Prepare-se: dez atrações da 7ª edição da Semana Internacional de Música, a SIM

De 4ª (4) a domingo (8), a 7ª edição da SIM – Semana Internacional de Música ocupa vários pontos da cidade com encontros, debates e shows – serão mais de 400 apresentações. Os chamados ‘showcases’ diurnos ocorrem no Centro Cultural São Paulo e são abertos ao público. À noite, apresentações especiais estão programadas para diferentes casas de shows. Para os debates e encontros, é preciso adquirir a credencial que dá acesso a toda a programação do evento, chamada ‘pro-badge’ (R$ 350/R$ 450). Inf.: www.simsaopaulo.com.br

Romero Ferro

O cantor pernambucano Romero Ferro mostra o show ‘Ferro’, baseado em seu mais recente álbum, no qual aborda o pop no universo do brega e do new wave. CCSP. Sala Adoniran Barbosa. R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. 5ª (5), 20h20. Grátis.

Noite Crespa

A festa recebe a brasileira Luedji Luna (foto) e a canadense Aiza. Há ainda as participações de MC Tha, Odara Kadiegi, Pierre Kwenders e Vaca Profana. Mundo Pensante. R. 13 de Maio, 830, Bela Vista, 5082-2657. 5ª (5), 21h. R$ 25.

Da lama ao caos: a diversão levada a sério

Os convidados Karina Bhur, Lorena Calabria, Antonio Gutierrez, Stela Campos e Béco Dranoff falam sobre histórias que ajudaram a construir importantes discos da música brasileira. CCSP. Sala de Ensaio 1. R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. 6ª (6), 16h. Credencial ‘pro-badge’.

Rodrigo Alarcon

O artista mistura samba, rock, baião e outros ritmos brasileiros em letras que falam do cotidiano. Na apresentação, ele mostra músicas do EP de estreia, ‘Parte’. CCSP. Sala Adoniran Barbosa. R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. 6ª (6), 16h20. Grátis.

Pedro Mafama

O cantor português aproxima o fado de ritmos contemporâneos, como o reggaeton, o kuduro e a kizomba. CCSP. Sala Adoniran Barbosa. R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. 6ª. (6), 18h20. Grátis.

Zulu Zulu

A banda de Palma de Maiorca, na Espanha, traz melodias pop, com toques de rock progressivo, psicodelia e ritmos africanos tradicionais. CCSP. Sala Adoniran Barbosa. R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Sáb. (7), 19h40. Grátis.

Terno Rei

A banda da capital paulista mostra canções de amor e de conflitos existenciais, com sonoridade indie e influência pop, conforme mostrou no álbum de estreia ‘Violeta’. CCSP. Sala Adoniran Barbosa. R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Sáb. (7), 21h. Grátis.

Noite Neotrópica

Com objetivo de apresentar a cena musical contemporânea, a noite traz Ava Rocha, Mombojó, Kastrup, Saskia, Jessica Caitano, Vítor Araújo, entre outros. Cervejaria Tarantino. R. Miguel Nelson Bechara, 316, Limão, 3297-7181. Sáb. (7), 20h. R$ 30.

Noite Chama

A apresentação promove o encontro de diversos estilos. Por isso, sobem ao palco Thiago Elniño + Zudzilla e Preta Ferreira, Corte + Soledad, Gadiamb B + Di Melo e Tatá Aeroplano + Peri Pane. Bona (85 lug.). R. Álvaro Anes, 43, Pinheiros, 3812-8400.Sáb. (7), 19h30. R$ 40.

Saúde Mental na Música

Com a presença da cantora Tiê e do psiquiatra Marcelo Altenfelder, o debate vai abordar a saúde mental no mercado da música e seus reflexos na vida e na obra dos artistas. CCSP. Sala Jardel Filho. R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Sáb. (7), 11h. Credencial ‘pro-badge’.