Presença de redes de dormir na arte brasileira inspira nova mostra em São Paulo

+ Mais de 300 obras, produzidas desde o século 16 até os dias de hoje, compõem a exposição coletiva Vaivém, que chega ao CCBB esta semana. Sob curadoria do crítico e historiador da arte Raphael Fonseca, os trabalhos foram reunidos a partir de um único elemento comum: as redes de dormir, associadas à cultura dos índios e à própria formação da identidade brasileira.

Com criações de 141 artistas – entre eles, 32 indígenas –, a exposição não tem por objetivo ressaltar estereótipos ligados à ‘tropicalidade’ do País. Ao expor obras de nomes como Bené Fonteles, Bispo do Rosário, Claudia Andujar, Dalton Paula, Djanira, Ernesto Neto, Mestre Vitalino, Tarsila do Amaral e Tunga, a mostra busca propor reflexões sobre como um fazer ancestral tornou-se, por meio de diversas ‘apropriações’ ao longo da história, um símbolo tão atrelado ao imaginário nacional.

Para desbravar esse universo, o público é convidado a percorrer seis núcleos temáticos – como ‘Resistências e Permanências’, ‘Disseminações: Entre o Público e o Privado’ e ‘Modernidades: Espaços para a Preguiça’ –, ao longo dos quais destacam-se desde pinturas e esculturas até instalações e performances.

ONDE: CCBB. R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651. QUANDO: Inauguração: 4ª (22). 9h/21h (fecha 3ª). Até 29/7. QUANTO: Grátis.

CONFIRA OUTRAS INAUGURAÇÕES

Formas, Fluídos e Fragmentos

Com curadoria de Ana Carolina Ralston, a mostra põe em diálogo esculturas de Conrado Zanotto e pinturas de Patricia Carparelli. Galeria Kogan Amaro. Al. Franca, 1.054, Jd. Paulista, 3045-0944. Inauguração: sáb. (18). 11h/ 19h (sáb., 11h/15h; fecha dom.). Grátis. Até 8/6.

Gustavo Gusmão

Segunda série do projeto Nova Fotografia 2019, ‘Limbus’ reúne 19 imagens feitas pelo fotógrafo nas Filipinas, onde registrou a população que mora nos cemitérios da capital, Manila. MIS. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. Inauguração: 4ª (22). 10h/22h (dom. e fer., 9h/20h; fecha 2ª). Grátis. Até 30/6.

Luciano Figueiredo em Diálogo com Raymundo Colares

Entre pinturas e trabalhos com papel jornal, a exposição apresenta obras históricas dos dois artistas, expoentes do movimento da contracultura e do experimentalismo no Brasil nos anos 1970. Galeria Leme/AD. Av. Valdemar Ferreira, 130, Butantã, 3093-8184. Inauguração: sáb. (18), 13h. 10h/19h (sáb., 10h/17h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 22/6.

Nazareth Pacheco

Em ‘Registros/Records’, a artista exibe trabalhos tridimensionais inéditos, que envolvem sua biografia, lembranças afetivas e a condição feminina. Na abertura, ela lança livro sobre seus mais de 30 anos de carreira. Galeria Kogan Amaro. Al. Franca, 1.054, Jd. Paulista, 3045-0944. Inauguração: sáb. (18). 11h/19h (sáb., 11h/15h; fecha dom.). Grátis. Até 8/6.

Pintura Ibero-Andina – A Arte Religiosa na América Hispânica

Com curadoria de Beatriz Cruz, a mostra destaca um conjunto de dez obras de arte ibero-andina doado ao museu pelo engenheiro e colecionador Ladi Biezus. Museu de Arte Sacra. Av. Tiradentes, 676, metrô Tiradentes, 3326-5393. Inauguração: dom. (19). 9h/17h (fecha 2ª). R$ 6 (sáb., grátis). Até 2/6.

PretAtitude – Insurgências, Emergências e Afirmações na Arte Afro-brasileira Contemporânea

Temas como história, identidade e memória pautam a exposição, que busca destacar a produção afro-brasileira contemporânea. Com curadoria de Claudinei Roberto da Silva, são exibidas obras de nomes como Rosana Paulino, Marcelo D’Salete, Aline Motta e Marcio Mariano. Sesc Vila Mariana. Atrium. R. Pelotas, 141, 5080-3000. Inauguração: 6ª (17). 10h/21h30 (sáb., 10h/20h30; dom. e fer., 10h/18h30; fecha 2ª). Grátis. Até 18/8.

Rafael Ambrosio

O fotógrafo apresenta a mostra ‘Please Don’t Touch’, com registros da cultura Lowrider, de pinturas e rebaixamentos de carros. Matilha Cultural. R. Rego Freitas, 542, República, 3256-2636. Inauguração: dom. (19). 12h/22h (dom., 10h/20h; fecha 2ª). Grátis. Até 8/6.

Vânia Toledo

Em ‘Corpo Livre’, a fotógrafa apresenta um ensaio guardado há 23 anos, no qual destaca seu ponto de vista em relação ao corpo masculino. Galeria MaPa. R. Costa, 31, Consolação, 2337-3770. Inauguração: 6ª (17). 10h/18h30 (sáb., mediante agendamento; fecha dom.). Grátis. Até 14/6.