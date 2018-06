Ponte Aérea: blocos carnavalescos ocupam o Rio de Janeiro durante a semana

Por Kamille Viola (especial para o Estado)

De 6ª (9) até 3ª (13), as ruas do Rio recebem 331 desfiles de blocos. São esperados nada menos que seis milhões de foliões! O mais concorrido é o Cordão da Bola Preta, que comemora seu centenário e deve atrair 1,5 milhão de pessoas, no sábado (10). Já a Banda de Ipanema, fundada há 53 anos, realiza três cortejos. No sábado (10), homenageia os centenários de nascimento de Geraldo Pereira e Jacob do Bandolim. Na 2ª (12), faz bailinho infantil, parado. E, na 3ª (13), presta tributo a Martinho da Vila, que celebra seus 80 anos durante a Festa de Momo, na qual estará presente. Mais recente, o Bloco do Sargento Pimenta recria clássicos dos Beatles em ritmo de carnaval.

Cordão da Bola Preta: Av. Pres. Antônio Carlos, em frente ao Terminal Menezes Cortes, Centro. Sáb. (10), 7h. Grátis.

Banda de Ipanema: R. Gomes Carneiro. Sáb. (10), 16h. Pça. General Osório. 2ª (12), 15h/19h30. R. Gomes Carneiro. 3ª (13), 16h. Grátis.

Bloco do Sargento Pimenta: Aterro do Flamengo, entre o MAM e a Marina da Glória. 2ª (12), 8h. Grátis.

ESPECIAL

“Se juntas já causam, imagina juntas”, diria o famoso e divertido meme. Em seu Baile do Bloco da Preta, a cantora Preta Gil (foto) recebe duas sensações do momento: a funkeira Jojo Toddynho e a drag Pabllo Vittar, com quem Preta gravou a música ‘Decote’. No repertório, estão sucessos da carreira da anfitriã – como ‘Sinais de Fogo’, ‘Stereo’ e ‘O Meu Corpo Quer Você’ -, além de hits de funk, axé, samba, pop e sertanejo. Tem ainda uma parceria recente de Preta com sua madrinha, Gal Costa – a faixa ‘Vá se Benzer’. Clube Monte Líbano. Av. Borges de Medeiros, 701, Lagoa, (21) 2512-8833. Dom. (11), 11h. R$ 120 (pista)/R$ 350 (camarote open bar).

BALADA

Para quem prefere pular ao som das batidas eletrônicas, a Marina da Glória recebe a 10ª edição do Rio Music Carnival. O sueco Alesso é a atração principal de hoje (9). No sábado (10), o Baile do Dennis é comandado pelo DJ brasileiro. Domingo (11), talentos nacionais como Illusionize e Felguk estão na festa Love Sessions. Na 2ª (12), tem o DJ e produtor americano Diplo (foto), do projeto Major Lazer (que gravou a música ‘Sua Cara’, com Anitta e Pabllo Vittar). E, na noite de 3ª (13), o destaque é o holandês Armin Van Buuren. Marina da Glória. Área externa. Av. Infante Dom Henrique, s/nº, Glória. Hoje (9) a 3ª (13), 23h/6h. R$ 70/R$ 330 (4 dias). Inf.: www.riomusiccarnival.com.br

MÚSICA

A 6ª edição do Lavradio Jazz Fest leva o clima de Nova Orleans à centenária Rua do Lavradio. O evento é inspirado no Mardi Gras, carnaval da cidade americana dominado pelo estilo jazz dixieland, criado entre 1910 e 1920. Em um palco ao ar livre, ocorrem dois shows por dia, às 13h e às 16h. O sábado (10) conta com Quinteto Nuclear (foto) e São Jorge Brass Band. No domingo (11), é a vez de Baixada Jazz Big Band e Monte Alegre Hot Jazz Band. Na 2ª (12), tem All That Jazz e Orleans Original Jazz e, na 3ª (13), apresentam-se Bondesom e Dolls & Dames New Orleans Band. R. do Lavradio, altura do nº 36, Lapa. Sáb. (10) a 3ª (13), 13h e 16h. Grátis.

TEATRO

Em cartaz no Centro Cultural Banco do Brasil, o elogiado espetáculo Preto, da Companhia Brasileira de Teatro, seguirá normalmente com suas sessões neste carnaval. A peça é dirigida por Marcio Abreu, com texto dele e das atrizes e dramaturgas Grace Passô e Nadja Naira – que também estão no elenco, ao lado de Renata Sorrah. Fragmentada, a montagem gira em torno de diversos questionamentos de uma mulher negra (vivida por Grace) sobre as diferenças na sociedade, com destaque para o racismo. 80 min. 14 anos. Teatro 3 do CCBB (72 lug.). R. 1º de Março, 66, Centro, (21) 3808-2020. 4ª a dom., 19h30. R$ 20. Até 11/3.

CRIANÇAS

O AquaRio promove o Carnaval do Zé Tubarino, mascote do lugar (foto), com música, decoração temática, distribuição de máscaras e atividades lúdicas para as crianças, que são convidadas a ir fantasiadas. Entre as atrações, está o grupo Lekolé – formado pela atriz e bailarina Letícia Pope e pelo músico Kuko Moura -, que une roda de ciranda, contação de histórias e música ao vivo num bailinho. Além disso, dá para conferir as atrações do maior aquário marinho da América do Sul, que abriga cerca de oito mil animais de 350 espécies. Pça. Muhammad Ali. Via Binário do Porto, 194, Gamboa, (21) 3613-0700. Sáb. (10) a 3ª (13), 10h30/12h. R$ 50/R$ 100 (até 3 anos, grátis).

GASTRONOMIA

As feijoadas com presença de escolas de samba são um clássico dos hotéis cariocas nesta época do ano. A do Sheraton (foto) será embalada pela bateria da Beija-Flor. O ingresso inclui bufê com o prato típico, estações de acarajé, tapioca e sobremesas, além de cerveja, caipirinhas, água, refrigerante e sucos. Já no Grand Meliá a festa tem a bateria da Portela, bufê de feijoada, open bar de caipirinha e cerveja, e uma taça de espumante. Sheraton Grand Rio Hotel & Resort. Salão Carioca. Av. Niemeyer, 121, Leblon, (21) 2529-1106. Sáb. (10), 13h/18h. R$ 385 (por pessoa). Gran Meliá Nacional Rio. Restaurante Sereia. Av. Niemeyer, 769, São Conrado, (21) 3094-4980. Sáb. (10), 13h/17h. R$ 330 (por pessoa).