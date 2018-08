Pré-estreia de ‘Onde Está Você, João Gilberto?’ é destaque no Reserva Cultural

Onde Está Você, João Gilberto?

Destaque no Festival Internacional do Documentário Musical, o IN – Edit Brasil, o filme, que narra a busca do diretor Georges Gachot pelo mais icônico expoente da bossa nova, ganha pré-estreia no Reserva Cultural, na segunda-feira (13), às 20h30. A sessão contará com a participação do realizador e de outros convidados especiais. Av. Paulista, 900, metrô Trianon, 3287-3529. R$ 35.

Novas Cinefilias – O Espírito de Resistência do Outro Cinema Espanhol

Até 29/8, o Instituto Cervantes exibe uma seleção de filmes espanhóis alternativos que, geralmente, não entram em cartaz no circuito comercial. As sessões ocorrem sempre às quintas-feiras, às 19h. Na 5ª (16), ganha projeção o longa ‘Berserker’, de Pablo Hernando. O filme é protagonizado por um escritor que não consegue pagar as contas nem ter ideias para seu próximo romance. Av. Paulista, 2.439, metrô Consolação, 3897-9600. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

A Construção da 7ª Arte – Cinema Italiano em Retrospectiva

A Casa Guilherme de Almeida organizou uma programação especial para os cinéfilos. Entre sábado (11) e 1/9, a mostra, em parceria com o Istituto di Cultura Italiana e totalmente gratuita, resgatará quatro filmes italianos realizados no período do cinema mudo. A ideia é mostrar a filmografia da Itália dos anos 1910 – muito antes dos diretores mais famosos do país, como Rosselini, Antonioni e Fellini. ‘Sangue Bleau’ (1914) e ‘Assunta Spina’ (1915) serão os primeiros filmes exibidos, no sábado (11), às 14h. R. Cardoso de Almeida, 1.943, Sumaré, 3673-1883. Grátis.

Um Lugar ao Sol

Até domingo (12), a mostra, em cartaz no CCSP, reunirá 23 filmes (15 longas e oito curtas). Entre os destaques estão ‘Era o hotel Cambridge’, de Eliane Caffé; ‘Mate-me Por Favor’, de Anita Rocha da Silveira; e ‘Riocorrente’, de Paulo Sacramento. Quem abre a programação nesta sexta-feira (10) é o longa ‘O Som ao Redor’, de Kleber Mendonça Filho. Além de exibições, o evento conta com debates e mesas-redondas. CCSP. V. Vergueiro, 1.000, Paraíso, 3397-4002. Grátis.