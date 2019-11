Pizzaria Carlos serve receitas exclusivas na nova unidade dos Jardins; confira outras dicas de restaurantes em São Paulo

A pizza ‘Tonno’ (R$ 48, individual; foto), coberta com atum em conserva, cebola roxa, manjerona e azeitonas pretas, é uma das receitas exclusivas da nova unidade da Carlos, nos Jardins. De entrada, sai do forno a beterraba ralada orgânica com queijo boursin, hortelã e gergelim (R$ 29). Al. Tietê, 658, Jd. Paulista, 3088-0666. 18h/0h.

Apenas nos fins de semana, o grego Mytho prepara a tainha assada com crosta de sal e Curaçao Blue (R$ 198; foto). O prato serve até três pessoas e vem acompanhado de legumes. R. Diogo Jácome, 591, V. N. Conceição, 2368-1788. 12h/0h (6ª e sáb., 12h/1h; dom., 12h/19h).

Novos

Banzeiro

O chef Felipe Schaedler trouxe para São Paulo uma filial do restaurante tocado por sua família desde 2009, em Manaus. Com salão moderno, é a cozinha que esbanja as riquezas da região amazônica, como os cogumelos coletados por índios Ianomâmis, que entram no preparo da ‘Mujeca de Peixe Moqueado’ (R$ 36); a formiga saúva, que dá um toque cítrico à espuma de mandioquinha (R$ 18); e, claro, peixes como pirarucu e tambaqui. Este último também numa versão assado na brasa e servido com baião de dois cremoso, farofa de ovo, vinagrete de picles e tartar de banana (R$ 169, para três pessoas). O chef também acerta no pato no tucupi (R$ 65). Adoce com o ‘#descubramanaus’ (R$ 24), que mistura cupuaçu e brigadeiro. R. Tabapuã, 830, Itaim Bibi, 2501-4777 (70 lug.). 12h/15h30 e 19h/23h30 (sáb., 12h/16h30 e 19h/0h; dom., 12h/16h30; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Árabe

Farabbud

Um restaurante pequeno e caprichado. Entre as opções, estão a linguiça árabe de carne bovina (R$ 48) e o ‘Quibe Sue-sue’, de peixe (R$ 53). Há também ‘Chich Barak’, capelete de vitela cozido na coalhada fresca (R$ 59). Para fechar, peça o ‘Chocolamour’, sorvete com coberturas e farofa crocante (R$ 29). Al. dos Anapurus, 1.253, Moema, 5054-1648 (50 lug.). 12h/15h30 e 18h30/22h30 (sáb., dom. e fer., 12h/22h30). Cc.: todos. Cd.: todos.

Brasileiro

A Casa do Porco

Com clima de bar, a casa do chef Jefferson Rueda é um misto de restaurante e comida de rua. O cardápio todo privilegia a carne suína. Entre as opções, está o ‘Porco San Zé’, com pedaços de porco, tutu de feijão, tartar de banana e couve (R$ 57); e o ‘Porco 6 Versões’ (R$ 82), que traz medalhão com bacon, pancetta, leitão, linguiça, codeguim e língua. Há também sanduíche de porco (R$ 18) e embutidos. R. Araújo, 124, Centro, 3258-2578 (60 lug.). 12h/23h (dom., 12h/16h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Bananeira

No salão amplo e agradável, há plantas por todos os lados. Uma boa pedida é a moqueca de camarão com molho de coco e farofinha de dendê (R$ 199, para dois). O menu traz ainda o bife ancho com ervas frescas, farofa de banana-da-terra e vinagrete (R$ 75) e, de sobremesa, o ‘Bananérrimo’ (R$ 22), com sorvete de banana, bananada, pastelzinho e brulée de banana com gengibre. R. Marechal Hastinfilo de Moura, 419, Morumbi, 3542-4630 (180 lug.). 12h/15h e 18h/0h (sáb., 12h/17h e 19h/0h dom. e fer., 12h/17h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Carnes

Cortés Asador

Com salão amplo e agradável, a casa de carnes do grupo Ráscal serve bons cortes, acompanhados de vinagrete ou chimichurri, como o suculento ancho (R$ 79), o ‘Vacio Dianteiro’ (R$ 75) e a costelinha suína desossada (R$ 66). Somam-se às sugestões o carré de cordeiro (R$ 94) e as sobrecoxas desossadas (R$ 56). Para acompanhar, farofa de ovo (R$ 25) e parillada de legumes (R$ 44). Av. das Nações Unidas, 4.777, Alto de Pinheiros, 3024-4301 (160 lug.). 12h/22h15 (6ª e sáb., 12h/23h15). Cc.: todos. Cd.: todos.

