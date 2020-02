Pré-carnaval SP 2020: Baixo Augusta, Monobloco e outros blocos antecipam a folia na cidade

Danilo Casaletti (especial para o Estado)

Acadêmicos do Baixo Augusta, com Mariana Aydar e Tatá Aeroplano



O bloco que arrasta uma multidão no pré-carnaval paulistano – neste ano ele desfila dia 16/2 – segue com a temporada de ensaios, desta vez com os cantores Mariana Aydar e Tatá Aeroplano como convidados especiais. Superlounge. R. da Figueira, 450, Brás, 99306-1493. Dom. (9), 14h Grátis.

Bloco Pagu

Com 140 mulheres na bateria, o bloco promove um ensaio aberto que antecipa as novidades para o desfile que fará no dia 25/2. No repertório, clássicos da MPB que foram cantados por mulheres como Elba Ramalho, Elis Regina, Gal Costa, Alcione, entre outras. Teatro Oficina. R. Jaceguai, 520, Bexiga, 3104-0678. Dom. (9), 14h. R$ 25.

CarnaUOL



A sétima edição do evento traz nomes como Iza, Simone e Simaria, Luisa Sonza, Claudia Leitte, Banda Eva e a banda É o Tchan. DJs tocam nos intervalos dos shows. Jockey Clube. Av. Lineu de Paula Machado, 1.263, Cd. Jardim, 2161-8300. Sáb. (8), 11h/0h. R$ 70.

Esquenta Gambiarra

A balada Gambiarra virou bloco de carnaval e já faz parte da folia paulistana. Para aquecer, eles fazem um esquenta com a participação da drag queen e cantora Aretuza Lovi, que tem hits como ‘Catuaba’, ‘Geladinho’ e ‘Jogabunda’. Audio (3.200 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. 6ª (7), 23h. R$ 20/R$ 70.



Explode Coração

O bloco é uma homenagem à cantora baiana Maria Bethânia. Por isso, o repertório é calcado em sucessos da irmã de Caetano Veloso, como ‘Reconvexo’ e ‘Mel’. A festa conta com a participação do DJ Gee Galvão. Casa do Baixo Augusta. R. Rego Freitas, 533, República, 3129-7449. Sáb. (8), 22h. R$ 20/R$ 30.

Me Lembra Que Eu Vou

Formado por um coletivo de amigos, o bloco preza pela diversidade cultural. Por isso, convida As Cantantes do Carnaval, formado por intérpretes do carnaval paulistano para interpretar um repertório variado de marchinhas e outros ritmos. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. 5ª. (13), 20h. R$ 40/R$ 80.

Monobloco



O grupo carioca, que também já virou uma tradição no Carnaval de São Paulo, faz um esquenta para o desfile no dia 16/2 com o show ‘Monobloco 2.0’, que comemora duas décadas da estrada da banda. Além da nova ‘Esse Meu Rio’, eles cantam sucessos como ‘Coisinha do Pai’ e ‘Rap da Felicidade’. Audio (3.200 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. Sáb. (8), 22h.

No Fervo do Frevo

Dentro do projeto ‘Domingos Musicais’ do CCBB, o bloco, especializado em frevo, faz sua apresentação com um repertório que traz músicas como ‘Banho de Cheiro’ e ‘Atrás do Trio Elétrico’, além outros clássicos do ritmo. CCBB. R. da Quitanda. s/n, metrô São Bento, 3113-3651. Dom. (9), 16h30.Grátis.

Refestança

O Bloco Ritaleena, que homenageia a cantora Rita Lee, e o Filhos de Gil, uma reverência ao cantor e compositor Gilberto Gil, se encontram no palco para uma festa pré-folia. O nome ‘Refestança’ faz referência ao show que reuniu Rita e Gil nos anos 1970. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. R$ 30/R$ 60. Dom. (9), 17h30. R$ 40/R$ 70.

Pinga Ni Mim

O bloco da casa noturna sertaneja Villa Country faz seu esquenta para o carnaval com trilha sonora por conta d aBanda Villa Country Band, das duplas Cau e Deborah, Édson e Enriquee do cantor Pedro Henrique. Villa Country. Av. Francisco Matarazzo, 774, Pq. da Água Branca, 3868-5858. 6ª (7), 20h. R$ 40/R$ 60.

Saia de Chita

Comemorando 14 carnavais, o bloco, que desfila pelas ruas da zona oeste da cidade, faz um esquenta com sua característica pluralidade. No repertório, cabe desde Wando e Luiz Gonzaga, até Luedji Luna e Johnny Hoocker. A abertura da festa ficara a cargo do Bloco Manada. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. Sáb. (8), 20h30. R$ 30/R$ 60.

Tododomingo Extraordinário

O evento é definido com um ‘carnaval pagodão’, com as presenças da festa Pardieiro, comandada pelo DJ Leandro Pardí, e os blocos Lua Vai e Agora Vai. Casa das Caldeiras. Av. Francisco Matarazzo, 2.000, Água Branca, 3873-6696. Dom. (9), 13h/23h. R$ 15/R$ 25.