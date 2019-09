Programe-se: Ingressos para o Sesc Jazz começam a ser vendidos nesta 3ª (1/10)

Danilo Casaletti (especial para o Estado)

A 2ª edição do Sesc Jazz começa dia 8/10 e segue até 27/10, com 81 shows, de 16 artistas de 12 países diferentes. A programação também inclui workshops e bate-papos. Os ingressos começam a ser vendidos nesta 3ª (1º), a partir das 19h, no portal do Sesc. Na 4ª (2), os ingressos também estarão disponíveis nas bilheterias das unidades às 17h30. Confira alguns destaques do evento.

Sun Ra Arkestra

Liderados pelo saxofonista Marshall Allen, os músicos da banda americana formada no fim dos anos 1950 conservam a tradição de vanguarda inaugurada por seu fundador, o tecladista Sun Ra, morto em 1993, um dos pioneiros na utilização de instrumentos eletrônicos no jazz. Entre os 15 integrantes da banda, há um brasileiro: o percussionista Elson Nascimento. Sesc Pompeia. Comedoria. 3ª (8) e 4ª (9), 21h30. R$ 18/R$ 60.

Terri Lyne Carrington

A cantora e baterista americana traz ao Brasil músicas de seu novo projeto ‘Waiting Game’, que tem lançamento previsto para novembro. Filha de um saxofonista, ela começou a tocar ainda criança. Ao longo de quase 40 anos de carreira, se apresentou ao lado de nomes importantes do jazz, como Wayne Shorter, Al Jarreau, Stan Getz e Esperanza Spalding. Sesc Pompeia. Comedoria. 5ª (10) e 11/10, 21h30. R$ 18/R$ 60. Sesc Guarulhos. 12/10, 21h30. R$ 15/R$ 50.

Yazmin Lacey

Filha de imigrantes caribenhos, a jovem cantora inglesa faz uma fusão de jazz e soul, como mostram os dois EP’s que lançou, ‘Black Moon’ (2017) e ‘When the Sun Dips 90 Degrees’ (2018). Compositora, ela costuma abordar em suas canções temas como as aflições do cotidiano e a busca pela cura de dores existenciais. No palco, ela será acompanhada por um quinteto. Sesc Pompeia. Comedoria. 18/10, 21h30. R$ 15/R$ 50.

Duo + 2

Fernando Melo e Luiz Bueno, músicos do Duofel, se unem ao percussionista Robertinho Silva e ao saxofonista Carlos Malta para fazer aquilo que os amantes do jazz mais gostam: improviso. Na apresentação, eles pretendem apresentar sonoridades inéditas para clássicos da música brasileira, entre eles, ‘Maracangalha’, de Dorival Caymmi, e ‘Upa, Neguinho’, de Edu Lobo e Gianfrancesco Guarnieri. Sesc Pompeia. Comedoria. 25/10, 21h30. R$ 12/R$ 40.

Atividades Formativas

Além dos shows, o Sesc Jazz traz encontros, workshops e palestras com intuito de aproximar artistas e público. O saxofonista e compositor americano Gary Bartz, por exemplo, falará sobre sua vida e carreira. Sesc Vila Mariana. Auditório (131 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. 15/10, 20h. R$ 6/ R$ 20.

O jornalista Carlos Calado apresentará a palestra ‘Como Ouvir Jazz Sem Medo’, no qual pretende desmitificar a suposta dificuldade em entender o ritmo. Sesc Guarulhos. 4ª (9), 19h30. Grátis.

Endereços:

Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Sesc Guarulhos. Teatro (349 lug.). R. Guilherme Lino dos Santos, 1.200, 2475-5550. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

Confira a programação completa no site: sescjazz.sescsp.org.br

OUTRAS ATRAÇÕES DE JAZZ NA CIDADE:

Onze22 Jazz Festival

A primeira edição do festival terá sete atrações ao longo do dia. Entre os artistas convidados, estão a Orleans Street Jazz Band (11h22), abrindo a programação, Tony Gordon (13h), Orleans Street Jazz Band (14h30), Black Rio (15h) e, encerrando, Blues Beatles (17h). R. Agissê, 287, V. Madalena. Sáb. (5), 11h22/18h30. Grátis.

Jazzmeia Horn

A cantora de jazz americana se apresenta pela primeira vez no Brasil. Nascida em Dallas, ela se mudou para Nova York em 2009, onde começou a cantar em clubes de jazz. O sucesso veio em 2017, quando ela lançou o elogiado álbum ‘A Social Call’, que será base do repertório do show que apresenta por aqui, junto de seu mais recente trabalho, ‘Love & Liberation’, lançado neste ano. Teatro Bradesco (1.457 lug). Bourbon Shopping. R. Palestra Itália, 500, Perdizes, 3670-4100. 5ª (10), 21h. R$ 50/R$ 260. Cc.: todos. Cd.: todos.

PREPARE-SE

Criado em 2014, a Escadaria do Jazz tem sua próxima edição programada para o dia 12/10. Entre as atrações que se apresentarão na data, estão DJ Naves (13h), com clássicos do hip-hop, soul e funk, Duca Belintani (15h), com o projeto Blues na Floresta, espetáculo voltado para crianças, o grupo Music 4U2B (16h) e o grupo Mental Abstrato (18h), lançando o vinil ‘Uzoma’. A festa será ao ar livre em um dos bairros mais tradicionais da cidade: o Bexiga. Praça Dom Orione, Bexiga. 12/10, 13h. Grátis.