Mister Tango

A casa prepara um bom bife de chorizo (R$ 68,90, para dois) e tapa de cuadril (R$ 76,20, 500 g). Para acompanhar as carnes, a dica é a porção de batata provençal (R$ 22,90). Av. Dr. Lino de Moraes Leme, 185, Jd. Aeroporto, 5034-5252 (130 lug.). 11h30/15h30 e 18h30/23h (sáb., 11h30/17h e 18h30/23h; dom. e fer., 11h30/17h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Pobre Juan

O nome deste confortável restaurante argentino é uma referência ao churrasqueiro, que passa horas em pé. No menu, há bons cortes como ‘Ojo del Bife Ancho’ (R$ 92,90, 250g). Durante a semana, no almoço, serve o ‘Menu Parrillero’ (a partir de R$ 49,40), com salada, proteína, acompanhamento e sobremesa. Para finalizar, peça a panqueca de doce de leite com sorvete de creme (R$ 36,90). R. Comendador Miguel Calfat, 525, V. N. Conceição, 2397-0099 (140 lug.). 12h/15h e 19h/23h (6ª, 12h/16h e 19h/0h; sáb., 12h/0h; dom. e fer., 12h/18h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Francês

La Casserole

É um patrimônio da cidade. Se possível, reserve as mesas de frente para o mercado de flores. Faz alguns pratos modernizados, mas brilha nos itens da cozinha francesa clássica, como a terrine do dia (R$ 38). A perna de cordeiro assada com feijão branco (R$ 82) é ótima, assim como as receitas com pato. Serve almoço executivo de 3ª a 6ª (R$ 52 ou R$ 71, com uma taça de vinho). Lgo. do Arouche, 346, República, 3331-6283 (70 lug.). 12h/15h e 19h/0h (sáb., 12h30/16h e 19h/0h30; dom., 12h30/16h30; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Le Jazz

Pequeno salão com estilo dos bistrôs franceses. No cardápio, predomina o receituário clássico. Entre as entradas, peça o ‘Ovo Mollet’ com cogumelos (R$ 40,00 ). Já o tartare de atum é servido com avocado, vinagrete de mostarda, salada verde e batatas fritas (R$ 49,50/R$ 68). Outra pedida, o ‘Club Sandwich de Salmão’ vem no pão preto com salmão defumado, alface, tomate, cebola roxa, cenoura ralada, pepino, cream cheese e dill (R$ 49,50). R. dos Pinheiros, 254, Pinheiros, 2359-8141 (44 lug.). 12h/0h (6ª e sáb., 12h/1h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Italiano

Abruzzi

Um casarão abriga a cantina. Entre as massas artesanais, brilham o capelete tricolor recheado com muçarela de búfala, acompanhado por escalope ao funghi (R$ 80), o fettuccine com vitela au poivre (R$ 80), e o tortelli de abóbora ao funghi com escalope (R$ 80). O almoço executivo inclui couvert, entrada e prato principal, por R$ 55. R. Traipu, 145, Perdizes, 3822-0074 (150 lug.). 11h/23h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Brown Sugar

A casa é badalada, com direito a lounge e bar. Da cozinha saem pratos variados, como o medalhão de filé mignon com crosta de farofa de ervas, molho de gorgonzola e funghi (R$ 69); e o ravióli de queijo brie (R$ 52), servido com amêndoas e molho à base de manteiga de sálvia. De sobremesa, prove o petit gateau de doce de leite com sorvete de baunilha (R$ 26). R. Padre João Manuel, 1.055, Cerqueira Cesar, 3063-4249 (150 lug.). 18h/0h (4ª, 18h/1h; 5ª e 6ª, 18h/2h; sáb., 12h/2h; dom. e fer., 12h/0h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Pasquale

Lugar simples e bom para ir em grupos. O restaurante de Pasquale Nigro é famoso pelos antepastos feitos na casa e pelas massas frescas. Sem medo de errar, peça o orechiette com bacalhau (R$ 67); o carbonara com pancetta ou bacon, ovo e pecorino romano (R$ 48); e o ‘Zucchini e Gamberi’, massa fatiada com abobrinha e camarão (R$ 64). R. Girassol, 66, V. Madalena, 3081-0333 (115 lug.). 12h/0h (dom., 12h/17h; 2ª, 18h/0h). Cc.: todos Cd.: todos.

