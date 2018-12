Pratos para provar no fim de semana

+ O camarão à provençal (foto) é a novidade no menu do Ici Brasserie. Servido apenas de 5ª a domingo, na unidade dos Jardins, o prato traz os camarões salteados na manteiga com alho e salsinha, tomate e arroz puxado no próprio molho (R$ 76, individual; R$ 145, para dois). R. Bela Cintra, 2.203, Jd. Paulista, 2883-5063. 12h/15h e 18h30/0h (2ª, até 23h; 6ª, até 0h30; sáb., 12h/0h30; dom., 10h/23h).

+ Apenas no almoço de sábado e de domingo, entra em cartaz no cardápio do El Carbón a tradicional paella. O preparo do prato – a cargo do chef Marcelo Martino – leva arroz bomba, açafrão, sofrito e frutos do mar (R$ 180; foto). A porção serve duas pessoas. Jardim Pamplona Shopping. R. Pamplona, 1.704, Jd. Paulista, 4171-0727. 12h/15h30 e 18h30/23h (6ª, 12h/15h e 19h/0h; sáb., 12h/0h; dom., 12h/22h).

+ A chef Morena Leite renova o cardápio à la carte do Capim Santo com pratos mais leves para a estação. Para começar, a chef sugere a degustação de ceviches (R$ 39). Entre os principais, a dica é a flor de abobrinha recheada com peixe trilha e camarão, acompanhada de abobrinhas coloridas e purê de abóbora (R$ 95; foto). Al. Ministro Rocha de Azevedo, 471, Jd. Paulista, 3089-9500. 12h/15h e 19h/23h30 (sáb., 12h30/16h30 e 20h/0h; dom. e fer., 12h/17h; fecha 2ª).