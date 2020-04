Prepare-se: uma seleção de lives para você acompanhar nos próximos dias

Grande balada

David Guetta. O DJ e produtor anunciou que fará live no sábado (18), às 19h (horário de Brasília), diretamente de Miami (@davidguetta). Serão duas horas de música e solidariedade, já que Guetta anunciou que seu objetivo, além da diversão, é arrecadar fundos para organizações sem fins lucrativos que estão dando apoio às vítimas da pandemia nos Estados Unidos e na Europa.

Astros solidários

One World: Together At Home. A Organização Mundial da Saúde (OMS) e a comunidade Global Citizen vai promover no sábado (18), às 18h (horário de Brasília) um grande evento para homenagear os profissionais de saúde de todo o mundo. Entre os apresentadores que comandarão a festa estão Jimmy Fallon e Jimmy Kimmel. Eles dão boas vindas às participações de artistas como Andrea Bocelli, Lady Gaga, Elton John, Chris Martin, Paul McCartney e Stevie Wonder. Além de ser transmitido por grandes redes de TVs, o evento poderá ser acompanhado no perfil @who.

Música online

Festival Ziriguidum. Chegando a sua quinta edição durante a quarentena, o festival traz vinte apresentações neste fim de semana. No sábado (18), às 19h, tem live com o guitarrista Nelson Faria (@nelsonfariaoficial) e, em seguida, às 19h30, com a cantora Jane Duboc (dubocjane). No domingo (19), uma das atrações é o cantor e compositor Claudio Lins (linsclaudio), às 20h, e George Israel (georgeisraeloficial), às 21h.

Samba e solidariedade

Alcione. A cantora decidiu atender aos pedidos dos fãs e programou sua primeira live para 2ª (20), às 20h, com transmissão em seu Instagram (@alcioneamarrom). Será no formato acústico, apenas com o acompanhamento de um violão. Além de cantar, Alcione vai pedir doações para instituições do Rio de Janeiro e do Maranhão, seu estado natal.

Festival para todos

Lollapalooza. Um dos festivais mais badalados do mundo, que aconteceria neste mês em São Paulo, foi adiado para dezembro. Mas a produção do evento resolveu amenizar a ansiedade dos fãs e fazer, no domingo (19), a partir das 16h, mais uma rodada do LollaBRemCasa (bit.ly/divlolla). No lineup das lives, nomes como Ashibah, Chemical Surf, Dubdogz e Fractall.

Festival para todos 2

Queremos! A plataforma de eventos se une ao grupo Heineken para duas edições online do festival com shows com duração de 45 minutos de duração. No sábado (18), Clarice Falcão, Tássia Reis, Duda Beat e Silva se apresentam direto de suas casas com transmissão em bit.ly/divqueremos. No dia 25/4, será a vez de Luedji Luna, Céu, Mayer Hawthorne e Seu Jorge.

Música e literatura

Alfredo Del Penho. O músico faz live nesta quinta-feira (16), às 16h, para relembrar as músicas do espetáculo Susassuna – O Auto do Reino do Sol, do qual participou, em uma montagem comandada pela Cia. Barca dos Corações Partidos (@barcadoscoracoespartidos).

Latinoamérica

Somos Mucho!. A versão online do festival (@festivalmucho) que acontece desde 2017 vai juntar Felipe Cordeiro e Frente Cumbieiro (Colômbia) na 5ª (16), Emicida e Ana Tijoux (Chile) no 6ª (17), Moska e Kevin Johansen (Argentina) no sábado (18), sempre às 19h; e Keila e La Dame Blanche (Cuba) no domingo (19), às 17h.

Encontro virtual

Amigos. Os sertanejos Chitãozinho & Xororó, Zezé di Camargo & Luciano e Leonardo vão se encontrar mais uma vez – desta vez de casa, da 2ª (20), às 20h – para comandar uma edição online do show Amigos, que enfileira seus grandes sucessos de carreira. O hit Evidências, certamente estará entre eles. A festa acontecerá no @villamix

Papo de música

Renato Borghetti. O Centro de Formação e Pesquisa do Sesc promove um bate-papo com o músico gaúcho dentro da série de lives #EmPrimeiraPessoa na 6ª (17), às 18h, no @cpfsesc. Borguetti falará sobre sua formação musical, sobre sua carreira internacional e sobre os discos que lançou ao longo da carreira.

Música e balada



The Cloud Bar. Na programação do projeto (@thecloud.bar) tem apresentações do rapper Rashid, no sábado (18), às 20h, e do cantor Fióti no domingo (19), às 13h. No domingo também haverá, das 17h às 18h, uma edição online da festa Santo Forte.

Forno e fogão

Rita Lobo. A apresentadora, que comanda o Cozinha Prática no GNT, promove todos os dias, ao meio-dia, no perfil @panelinha_ritalobo o Rita Help! O que Eu Cozinho Hoje? com dicas práticas para elaborar pratos para a hora do almoço. Ela também tira dúvidas do público e, vez ou outra, tem a companhia de convidados – cada um na sua casa, claro.

Arte para crianças



Fundação Ema Klabin. As educadoras do museu prepararam uma série de vídeos, postados em seu perfil do Facebook (bit.ly/divklabin), que contam curiosidades e lançam desafios sobre uma obra ou mobiliário que pertence ao acervo da instituição. Uma das atividades já propostas convida a criançada a refletir sobre uma peça de origem africana.

Para ficar bem

Festival Bem Estar. Neste sábado (18) e domingo (19), das 12h às 18h, uma iniciativa de profissionais de diferentes áreas promove no perfil @festivalestarbem uma série de atividades para incentivar as pessoas a se cuidarem durante o isolamento. Entre as opções, há ioga para crianças, atividade física para idosos e aula de origami.

Cinema em casa

Brincante, o Filme. O longa, lançado em 2014, chega ao canal do Instituto Brincante (bit.ly/divbrincante) para acesso gratuito. Misto de documentário e ficção, a produção, que tem paisagens brasileiras como pano de fundo, mostra o universo dos personagens criados pelo multiartista Antônio Nóbrega.

Carnaval fora de época

Festival Pipoca.co. A plataforma, que produz grandes blocos da folia de rua de São Paulo e Rio de Janeiro, preparou uma série de atividades cultural em seu perfil no Instagram (@Pipoca.co). No domingo (29), o especial de Carnaval de histórias, com artistas contando sua relação com a festa popular. O primeiro convidado é Raul Silêncio, vocalista do Bloco Casa Comigo.

Clássico para crianças

Viagem ao Centro da Terra. O Teatro Alfa, onde a peça foi apresentada, liberou a íntegra do espetáculo em bit.ly/divvolta. Produzida pela Cia Solas de Vento, a montagem tem direção de Eric Nowinski e faz uma homenagem à obra do escritor Júlio Verne e tem no elenco os atores André Schulle, Bruno Rudolf e Ricardo Rodrigues.