Japonês

By Koji

O sushiman Koji Yokomizo comanda o restaurante dentro do Estádio do Morumbi e com vista para o gramado, onde prepara itens frios e quentes bem executados. No balcão, o par de niguiris custa a partir de R$ 35. O ‘Omakase’, menu-degustação (R$ 230), tem cerca de sete pratos. Em dias de jogos e shows, abre apenas para quem compra pacotes especiais. Pça. Roberto Gomes Pedrosa, 1, Morumbi, 3624-7710 (75 lug.). 12h/15h e 19h/23h (sáb., 12h/16h e 19h/23h; dom., 12h/16h e 19h/22h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Hinodê

Casa fundada em 1965, com mesas baixas e balcão de sushi. Serve pratos clássicos como o ‘Combinado Sushi-sashimi’ (R$ 257, para dois) e o ‘Sukiyaki’ (R$ 170, para dois). A novidade fica por conta do lámen vegetariano (R$ 34/R$ 37). R. Thomaz Gonzaga, 62, Liberdade, 3208-6633 (78 lug.). 12h/14h30 e 18h30/22h (dom. e fer., 12h/16h e 18h30/22h; fecha 3ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Takô

O cardápio é enciclopédico. O combinado misto ‘Bonsai’ (R$ 185) serve bem duas pessoas. Vale a pena provar também o ótimo shimeji no papel alumínio com legumes e peixe branco (R$ 52). Todos os dias, monta bufê no almoço e também no jantar (R$ 74/R$ 87). R. Glória, 746, Liberdade, 3209-0134 (130 lug.). 11h30/15h30 e 18h/2h (6ª e sáb., até 3h30; dom., 11h30/1h; 2ª, 18h/2h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Oriental

P.F. Chang’s

A rede norte-americana de comida asiática tem cardápio amplo, com receitas para compartilhar. Comece pelos ‘Handmade Dumplings’ recheados com carne suína (R$ 38) ou camarão (R$ 44). Já o ‘Mongolian Beef’ traz lâminas de carne no molho de shoyu, alho e cebolinha (R$ 63). Outro destaque é o ‘Pad Thai’ (R$ 63), macarrão de arroz com camarão, molho de tamarindo, ovo, tofu, broto de feijão, amendoim e coentro. Av. Higienópolis, 618, Higienópolis, 3823-2499 (244 lug.). 12h/23h (dom. e fer., 12h/22h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Peixes e frutos do mar

Amadeus

No restaurante da família Masano, quem comanda a cozinha é a chef Bella. As ostras, cultivadas pelos proprietários em Santa Catarina, são uma excelente opção de entrada (R$ 7, unid.). A ‘Caldeirada do Comandante’, com frutos do mar e molho de tomate (R$ 265, para dois) é outra boa pedida. R. Haddock Lobo, 807, Cerqueira César, 3061-2859 (56 lug.). 12h/15h e 19h/23h (6ª e sáb., 12h/16h30 e 19h/0h; dom., 12h/17h; fer., 12h/16h30 e 19h/23h). Cc.: A e V. Cd.: A e V.

Cebicheria Peruana

Nesta casa ampla e despojada, a cozinha fica sob o comando de Henrique Telo. Entre as opções do cardápio, estão o ‘Cebiche Clássico’, à base de peixe do dia, leite de tigre e batata-doce cozida (R$ 45); o ‘Arroz Criollo’ (R$ 83), com frutos do mar e peixes salteados, finalizado com ervilhas no wasabi; e o ‘Lomo Saltado’ (R$ 65), que traz cubos de filé mignon com batata frita, tomate, cebola e shoyu. O almoço executivo, com entrada, prato e sobremesa, sai por R$ 65. R. Amauri, 328, Itaim Bibi, 3073-1213 (100 lug.). 12h/15h e 19h/0h (sáb., 12h/16h e 20h/1h; dom., 13h/17h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Pizzaria

