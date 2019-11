Primeira KitKat Chocolatory da América Latina abre em São Paulo

LEIA TAMBÉM > Bons hambúrgueres vegetarianos para provar em lanchonetes de São Paulo

São Paulo ganhou a primeira KitKat Chocolatory da América Latina. Na loja (foto), dá para provar 18 sabores inéditos, como pistache e churros (R$ 2,90, cada), montar uma versão com toppings (R$ 7,90) e até imprimir uma foto no chocolate (R$ 14,90). Morumbi Shopping. Av. Roque Petroni Jr., 1.089, Jd. das Acácias. 10h/22h (dom. e fer., 14h/20h).

Confira outras dicas de Quitutes na capital paulista:

CAFÉS

Coffee Lab

O ‘laboratório’ da barista Isabela Raposeiras também tem mesinhas na varanda e no quintal. Atualmente, a casa trabalha com seis grãos especiais vindos de diferentes regiões do País. Prove o coado na Hario V60 (R$ 14), na companhia do bolo de milho (R$ 10) ou do brigadeiro de café (8). Para aquecer, a dica é o ‘Leite da Vovó’ (R$ 15), que traz o leite de baunilha bem cremoso com especiarias. Apesar de reduzido, o menu ainda reserva com boas pedidas, como o picadinho de carne cozida no café, em pão orgânico tostado com queijo (R$ 17), e o sorvete soft de café (R$ 11). R. Fradique Coutinho, 1.340, V. Madalena, 3375-7400. 9h/18h (sáb., 9h/19h). Cc.: todos. Cd.: todos.

CHÁS

Inside

Dos mesmos donos da Tea Connection, segue a tendência de autosserviço, com um balcão abastecido com sucos, iogurte com granola, doces e uma estação quente, com sanduíches e pratos prontos e embalados, a exemplo do wrap de frango e queijo (R$ 29). Destaque para os chás gelados batidos com frutas frescas, como o delicioso ‘Lima Thai’ (R$ 13,50), com chá almond toffee, maracujá, limão e xarope de amêndoas e avelãs; e o ‘Berry Honey’ (R$ 13,50), à base de chá de blueberries, frutas vermelhas, limão e mel. R. Oscar Freire, 646, Jd. Paulista, 3477-7091. 7h/22h. Cc.: todos. Cd.: todos.

DOCES

Brigaderia

A loja exibe cerca de 20 sabores diferentes de brigadeiro, vendidos no formato tradicional (R$ 5,50/R$ 6) e em potinhos (R$ 10). Entre as opções, fique com o de limão e o de chocolate ao leite. O de leite Ninho também faz sucesso. Há ainda versões diet, incluindo ao leite e meio amargo. A caixa de papel com 12 brigadeiros enrolados sai por R$ 70. Av. Higienópolis, 618, Higienópolis, 3823-2368. 10h/22h (dom., 14h/20h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Mr. Cheney

A rede vende cookies e outras guloseimas americanas. Os cookies (R$ 8) têm massa cremosa e vêm em 10 sabores, como macadâmia, nozes e M&M. Há ainda brownie com sorvete (R$ 14,50) e pãezinhos de canela (R$ 15,50), com cobertura de cream cheese. R. Padre Antônio D’Ângelo, 142, Casa Verde, 3961-3293. 9h/19h (sáb., 9h/15h30; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

PADARIAS

Boulangerie

Na boulangerie do hotel Grand Mercure, há doces e salgados de inspiração francesa. Experimente o croissant de presunto e queijo (R$ 9) ou o ‘Croque Monsieur’ (R$ 21). Recheado com creme pâtisserie, o mil-folhas custa R$ 16,50. Para adoçar a visita, há também croissant com chocolate (R$ 9) e éclair de baunilha (R$ 16,50). R. Sena Madureira, 1.355, V. Mariana, 3201-0888. 7h/20h (dom., 7h/18h). Cc.: todos. Cd.: todos.

PÃO – Padaria Artesanal Orgânica

Em sua padaria, Rafael Rosa só assa pães com farinha orgânica, como o de nozes com figo (R$ 21,90, 500g). Do forno sai também o ‘Cake aux Olive’, um bolo salgado e macio de azeite, vinho e azeitonas (R$ 14,90, a fatia). Não saia sem provar o bolo de chocolate com lâminas de caramelo (R$ 18,90, a fatia). R. Bela Cintra, 1.618, Consolação, 2193-2116. 7h/20h (dom. e fer., 7h/19h). Cc.: todos. Cd.: todos.

SALGADOS

Torta no Quintal

A torteria mudou para uma casa maior, na mesma rua onde vendeu a primeira tortinha, em 2011. Lá, saladas e sucos incrementados fazem par com tortas salgadas bem recheadas, como a de mix de cogumelos (R$ 40/R$ 120). Pelo valor de R$ 28,90, é possível pedir qualquer fatia acompanhada de saladinha. R. Comendador Miguel Calfat, 625, V. Nova Conceição, 3044-2160. 11h/18h (2ª, 11h/15h; sáb., 11h/15h45, fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

SANDUÍCHES

Butcher’s Market

O chão de cimento queimado, a luz baixa e o rock nas caixas de som criam o ambiente da casa. Entre os hambúrgueres, prove o ‘Mushroom Burger’, com muçarela e cogumelos grelhados (R$ 40), ou o ‘OT Burguer’, que traz o disco de carne coberto por gorgonzola, picles, bacon e onion rings (R$ 35). Não dispense as boas batatas fritas da casa (R$ 18/R$ 23). R. Bandeira Paulista, 164, Itaim Bibi, 3078-5587. 12h/15h e 19h/0h (sáb., 12h/0h; dom., 13h/23h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Stunt Burger

Funciona numa garagem rústica, com decoração que remete aos super-heróis. O cliente monta o lanche e acompanha o preparo ao lado. Qualquer combinação sai por R$ 25, com hambúrguer de 140 gramas, dois queijos (entre muçarela, cheddar, gorgonzola e prato) e complementos (alface, tomate, cebola caramelizada, bacon e picles). R. José Jannarelli, 426, V. Progredior, 3721-3538. 12h/23h30 (6ª e sáb., 12h/0h30). Cc.: todos. Cd.: todos.

SORVETES

Arlecchino

Aberta em 1984, tem 32 sabores de sorvetes, como o ‘Lambada’, preparado com goiaba e leite condensado, ou ainda o de banana caramelada e o de abacaxi com vinho (R$ 48, o quilo). No balcão, há também salgados, doces e tortas. O bolo ‘Vila Maria’, feito com baba de moça e chocolate, faz bastante sucesso (R$ 48, o quilo). R. Curuçá, 304, V. Maria, 2954-7722. 9h/21h (dom., 9h/20h). Cc.: todos. Cd.: todos.