Ponte Aérea: sete dicas para aproveitar no Rio de Janeiro esta semana

Kamille Viola (especial para o Estado)

MÚSICA

Pioneiro e mais importante grupo da história do hip hop cubano, o Orishas conquistou fama internacional com a mistura de rap e ritmos de seu país, com direito à conquista de um Grammy e à marca de 1,5 milhão de discos vendidos. Em 2009, no entanto, a banda espantou a todos ao se separar repentinamente. Em 2016, o grupo voltou a se reunir e lançou duas faixas novas: ‘Cuba Isla Bella’ e “Sastre de tu Amor’. Atualmente, o Orishas segue na turnê que marca seu reencontro e chega agora ao Brasil, com show no Rio hoje (23). O repertório da apresentação, além de sucessos como ‘Represent’ e ‘Nací Orishas’, traz músicas do álbum que o grupo lança ainda este ano (por ora, o lançamento está previsto para abril). O trabalho conta com a participação de um artista brasileiro, que ainda não foi revelado. A abertura da noite fica por conta do grupo Oriente, de Niterói. Vivo Rio. Av. Infante Dom Henrique, 85, Aterro do Flamengo, (21) 2272-2901. Nesta 6ª (23), 22h. R$ 260/R$ 340.

MÚSICA CLÁSSICA

Celebrando os 35 anos do álbum ‘Thriller’, de Michael Jackson, comemorados em novembro de 2017, a Orquestra Petrobras Sinfônica apresenta o concerto ‘Thriller Sinfônico’. O repertório do sexto disco de estúdio do ‘Rei do Pop’, um dos mais vendidos do mundo até hoje, será interpretado na íntegra por 54 músicos. ‘Beat It’, ‘Billie Jean’ e ‘Thriller’, sucessos que marcaram época, tiveram seus arranjos adaptados por Marcelo Caldi, Mateus Freire e Jessé Sadoc. A regência da orquestra está a cargo do maestro Felipe Prazeres. Vivo Rio. Av. Infante Dom Henrique, 85, Aterro do Flamengo, (21) 2272-2901. Dom. (25), 16h. R$ 100/250.

TEATRO

Com direção de Bianca Byington, Não Peça – A Poética da Comédia e da Tragédia Humana estreia temporada nesta sexta (23), no Rio. O monólogo é escrito e interpretado por Lucília de Assis, integrante do coletivo O Grelo Falante. Na trama, ela é Jandira, funcionária de um teatro, que trabalha como faxineira, também na bilheteria e na bonbonnière. Um dia, o elenco fica preso em um engarrafamento e Jandira, que mora no teatro, recebe também a incumbência de entreter o público até a chegada dos atores. 12 anos. 60 min. Centro Cultural Justiça Federal (142 lug.). Av. Rio Branco, 241, Centro, (21) 3261-2550. 6ª a dom., 19h. R$ 30. Até 11/3.

EXPOSIÇÃO

A mostra O Caso Flávio – O Cruzeiro x Life: Gordon Parks no Rio de Janeiro e Henri Ballot em Nova York é resultado de uma disputa entre Brasil e Estados Unidos. Em 1961, a revista ‘Life’ enviou o fotógrafo Gordon Parks ao Rio com o objetivo de documentar a pobreza na cidade. Parks documentou a situação em que viviam o menino Flávio da Silva e sua família. Em resposta, a revista ‘O Cruzeiro’ enviou o franco-brasileiro Henri Ballot para registrar a miséria na metrópole americana. A exposição reúne os cliques feitos pelos fotógrafos. Pequena Galeria do Instituto Moreira Salles.

R. Marquês de São Vicente, 476, Gávea, (21) 3284-7400. 3ª a dom. e fer., 11h/20h (fecha 2ª). Grátis. Até 5/8.

GASTRONOMIA

Dedicada aos pequenos produtores, a feira Junta Local realiza sua edição mensal, neste sábado (24), em parceria com o projeto Chega Junto, que reúne comida de rua de vários países do mundo feita por refugiados e imigrantes. Nesta edição, o evento terá pratos de países como Angola, Camarões, Colômbia, Congo, Haiti, Marrocos, Nigéria, Paquistão, Síria, Togo e Venezuela. A organização do evento pede aos visitantes que levem seus copos e sacolas, para evitar o uso excessivo de embalagens. Em tempo: animais de estimação também são bem-vindo. Christ Church Rio. R. Real Grandeza, 99, Botafogo, (21) 2226-7053. Sáb. (24), 10h/17h. Grátis.

BALADA

O DJ e produtor Sango (foto), do selo Soulection, é a atração especial na noite desta 6ª (23), no Hub, na remodelada Zona Portuária. Fascinado pelo funk carioca, o norte-americano é conhecido por misturar o estilo ao trap, soul e R&B (nos discos ‘Da Rocinha’, ‘Da Rocinha 2’ e ‘Da Rocinha 3’). Para agitar ainda mais a balada, Sango vai dividir o comando do som com os DJs The KingFoxxx, Fabio Heinz e Brenta,

da festa Doom (do coletivo Mob), com a dupla Marginal Men e com o DJ Schlaepfer, da Love2Hate (do coletivo I Hate Flash), entre outros convidados. Hub RJ. Av. Professor Pereira Reis, 50, Santo Cristo, (21) 4141-3315. Hoje (23), 23h. R$ 20/40.

CRIANÇAS

O Duo Santoro (foto), formado pelos violoncelistas gêmeos Ricardo e Paulo Santoro, é a atração do projeto Concertinhos de Eva, na Casa Museu Eva Klabin, neste sábado (24). Sucesso entre as crianças em edições anteriores da série, eles apresentam um repertório que une o erudito ao popular, com obras como a ‘Pequena Serenata Noturna’, de Mozart; ‘O Trenzinho do Caipira’, de Heitor Villa-Lobos; ‘Tico-tico no Fubá’, de Zequinha de Abreu, e músicas do cancioneiro infantil. Livre. Casa Museu Eva Klabin. Av. Epitácio Pessoa, 2.480, Lagoa (21) 3202-8555. Sáb. (24), 16h. Grátis (retirar senha 1h antes).