Programa casado: conheça o Hot Pork e a Sorveteria do Centro

Não é de hoje que o casal de chefs Jefferson e Janaína Rueda atrai gente de todos os cantos até o Centro. Depois do Bar da Dona Onça e da Casa do Porco, Jefferson abriu no começo do ano o Hot Pork e, mais recentemente, a vizinha Sorveteria do Centro.

A lanchonete ocupa uma colorida casa de esquina onde reina o ‘Porco Quente’ (R$ 15), criação do chef com salsicha de porco caipira de 18 cm, picles de cebola roxa e pepino, catchup de tomate com maçã, mostarda com tucupi e maionese com limão, em um macio pão de leite.

Montado com ingredientes feitos 100% na casa, o sanduíche é uma delícia, assim como as batatas chips, sequinhas e crocantes (R$ 8). Há ainda uma opção vegetariana do lanche, o ‘Not Pork’ (R$ 15), com salsicha de tofu e cogumelos. O lugar é simples, com autosserviço e poucas mesas.

A única pretensão está no produto, assim como na pequena sorveteria ao lado. Lá, os sorvetes tipo soft, sem conservantes, ganham sabores como leite, cupuaçu e chocolate 70% (R$ 8), e também entram na composição de sobremesas montadas nas ótimas casquinhas da casa. Uma delas leva sorbet de morango, morango fresco, poejo, suspiro e pimenta-rosa (R$ 14; foto). Há ainda versões com bacon, brigadeiro e ‘frutas crocantes’, além de sorvetes alcoólicos (R$ 18).

ONDE: R. Bento Freitas, 454, República, 3129-8735.

QUANDO: 12h/23h.

QUANTO: Cc.: todos. Cd.: todos.

Confira outras dicas de Quitutes na cidade:

Cafés

Café For Fun

Não se engane: o salão do simpático café é apertadinho, mas, ali, o cardápio é extenso e o café ganha atenção especial nos diferentes métodos de preparo. O blend com grãos do cerrado mineiro fica ótimo coado na Aeropress (R$ 12). Também há drinques gelados e, para acompanhar, comidinhas como a bureka de batata com cebola e a úmida torta de banana com canela (R$ 8, cada). R. Álvaro Anes, 37, Pinheiros, 3034-5467. 8h/18h (sáb., 10h/18h; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Doces

Moscatel Doceria & Bar de Açúcar

Uma das especialidades da doceria é harmonizar vinho com sobremesa. Neste sábado (4), o Festival do Cannoli começa com novidade: o ‘Gelatto de Cannoli’ (R$ 12/R$ 18; foto), que traz o sorvete na casquinha feita com a massa crocante do cannoli. Até 2/9, o doce tradicional também surge com diferentes recheios, como creme de ricota, chocolate e doce de leite (R$ 6/R$ 8). R. 13 de Maio, 655, Bela Vista, 3853-0954. 9h/20h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Padarias

Julice Boulangère

Em uma casa simpática, Julice Vaz faz ótimos pães artesanais, como baguete, ciabatta e croissant. Prove o pão de azeite (R$ 15,80), o de gorgonzola (R$ 20,30) e o de chocolate amargo (R$ 20,80). Também serve café da manhã, como o ‘Tradition’ (R$ 36,10), com minibaguete, croissant, manteiga e bebida quente. R. Deputado Lacerda Franco, 536, V. Madalena, 3097-9162. 8h30/19h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Salgados

Santa Coxinha

No cardápio estão mais de 60 versões de coxinha, incluindo sabores como feijoada, rabada, estrogonofe e camarão (R$ 5,90/R$ 12,90, cada). Também serve opções doces com doce de leite e brigadeiro (R$ 3,90, cada). Às terças-feiras, a casa promove um rodízio de coxinhas, das 20h às 22h30, por R$ 49,90 (R$ 24,95, crianças de 8 a 12 anos). Pça. República Lituana, 73, V. Prudente, 2345-4249. 10h/22h30 (fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sanduíches

Frevo

Inaugurada em 1956, serve os mesmos sanduíches e pratos rápidos, que fizeram a fama da lanchonete. Com recheio generoso, o beirute tradicional vem em dois tamanhos (R$ 37 ou R$ 20, o mini) assim como o beirute americano, que ganha queijo, ovo, presunto, alface, tomate e pepino (R$ 42,60 ou R$ 24, o mini). Para acompanhá-los, peça a porção de fritas (R$ 15). R. Oscar Freire, 588, Cerqueira César, 3082-3434. 10h30/1h (5ª e 6ª, 10h30/2h; sáb., 10h30/3h). Cc.: todos. Cd. todos.

Sorvetes

Marco Polo Gelateria & Caffè

A simpática gelateria fica em frente a uma praça e todas as receitas são feitas na casa, inclusive o saboroso sorbet de morango, o cremoso de pistache e o ‘Marco Polo’, de café, amêndoas crocantes e baunilha. Os copinhos (R$ 11/R$ 17) podem ser montados com até três sabores. Lgo. Nossa Senhora do Bom Parto, 57, Tatuapé, 3805-4005. 11h/22h (6ª e sáb., 11h/0h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Da Pá Virada

Artesanais, os gelatos levam frutas frescas e nada de conservantes. Entre as boas pedidas, há criações como pera com queijo, café irlandês e requeijão com goiabada, além dos clássicos baunilha, coco e chocolate (R$ 10/R$ 16). R. Antônio Mariani, 240, Butantã, 2157-8800. 11h45/21h. Cc.: todos. Cd.: todos.