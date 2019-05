‘Pokémon: Detetive Pikachu’ e o remake de ‘Cemitério Maldito’ entram em cartaz

Amazônia, O Despertar da Florestania

(Brasil/2016, 110 min) – Documentário. Dir. Christiane Torloni/ Miguel Przewodowski. Por meio de entrevistas e depoimentos, especialistas discutem a importância da floresta e como ela foi essencial para a formação da identidade brasileira. Além disso, dados mostram como o País tem lidado com sua preservação. Livre. Confira salas e horários de exibição

B.O

(Brasil/2019, 74 min) – Comédia. Dir. Daniel Belmonte, Pedro Cadore. Com Daniel Belmonte, André Pellegrino, George Sauma. Dois jovens cineastas tentam de tudo para emplacar suas carreiras com roteiros de comédia, mas acabam sempre rejeitados. Frustrados, eles decidem escrever um drama de baixo orçamento, colocando em dúvida suas verdadeiras vocações. 14 anos. Confira salas e horários de exibição

Cemitério Maldito

(Pet Sematary, -/2019, 120 min.) – Terror. Dir. Kevin Kolsch/Dennis Widmyer. Com Jason Clarke, Amy Seimetz, John Lithgow. O remake conta a história da família Creed, que se muda para uma casa nos arredores de um cemitério de animais. Alguns fatos estranhos começam a acontecer e transformam a vida deles em um verdadeiro pesadelo. 16 anos. Confira salas e horários de exibição

Longa Jornada Noite Adentro

(Di qiu zui hou de ye wan, Chine-França/2018, 140 min) – Drama. Dir. Bi Gan. Com Tang Wei, Huang Jue, Sylvia Chang. Luo Hongwu volta para a cidade em que nasceu depois de passar 12 anos impune por um crime. Mas memórias do assassinato que cometeu voltam à tona. 12 anos. Confira salas e horários de exibição

Mademoiselle Paradis

(Licht, Alemanha-Áustria/2018, 97 min.) – Drama. Dir. Barbara Albert. Com Maria Dragus, Devid Striesow, Lukas Miko. Na Viena do século 17, Maria Theresia Paradis é uma jovem cega com muita habilidade no piano. Em busca da cura para sua cegueira, ela parte para o encontro com o Dr. Mesmer. A partir daí, ela vai precisar aprender a ver o mundo de outra maneira. 14 anos. Confira salas e horários de exibição

A Menina e o Leão

(Mia et le Lion Blanc, França-Alemanha-África Do Sul/2019, 100 min.) – Família. Dir. Gilles de Maistre. Com Daniah De Villiers, Mélanie Laurent, Langley Kirkwood. Mia é uma jovem de 14 anos que, desde pequena, tem uma profunda amizade com Charlie, leão branco da fazenda de sua família. Quando seu pai decide vender o animal para caçadores de troféus, Mia não vê outra opção senão fugir com ele. 12 anos. Confira salas e horários de exibição

Mormaço

(Brasil/2018, 97) – Drama. Dir. Marina Meliande. Com Marina Provenzzano, Pedro Gracindo, Analú Prestes. Com a história da defensora pública Ana como pano de fundo, o longa mistura denúncia social e ficção sobrenatural em uma história que se passa antes da Olimpíada do Rio de Janeiro, quando ela está à frente da defesa de moradores que perderão suas casas para a construção de um hotel de luxo na cidade. 14 anos. Confira salas e horários de exibição

A Parte do Mundo que Me Pertence

(Brasil/2017, 84 min) – Documentário. Dir. Marcos Pimentel. Com Gabriel Lucas Câmara, Zé EustáquioSouza, Lorena Soares. O diretor percorre as ruas de Belo Horizonte para descobrir quais são os sonhos das pessoas que passam por ele. 14 anos. Confira salas e horários de exibição

Pokémon: Detetive Pikachu

(Pokémon: Detective Pikachu, -/2019, 105 min.) – Aventura. Dir. Rob Letterman. Com Philippe Maia, Justice Smith, Kathryn Newton. Tim investiga o desaparecimento de seu pai, o detetive Harry Goodman na misteriosa cidade de Ryme City. Na busca, ele contatará com a ajuda de Pikachu, que está disposto a se tornar um detetive. Livre. Confira salas e horários de exibição

A Quarta Parede

(Brasil/2019, 96 min.) – Ficção. Dir. Hudson Senna. Com Tutty Mendes, Lucila Miranda Araújo, João Barletta. Escalado para um papel na peça ‘Entre Quatro Paredes’, de Jean Paul Sartre, Teo é tirado do elenco após o diretor usar o critério de popularidade nas redes sociais para decidir os protagonistas. É quando o ator decide manipular os antigos colegas de elenco por meio das plataformas digitais. 16 anos. Confira salas e horários de exibição

Tunga, o Esquecimento das Paixões

(Brasil/2018, 73 min) – Documentário. Dir. Miguel de Almeida. Com Tunga, Marina Lima, Cildo Meireles. Traz a trajetória do escultor, desenhista e artista performático conhecido como Tunga, o primeiro artista contemporâneo do mundo a ter uma obra no Louvre, em Paris. Confira salas e horários de exibição

Varda Por Àgnes

(Varda par Agnès, França/2019, 115 min) – Documentário. Dir. Agnès Varda. Com Agnès Varda. Último filme da diretora francesa considerada a mãe da Nouvelle Vague. No longa, ela explora o seu processo criativo e mostra em detalhes o método ‘storytelling’, que ela prefere chamar de ‘cine-writing’, usado em grande parte de sua obra. Livre. Confira salas e horários de exibição

A Vida de Diane

(Diane, Estados Unidos/2018, 96 min) – Drama. Dir. Kent Jones. Com Mary Kay Place, Jake Lacy, Estelle Parsons. Viúva, Diane se dedica a ajudar amigos e moradores de rua, além de lidar com um filho viciado em drogas. Conforme esses personagens vão saindo de sua vida, ela precisa lidar com a própria realidade. 16 anos. Confira salas e horários de exibição