Projeto Jardim Paradiso e festival Rocky Spirit 2018 exibem filmes ao ar livre na capital

29º Festival Internacional de Curtas Metragens de São Paulo

Com o tema ‘Em Busca do Tempo de Agora’, a edição foca o presente e questões em pauta no Brasil e no mundo, como deslocamentos humanos, mundo digital, política, identidade, negritude, feminismo, memória e sexualidade. Ao todo, serão exibidas, entre 5ª (23) e 2/9, 323 produções de 53 países, em seis espaços da cidade, além do circuito Spcine. Entre os programas especiais estão ‘70 Anos da Declaração dos Direitos Humanos’, que celebra a carta transformadora da sociedade mundial; ‘A Juventude de Herzog e Wenders’, com os primeiros filmes realizados pelos dois diretores alemães; ‘A Suíça em Foco’ e ‘A Quinzena dos Realizadores’ de Cannes. Programação completa.

Tela Clássica

No ciclo, o Sesc Pinheiros contempla nomes que transformaram a produção cinematográfica moderna. Até 2/10, o projeto exibirá, sempre às terças-feiras, às 20h, filmes do cineasta chinês Wong Kar-Wai. Na 3ª (21), tem sessão de ‘Cinzas do Passado Redux’. O longa é fábula que ocorre no jianghu (mundo das artes marciais), onde os acontecimentos são definidos de acordo com as cinco estações do calendário chinês. Sesc Pinheiros. R. Paes Leme, 195, Pinheiros, 3095-9400. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Jardim Paradiso

A Casa das Rosas retoma o programa de exibições de cinema ao ar livre, baseado em adaptações cinematográficas para icônicas obras literárias. Até setembro, o projeto celebrará os 110 anos de Guimarães Rosa. Na 5ª (23), às 19h, ganhará projeção o longa ‘A Terceira Margem do Rio’ (1994). Dirigido por Nelson Pereira dos Santos, a obra é uma adaptação de alguns contos do livro ‘Primeiras Estórias’, publicado em 1962. Casa das Rosas. Av. Paulista, 37, metrô Brigadeiro, 3285-6986. Grátis.

Programação Especial – Karine Teles

Por conta da estreia do filme ‘Benzinho’, de Gustavo Pizzi, na semana que vem, o IMS Paulista promove uma programação especial em torno da atriz e roteirista Karine Teles. Serão exibidos os dois longas de Gustavo, ‘Riscado’ (2010) e ‘Benzinho’ (2018), nos quais Karine foi protagonista e corroteirista. A programação inclui ainda ‘Que horas ela volta?’ (2015), de Anna Muylaert, que também conta com a atuação de Karine. ‘Benzinho’ inaugura o especial na 5ª (23), às 20h, com sessão gratuita seguida de debate. A conversa contará com a presença de Karine Teles, Gustavo Pizzi e mediação de Kleber Mendonça Filho, curador de cinema do IMS. IMS. Av. Paulista, 2.424, Bela Vista, 2842-9120.

Rocky Spirit 2018

O maior festival de cinema ao ar livre do País reúne, no sábado (18), das 8h30 às 22h, e no domingo (19), das 10h às 22h, 25 títulos nacionais e internacionais sobre aventura, esportes e natureza. Além disso, o evento, que ocorre no Parque Villa Lobos, oferecerá durante todo o final de semana atividades para toda família, com a feira orgânica ‘Bem Estar’ (das 10h às 14h), bike park, food park e aulas da Cau Saad nos dois dias de evento, antes da já tradicional mostra de filmes. Parque Villa Lobos. Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2.001, Alto de Pinheiros. Grátis. Programação completa.

