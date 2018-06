Ponte Aérea: sete dicas para aproveitar esta semana no Rio de Janeiro

Por Kamille Viola (especial para o Estado)

O edifício neoclássico da Casa França-Brasil ganha novas cores para o carnaval. Até 13/2, o centro cultural recebe o CasaBloco, evento que reúne apresentações de blocos, oficinas temáticas, feiras de adereços carnavalescos e também de gastronomia – com chefs como Flavia Quaresma, Frederic Monnier e Katia Barbosa. À noite, a programação inclui shows. Hoje (2), por exemplo, Galocantô convida Moyseis Marques e Rodrigo Carvalho para sua roda de samba. No sábado (3), apresentam-se Calango Careta (Brasília), Orquestra Voadora e Amigos da Onça. Já no domingo (4) o cantor Romero Ferro recebe convidados no show ‘Frevália’. “A proposta de intercâmbio da CasaBloco deu muito certo; recebemos mais de 900 pessoas no sábado passado, que curtiram a noite e se emocionaram com a experiência”, comenta Rita Fernandes, diretora-geral e idealizadora do evento. Casa França-Brasil. R. Visconde de Itaboraí, 78, Centro, (21) 2332-5275. 6ª e sáb., 10h/18h e 21h/4h. R$ 30 (10h/18h, grátis). Até 13/2. Inf.: www.casabloco.rio



EXPOSIÇÃO

O CCBB abriga a maior mostra de arte contemporânea africana já realizada no Brasil. Com curadoria do alemão Alfons Hug, Ex Africa reúne trabalhos de 18 nomes reconhecidos internacionalmente de oito países do continente, além de dois artistas afro-brasileiros. A seleção de obras inclui fotografias (no detalhe abaixo, imagem de J. D. ‘Okhai Ojeikere), pinturas, esculturas, videoarte, instalações e performances sonoras, revelando o contínuo processo de renovação artística da África. Em abril, a exposição chega ao CCBB de São Paulo. Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB). R. 1º de Março, 66, Centro, (21) 3808-2020. 9h/21h (fecha 3ª). Grátis. Até 26/3.



TEATRO

Últimos dias para ver Processo de Conscerto do Desejo (assim mesmo, com “sc”, numa mistura das palavras “concerto” e “conserto”), monólogo dirigido e encenado por Matheus Nachtergaele. No espetáculo, ele recita textos de sua mãe, a poeta Maria Cecília Nachtergaele – que se suicidou aos 22 anos, em 1968, quando o ator tinha três meses de vida. Ele também interpreta canções de que ela gostava, acompanhado pelos músicos Luã Belik e Henrique Rohrmann, recriando histórias que ouviu sobre ela. 60 min. 16 anos. Teatro da Caixa Nelson Rodrigues. Av. República do Chile, 230, Centro, (21) 3509-9600. Hoje (2), sáb. (3) e dom. (4), 19h. R$ 20.

BARES

O Gávea Bier Truck estaciona pela primeira vez no Jockey, neste fim de semana. A feira gastronômica conta com mais de 20 expositores e food trucks, entre cervejas artesanais e comidinhas, além de um espaço para crianças e programação com shows gratuitos. No domingo (4), ocorre ainda a primeira etapa da Tríplice Coroa 2018, uma das provas mais tradicionais de turfe, com grandes chances de o jóquei J. Ricardo, o Ricardinho, igualar o recorde mundial de vitórias. Além de assistir, dá para aproveitar e fazer uma aposta, a partir de R$ 2. Jockey Club Brasileiro. Pça. Santos Dumont, 31, Gávea, (21) 2249-9450. Sáb. (3) e dom. (4), 13h/23h. Grátis.

MÚSICA

O cantor, compositor e multi-instrumentista australiano Mat McHugh, vocalista e principal força criativa da banda The Beautiful Girls, apresenta show solo acústico na filial carioca do Blue Note. Com seu folk rock permeado pela temática praiana (à la Jack Johnson), com leves pitadas de hip hop, rocksteady, dancehall e dub, ele passeia por músicas de seu grupo – como ‘Black Bird’ e o sucesso ‘Periscopes’ –, além de canções de seus três álbuns e dois EPs solo. Blue Note Rio (350 lug.). Complexo Lagoon. Av. Borges de Medeiros, 1.424, Lagoa, (21) 3799-2500. Sáb. (3), 20h (1ª sessão) e 22h30 (2ª sessão). R$ 130/R$ 190 (cada sessão).

CRIANÇAS

Baseado no livro da professora e blogueira Elika Takimoto, Isaac no Mundo das Partículas, com direção de Joana Lebreiro, aborda um tema complexo – a Física – de forma divertida. Ziggy Stardust, persona criada pelo cantor David Bowie, inspira a estética do musical. E, neste sábado (3), às 17h15, será inaugurada, no térreo do Oi Futuro, a instalação ‘Os Mundos de Isaac’, dos videoartistas Rico Vilarouca e Renato Vilarouca, que permite ao público entrar no mundo do personagem com óculos de realidade virtual. 70 min. Livre. Teatro Oi Futuro (63 lug.). R. 2 de Dezembro, 63, Flamengo, (21) 3131-3060. Peça: sáb. e dom., 16h. R$ 20. Instalação: 3ª a dom., 11h/20h. Grátis. Até 25/3.

ESPECIAL

Prepare a fantasia: a uma semana do carnaval oficial, o Rio já está em clima de folia. Entre os diversos blocos que desfilam pelas ruas da cidade neste fim de semana, estão o Céu na Terra (foto), que sobe as ladeiras de Santa Teresa; o Pérola da Guanabara, que começa já na barca para Paquetá a folia que leva para a ilha; e o Suvaco do Cristo, que promete parar o bairro do Jardim Botânico. Céu na Terra: Lgo. dos Guimarães, Santa Teresa. Sáb. (3), 7h. Grátis. Pérola da Guanabara: Pça. São Roque, Paquetá (barca: Estação Praça XV, Centro). Sáb. (3), 14h. Grátis (barca, R$ 5,90). Suvaco do Cristo: R. Jardim Botânico com R. Faro, Jd. Botânico. Dom. (4), 8h. Grátis.