão, e o ‘Caipira’ (R$ 11), que leva frango, ovo, muçarela, milho e Catupiry, são os carros-chefe. Dos doces, destaque para as combinações de chocolate com morango (R$ 10), banana, canela e leite condensado (R$ 9) e de Suflair com morango (R$ 13). O copo de caldo de cana sai por R$ 3,80. Também vende sanduíches naturais e açaí. Pça. Centenário, 83, Casa Verde, 3857-3156. 9h/20h (sáb., até 19h; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sanduíches

Barello

No ambiente típico de lanchonete, com sofás e tevês, comece por uma porção de batatas fritas (R$ 21,90) acompanhadas da maionese temperada da casa (R$ 4,90). Em seguida, prove o beirute ‘Barello’, com presunto, queijo e rosbife (R$ 38,90), ou o hambúrguer de picanha (R$ 22,90), com a adição de queijo prato (R$ 4,90) e bacon (R$ 4,90). R. Schilling, 355, V. Leopoldina, 3641-6375. 11h30/23h30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Buzina

Os sócios Marcio Silva e Jorge Gonzalez comandaram um food truck por quatro anos. Agora, o negócio tem sede fixa – e ganhou mais opções de entradas e sanduíches. O hambúrguer ‘Buzina’ (R$ 27), com queijo, bacon, aioli e fritas dentro, está entre os mais pedidos. Outro que faz sucesso é o ‘Patty Melt’ (R$ 27), com cebola tostada e gruyère no pão de centeio. R. Cunha Gago, 590, Pinheiros, 3031-0946. 12h/16h e 18h/23h (6ª, até 0h; sáb., 12h/0h; dom., 12h/23h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sorvetes

Alaska

Inaugurada em 1910, a sorveteria de aparência retrô tem grandes balcões onde são servidos os sorvetes de dois sabores (R$ 13), além de vitrines com doces e pirulitos. Gelados convencionais como morango, chocolate e flocos dividem espaço com avelã, pistache e doce de leite. Prepara também a taça ‘Colegial’ (R$ 24), com duas bolas, chantilly, calda e cereja. R. Dr. Rafael de Barros, 70, Paraíso, 3889-8676. 9h/23h. Cc.: E, M e V. Cd.: M e V.

Ice by Nice

Na casa de Perdizes, os picolés de fruta ou com leite (R$ 7, cada) podem ganhar calda de chocolate, formando uma casquinha, por mais R$ 1. Também há sorvete de massa (R$ 10/R$ 18), como damasco, jabuticaba ou doce de leite, e enormes taças. A ‘Nice Gateau’ vem com bolo de chocolate quente, calda, picolé e morangos (R$ 30). R. Monte Alegre, 699, Perdizes, 3672-1541. 12h/22h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Sucos

Madureira Sucos

Com jeitão de casa praiana, prepara misturas criativas e um açaí cremoso (R$ 18, 300 ml). A casa usa cerca de 50 tipos de fruta fresca para fazer combinações, incluindo tangerina, mamão e fruta do conde. Os sucos podem levar de duas a quatro frutas, a partir de R$ 12,90 o copo com 350 ml. Serve ainda sanduíche natural, como o de pasta de atum (R$ 22,90), e tortas em fatia, como a de abobrinha com cogumelos (R$ 19,90). R. João Cachoeira, 217, Itaim Bibi, 3044-1914. 8h/23h (sáb., 8h/22h; dom., 8h/20h). Cc.: todos. Cd.: todos.