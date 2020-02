Pós-carnaval em SP: fim de semana tem blocos de Daniela Mercury, Bell Marques, entre outros

O feriado de carnaval acabou, mas tem muitas atrações ainda por passar na pós-folia de São Paulo. Daniela Mercury, Bell Marques, Preta Gil e Anitta são alguns dos principais nomes que vão fazer parte da festa neste fim de semana.

Se a sua preferência é por ritmos diferentes, o funk do bloco do Kondzilla ou o som marcante do grupo BaianaSystem podem ser uma boa opção para aproveitar o último momento de celebração carnavalesca. O Divirta-se selecionou 10 blocos de rua que saem no sábado (29) e domingo (1º).

Sábado (29)

Bell Marques na Rua



Um dos ícones da folia baiana, ele estreou na festa paulistana no ano passado. Agora, o ex-líder do Chiclete com Banana volta e mostra mistura de antigos sucessos e novas composições, como B de Bell e Te Amo.Com. Av. Pedro Álvares Cabral, alt. nº 220, Ibirapuera. 29/2, 13h. Inf.: @bellmarques ou bit.ly/divbellmarques

Bloco Fogo e Paixão



Carioca, ele reverencia nomes da chamada ‘música brega’, como Wando, Sidney Magal e Reginaldo Rossi. Com uma bateria de 80 músicos liderados por Matheus Von Kruguer, desfila com o tema Fogo & Paixão: Sem Limites pra…#bregaédez. R, dos Pinheiros com R. Joaquim Antunes, Pinheiros. 29/2, 13h. Inf.: @blocofogoepaixao ou bit.ly/divfogoepaixao

Carnakoo

Em seu quarto ano seguido, o bloco organizado pelo Batekoo tem como principal foco o público negro e LGBT. Heavy Baile e Drik Barbosa estão entre os nomes confirmados para o show. Após o fim do bloco, tem after gratuito no Fabrique Club. Largo do Paissandu, 29/2, 14h. Inf.: bit.ly/divko

Navio Pirata

O bloco, que vem para São Paulo pela segunda vez, é comandado pelo BaianaSystem. O repertório inclui sucessos como Alfazema, seguindo a mistura, típica da banda, de música baiana com sound system. Av. Tiradentes, entre R. Bandeirantes e R. Jorge Velho, Luz. 29/2, 11h. Inf.: @baianasystem ou bit.ly/divbaiana

Domingo (1º)

Bloco da Anitta



Antes chamado de Bloco das Poderosas, Anitta vem para o carnaval de São Paulo para cantar desde os clássicos, como Show das Poderosas, até os sucessos mais recentes, como Combatchy. Avenida Pedro Álvares Cabral, alt. nº 220, Vila Mariana. 1/3, 9h. Inf.: bit.ly/divanitta

Bloco Calor da Rua

O bloco da banda Francisco, el Hombre em parceria com a Bateria Flor do Asfalto traz o repertório da banda, como Triste, Louca e Má e outros sucessos tradicionais do carnaval. Largo do Paissandu, 1/3, 12h. Inf.: bit.ly/divcalor

Bloco do Síndico

Gosta de Tim Maia? O bloco, lançado em 2015, é indispensável. Pode esperar clássicos como O Descobridor dos Sete Mares e Não Quero Dinheiro. Praça Edgar Hermelindo Leite, Vila Olimpia, 1/3, 14h. Inf.: bit.ly/divsindico

Bloco Kondzilla

Não tem como não pensar em funk e não pensar em Kondzilla. Atrações como MC Fioti, MC Lan, Kevinho farão parte do grande baile que o bloco promete. Av. Marquês de São Vicente, Barra Funda. 1/3, 14h. Inf.: bit.ly/divkond

Bloco da Preta



Preta Gil mescla ritmos como funk, samba, axé e sertanejo, em um desfile calcado em hits atuais. Sucesso no Rio, onde desfila há 11 anos, o bloco sai pela segunda vez na capital. Av. Pedro Álvares Cabral, alt. nº 220, Ibirapuera. 1º/3, 12h. Inf.: @bloco dapreta ou bit.ly/divdapreta

Pipoca da Rainha

O tradicional bloco de Daniela Mercury já tem 20 anos de tradição no carnaval baiano e chega à sua quinta edição em São Paulo. De cima do trio, ela entoa clássicos do axé, incluindo hits próprios, como O Canto da Cidade. R. da Consolação, alt. nº 2195. 1º/3, 14h. Inf.: @danielamercury ou bit.ly/divpipoca