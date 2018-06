‘Projeto Flórida’ está entre as estreias da semana nos cinemas

Cartas para um Ladrão de Livros

(Brasil/2017, 94 min.) – Documentário. Dir. Carlos Juliano Barros, Caio Cavechini. O filme conta a história de Laessio Rodrigues de Oliveira, ex-ajudante de pizzaiolo que ficou famoso por uma série incomum de crimes: roubar livros raros. 12 anos. Confira salas e horários de exibição

Duda e os Gnomos

(Gnome Alone, Estados Unidos/2017, 85 min.) – Animação. Dir. Peter Lepeniotis. Com Becky G, Josh Peck, Tara Strong. Liam e sua mãe Catherine estão para se mudar de novo, desta vez para a casa da tia Sylvia. Lá, o garoto percebe que coisas estranhas acontecem. E amizades incomuns podem surgir deste ambiente fantástico. Livre. Confira salas e horários de exibição

A Maldição da Casa Winchester

(Winchester, Estados Unidos-Austrália/2018, 100 min.) – Terror. Dir. Michael Spierig, Peter Spierig. Com Helen Mirren, Jason Clarke, Sarah Snook. Herdeira de uma fabricante de armas, Sarah Winchester tem certeza que o rifle da família está assombrado com almas do passado. E após tantos desastres, ela pode estar certa.

14 anos. Confira salas e horários de exibição

Motorrad

(Brasil/2017, 92 min.) – Suspense. Dir. Vicente Amorim. Com Guilherme Prates, Carla Salle, Emílio Dantas. Hugo rouba peças para montar sua própria moto. Seu objetivo é entrar para o grupo de motocross de seu irmão mais velho. Na primeira aventura, numa cachoeira remota, ele e a turma se deparam com um intrigante muro e personagens não menos suspeitos. 16 anos. Confira salas e horários de exibição

Operação Red Sparrow

(Red Sparrow, Estados Unidos/2018, 141 min.) – Suspense. Dir. Francis Lawrence. Com Jennifer Lawrence, Joel Edgerton, Matthias Schoenaerts. Uma bailarina de talento é convocada pelo governo russo para se tornar espiã. Após o árduo treinamento, ela se torna a melhor profissional do ramo. Mas, ao conhecer Nathaniel, um agente da CIA, sua vida virará de cabeça para baixo. 14 anos. Confira salas e horários de exibição

Piripkura

(Brasil/2017, 82 min.) – Documentário. Dir. Mariana Oliva, Renata Terra, Bruno Jorge. Os únicos dois sobreviventes do povo indígena de Piripkura vivem com um velho machado e uma tocha. A cada dois anos, a Funai realiza uma expedição ao local para assegurar que eles estão vivos. 10 anos. Confira salas e horários de exibição

Projeto Flórida

(The Florida Project, Estados Unidos/2017, 111 min.) – Drama. Dir. Sean Baker. Com Brooklynn Prince, Bria Vinaite, Willem Dafoe. A pequena Moonee brinca e faz novas amizades nos arredores de um parque da Disney. Mas sua situação não é tão feliz: ela vive numa hospedaria de beira de estrada com a mãe, que tenta driblar os problemas cotidianos e sobreviver. 14 anos. Confira salas e horários de exibição

Todas as Razões para Esquecer

(Brasil/2017, 91 min.) – Comédia. Dir. Pedro Coutinho. Com Johnny Massaro, Bianca Comparato, Regina Braga. Antônio pensava que não teria dificuldades para superar o término de um relacionamento. No entanto, com o tempo, a dor da perda aumenta, forçando-o a encontrar métodos de aplacá-la. 16 anos. Confira salas e horários de exibição

