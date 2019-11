Prepare-se: Virada do Samba terá 24 horas de shows entre sábado (30/11) e domingo (1/12)

Danilo Casaletti (especial para o Divirta-se)

Virada do Samba

+ A cidade recebe pela primeira vez a Virada do Samba, evento que promete 24 horas de shows entre às 18h de sábado (30/11) às 18h de domingo (1/12) de artistas como Leci Brandão, às 0h, Sombrinha, às 13h, Toninho Geraes, às 15h30, e Nelson Sargento (foto), que encerra o evento, a partir das 17h15. O samba produzido pelas comunidades também terá espaço com o Samba da Vela, Samba de Dandara e O samba que vem lá de São Mateus. Antecipando o Carnaval, a bateria das Rosas de Outro se apresentará. No intervalo dos shows, DJs do tocarão samba, hip hop e música brasileira de diferentes regiões do país. Quadra da Escola de Samba Rosas de Ouro. R. Cel. Euclídes Machado, 1066, Jd. das Graças, 3931-4555. Sáb. (30), 18h até 18h de Dom. (1) R$ 10/R$ 15.

Ingressos em www.eventbrite.com.br

Outros shows de samba para ver na cidade:

Sambando no Municipal

+ No mês do samba, a Prefeitura de São Paulo promove shows para celebrar o ritmo em diferentes pontos da cidade. Na 2ª (2), no Dia Nacional do Samba, o especial Sambando no Municipal recebe diversas atrações. A partir das 10h, rodas de samba e apresentações de cantoras como Jurema Pessanha e Adriana Moreira e o Grupo Feitiço de Mulher ocorrem na área externa do teatro. Às 18h, no saguão, apresentação de chorinho com Regional Mistura – Chorinho Silvillí. Às 20h, Fabiana Cozza (foto), Germanno Mathias, Demônios da Garoa, Nãnãna da Mangueira, Thobias da Vai-Vai e as velhas guardas da Nenê de Vila Matilde e Camisa Verde e Branco se apresentam no palco principal do prédio. Teatro Municipal (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2090. 2ª (2), 20h. Grátis (para o show da noite, retirar ingresso a partir das 17 h).

Roda de Samba da Pedra do Sal

Nascida na área conhecida como ‘Pequena África’, na região central do Rio de Janeiro, tradicional ponto de encontro do samba na cidade, a roda se junta ao compositor baiano Roque Ferreira, gravado por nomes como Maria Bethânia e Mariene de Castro, para um show especial. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Hoje (29), 21h30. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Renata Jambeiro

A cantora e atriz brasiliense apresenta uma roda de samba formada apenas por mulheres. Entre os gêneros escolhidos por elas para animar o público, estão o samba de terreiro, o coco, o samba-afro e a ciranda. Galope e baião também fazem parte do roteiro. A cantora Núbia Maciel faz participação especial. Sesc Bom Retiro. Pça. de Convivência (350 lug.). Al. Nothmann, 185, Bom Retiro, 3332-3600. Dom. (1º), 16h. Grátis.