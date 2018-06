Planetário do Ibirapuera exibe céu da Rússia em sessões especiais; confira outras dicas de passeios

+ Em homenagem à sede da Copa do Mundo, o Planetário do Ibirapuera (foto) realiza hoje (22) e no dia 29/6 as sessões especiais O Céu da Rússia. Com o palestrante Raphael Malagoli Thereza, a apresentação exibe o céu noturno do país e explora os mitos e as narrativas das estrelas vistas no norte do planeta. Os ingressos podem ser obtidos pelo site ou na bilheteria, com 1h de antecedência. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 10, 5575-5206. 6ª (22) e 29/6, 19h30. Grátis. Inf.: bit.ly/CeuRus

Allianz Parque Tour

O passeio de cerca de uma hora percorre o estádio do Palmeiras. O visitante conhece os arcos do Palestra Itália, a área de imprensa, arquibancadas, camarotes, vestiários e campo. A cada semana, os horários podem sofrer alterações. Allianz Parque. Av. Francisco Matarazzo, 1.705, Barra Funda. 4ª a 6ª, 10h, 11h30, 13h, 14h30, 16h e 17h; sáb. e dom., 10h/17h. R$ 55/R$ 70 (até 2 anos, grátis). Vendas pelo site: www.ingressorapido.com.br

Arraial Arte na Rua 2018

Mais de 400 artistas participam da 2ª edição, realizada em Guarulhos, com quadrilhas e shows que misturam teatro, música, folclore, humor e dança. O evento conta com o espaço Café, Prosa e Viola, onde violeiros se reúnem para homenagear a cultura caipira, que também é destaque entre os produtores convidados de várias cidades de São Paulo – os pratos servidos incluem doces típicos de festa junina, além de feijão tropeiro e vaca atolada. Bosque Maia. Av. Paulo Faccini, s/nº, Guarulhos. Sáb. (23) e dom. (24), 9h/21h. Grátis.

Boulevard da Virgílio

A festa de inauguração do espaço, organizado na praça aberta de uma rua sem saída, recebe comidinhas do Café Le Manjue, apresentação de jazz cigano com a banda Manouche e pratos na brasa feitos chef Leo Botto. O local promete receber eventos e festas abertos ao público do bairro. R. Dr. Virgílio de Carvalho Pinto, 426, Pinheiros. Hoje (22), 17h. Grátis. Inf.: bit.ly/BoulVirg

Cultura Russa

As matrioskas, bonecas tradicionais da Rússia, compõem a exposição instalada no átrio do Morumbi Shopping. São sete bonecas de 2,60 m de altura e 1,35 m de diâmetro, todas pintadas à mão e cada uma com um estilo diferente. Aos sábados, o espaço recebe apresentações de danças folclóricas do país, às 16h e às 19h. Av. Roque Petroni Júnior, 1.089, Jd. das Acácias, 5189-4805. 10h/22h. Grátis. Até 15/7. Inf.: bit.ly/CultRuss

Encontro Vegano Junino

Além de roupas, calçados, cosméticos e artesanatos, o evento vende quitutes típicos de festa junina, como bolo de milho, canjica e feijão tropeiro – tudo livre de ingredientes de origem animal. Club Homs. Av. Paulista, 735, metrô Brigadeiro, 3289-4088. Dom. (24), 12h/20h. Grátis. Inf.: bit.ly/EncVeg18

Escadaria do Jazz

Entre as ruas 13 de Maio e dos Ingleses, a escadaria do Bexiga vira palco para shows gratuitos do evento mensal. No entorno, são instaladas barracas com petiscos e cerveja artesanal. Sáb. (23), 14h/20h. Grátis. Inf.: bit.ly/EscJazz

Feira Foot

Mais de 30 expositores vendem e exibem objetos raros e produtos sobre a memória do esporte, na área externa do Museu do Futebol – como camisetas, fotografias, botões, canecas e bolas. Atrações paralelas completam o evento, com mesas de futebol de botão disponíveis para o público. No auditório do museu, tem bate-papo sobre racismo na Copa com o jornalista Fabio Mendes (12h) e outro comandado por Fernando Martinho, editor da revista Corner, sobre o futuro das publicações de futebol (14h). Pça. Charles Miller, s/nº, Pacaembu, 3664-3848. Sáb. (23), 10h/17h. Grátis. Inf.: bit.ly/FeiraFoot

Festa de São Vito

A festa tradicional completa cem anos e reúne shows e pratos típicos italianos, como antepastos e massas (R$ 5/R$ 20, cada). Cadeiras numeradas, por R$ 75, dão direito a quatro pratos. R. Polignano A. Mare, 255, Brás, 3227-8234. Sáb., 19h/0h; dom., 19h/23h. R$ 5. Até 15/7. Inf.: bit.ly/SãoVito18

MADE

A feira Mercado Arte Design reúne mostras, palestras e exibições de filmes sobre design e arquitetura. Das palestras, participam nomes como Robert Stadler, na 5ª (28), às 17h; e Sergei Strelsov, em 29/6, às 18h. Pq. Ibirapuera. Pavilhão da Bienal. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 3. 4ª (27) a 29/6, 13h/21h; 30/6, 12h/21h; 1º/7, 12h/20h. R$ 30. Vendas pelo site: www.blueticket.com.br

Mercado Buenos Artes

Na 40ª edição, a feira convida cerca de 50 expositores, entre artistas, estilistas, ilustradores e produtores de comidas e bebidas artesanais, que vendem itens de decoração, cosméticos e gastronomia. Pça. Dom José Gaspar, s/nº, República. Sáb. (23), 11h/19h. Grátis.

Solar da Marquesa de Santos

Ponto turístico da cidade, o espaço preserva parte de sua estrutura original, de taipa de pilão. Às 10h, 13h e 15h, o local tem visitas guiadas com educadores, que contam a história da residência, do século 18, e apresentam uma mostra sobre Yolanda Penteado. R. Roberto Simonsen, 136, Sé, 3241-1081. 9h/17h (fecha 2ª). Grátis.