PlantMade, restaurante vegano do chef norte-americano Matthew Kenney, inaugura em São Paulo

Mais uma casa se junta à nova leva de restaurantes veganos abertos na capital paulista: o PlantMade, do chef norte-americano Matthew Kenney, em parceria com o casal Daniele e Fabio Zukerman.

Um pequeno café e empório funciona no térreo do sobrado de ambiente casual, com mesas de madeira e paredes claras. Lá, estão à venda desde doces, como cheesecake e bolo de chocolate (R$ 17, cada), até pães feitos pela Zan Pan.

Já o cardápio – que pretende ser “o mais orgânico, local, sustentável e sazonal possível” – contempla opções para o dia todo. Na seção de sanduíches, por exemplo, figuram o ‘Plant Burger’ (R$ 39), com hambúrguer vegetal, cheddar de castanha de caju, alface, tomate e picles; e o sanduíche de cogumelos com maionese trufada e rúcula (R$ 35).

Entre as oito sugestões de pratos, divididos em frios e quentes, estão duas receitas famosas do chef, ambas frias, o ‘Cacio Pepe’ (R$ 44), com harusame de feijão verde, molho de castanha de caju, pimenta-do-reino, purê de azeitona verde e folhas picantes; e a ‘Lasanha Raw’ (R$ 42), montada com abobrinha, ricota de macadâmia, pesto de castanha-do-pará e tomate.

Na ala dos quentes, há ‘Dahl ao Curry’ e ‘Mac ‘N’ Cheese’ (R$ 42, cada). Por aqui, a cozinha está a cargo dos chefs Vitor Asprino e Gustavo Braccialli.

ONDE: Pça. Vilaboim, 111, Higienópolis, 97377-5659.

QUANDO: 9h/22h.

QUANTO: Cc. e Cd.: M e V.