Bazar da Pizza

Assa boas pizzas, como a ‘Bazar’ (R$ 51,90), com molho de tomate, abobrinha fatiada, muçarela de búfala e parmesão. Para abrir a refeição, casquinhas de massa de pizza com limão e pimenta (R$ 12,90) são boas opções de petisco. R. Henrique Monteiro, 35, Pinheiros, 3816-6338 (98 lug.). 12h/15h e 18h30/23h (sáb., 18h30/23h; 2ª, 12h/15h; fecha dom. e fer.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Glória e Maria

Para anteceder as pizzas, há antepastos e salgados como a ‘Pelota Napolitana’, bolinha de massa de pizza com muçarela, molho de tomate, parmesão e orégano (R$ 13,90). Entre as redondas, prove a de alho negro, ricota, muçarela de búfala, tomate-cereja e pistache (R$ 78,90), ou a ‘Caponata Siciliana’ (R$ 76,90), com muçarela, berinjela, pimenta, cebola, uva passa e nozes. Av. Corifeu de Azevedo Marques, 1.668, Butantã, 3726-7070 (56 lug.). 18h/23h15 (6ª e sáb., 18h/0h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Português

Casa Santos

Em meio a fotos de Portugal, galos de Barcelos e azulejos decorados, serve bacalhau grelhado na churrasqueira com azeite, alho frito, brócolis e batatas coradas (R$ 206,90, para dois). Também sugere opções da culinária brasileira, caso da picanha com arroz, farofa e fritas (R$ 168,90). R. Conselheiro Dantas, 92, Pari, 3228-5971 (122 lug.). 11h/23h (dom. e fer., 11h/17h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Variada

Bio – Comer Saudável

Parceria do chef Alex Atala com donos da rede Frutaria São Paulo, a casa tem ambiente claro e informal. Para começar, há tapioca (R$ 17), omelete (R$ 22) e uma boa seleção de saladas (R$ 36/R$ 47). No almoço de 2ª a 6ª, o ‘Menu do Dia’ (R$ 55) inclui entrada, prato, sobremesa e bebida (chá, refresco ou água filtrada). Já o ‘Bife à Cavalo’, com farofa de pão, cebola caramelizada, ovo perfeito e mandioca cozida na manteiga de garrafa, sai por R$ 63. R. Horácio Lafer, 38, Itaim Bibi, 3071-1968 (110 lug.). 8h/23h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Carlota

Carla Pernambuco serve seus pratos criativos num ambiente aconchegante. Entre os destaques do menu, prove a ‘Paella Negra’ com frutos do mar e açafrão (R$ 79), e o camarão crocante com risoto de parma e melão (R$ 110). De sobremesa, destaque para o delicioso suflê de goiabada com calda de requeijão (R$ 34). R. Sergipe, 753, Higienópolis, 3661-8670 (70 lug.). 12h/15h e 19h/23h (sáb. e fer., 12h/16h e 19h/23h30; dom., 12h/16h30; fecha 2ª). Cc.: A, E, M e V. Cd.: A, E, M e V.

Esther Rooftop

Ocupa a cobertura do Edifício Esther, em frente à Praça da República. Empreitada do chef francês Olivier Anquier, tem no comando da cozinha o chef Benoit Mathurin, que abre o menu com petiscos como as ostras de Cananeia, com maracujá e gratinadas na manteiga de gengibre (R$ 60). Na ala dos principais, a dica é a ‘Torre de Bochecha de Porco’ e nhoque de mandioquinha (R$ 84), e o magret de pato (R$ 85), com purê de beterraba batido com framboesa. O almoço executivo custa R$ 89. De sobremesa, prove o ‘Brioche Esther’ (R$ 35), com caramelo salgado e sorvete. R. Basílio da Gama, 29, República, 3256-1009 (90 lug.). 11h30/15h e 18h/23h (6ª, até 0h; sáb., 11h30/0h; dom., 11h30/17h). Cc.: todos Cd.: todos.

Lilu

Informalidade é a palavra de ordem na casa do chef André Mifano. Com salão moderno e bem iluminado, tem menu enxuto e os pratos são levados à mesa em pequenas porções, para compartilhar. Prove a costela de porco assada, com purê de milho tostado e vinagrete de maçã verde (R$ 55), e o ‘Bife de Angus’ (R$ 64), acompanhado de batata sauté e agrião. R. Francisco Leitão, 269, Pinheiros, 9974-60269 (46 lug.). 19h/23h (sáb., 13h/16h e 19h30/23h; fecha dom. e 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.