Programa de domingo: pizza e pets

Cris Berger



Programinha clássico: pizza no domingo à noite. Nada como fechar o fim de semana em grande estilo. E o melhor: há várias pizzarias na capital que recebem pets. Aqui, dividimos com você as nossas preferidas. Não pense que são meras desconhecidas: tem casa de “grife” que faz questão de dizer: somos pet friendly.

Tutta Pizza

A Tutta fica em uma rua sem saída do Morumbi. Para quem mora no bairro, é fácil. Mesmo que você tenha de andar um pouquinho para chegar lá, saiba que valerá a pena. O seu Tutta, que dá o nome à casa, é apaixonado por cães. Todo o salão é liberado para os pets. Inclusive, tem uma caminha e comedouro para eles. As pizzas são fabulosas. Peça a de atum (R$ 68,90, a grande). Acredite, é fora de série. R. Itapacuraí, 267; tuttapizza.com.br.

Frê

Frê é o nome do cão do Fredy, o dono dessa forneria nas bandas da Santa Cecília. A casa tem, entre outras opções, pizzas servidas no prato, de forma individual (R$ 53, a ‘Caprese’). O cardápio conta ainda com drinques elaborados (o gim-tônica custa R$ 39). Toda parte interna é pet friendly. Você pode escolher os sofazinhos da entrada, que têm uma pegada mais romântica, ou as mesas na frente do bar. E, claro, a varanda externa, que fica nos fundos da casa e é encantadora. R. Tupi, 228; freforneria.com.br.

Massa na Caveira

Toda a vez que penso na Massa na Caveira, fico com água na boca. A pizza, de comer com a mão, tem uma massa que parece de bolacha, de tão crocante e fininha (R$ 68,90, a grande). Receita da nonna – segundo a casa, só eles têm o segredo. Nunca provei nada parecido. Sabe quem é a mascote? A pretinha e serelepe Pizza. Fiel companheira do ex-publicitário e atual pizzaiolo Rapha, é a garota-propaganda da casa da zona norte (que, obviamente, aceita pets na varanda). Quando chove, a cachorrada também pode ficar na parte de dentro. R. Paulo Maldi, 124; massanacaveira.com.br.

Rossopomodoro

A Rossopomodoro do Itaim fica na esquina da Pedroso Alvarenga com a Rua Carla. A calçada é puro charme, perfeito para quem gosta de vida ao livre. Há mesinhas nos dois lados. Logo na entrada, um deque coberto com dois sofás de madeira e uma mesinha redonda ao centro é mais um espaço delicioso para sentar com os pets, provar as pizzas da casa (a ‘Margherita Verace Extra’ custa R$ 48), preparadas pelo mestre pizzaiolo Rosario Minucci e domingar em grande estilo. Ou – por que não? – sextar? R. Pedroso Alvarenga, 909; rossopomodoro.com.br.