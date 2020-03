Pinturas de artistas consagrados, como Eleonore Koch e Volpi, são destaque em três galerias de SP

A pintura é destaque em exposições que ocupam três importantes galerias da cidade

A partir deste sábado, 7, uma mostra na Galeria Marcelo Guarnieri põe em diálogo produções de Alfredo Volpi (1896-1988) e Eleonore Koch (1926-2018). Do uso de formas geométricas até a exploração de formas elementares (caso de suas famosas bandeirinhas), Volpi marcou o modernismo brasileiro. Foi com ele que Koch aprendeu diferentes técnicas de uso e preparo de têmpera e de pigmentos, com as quais produziu composições como naturezas-mortas e ambientes domésticos. A exposição fica em cartaz até 9 de abril.

Al. Lorena, 1.835, Jd. Paulista, 3063-5410; 2ª a 6ª, 10h/19h; sáb., 10h/17h; grátis.

Na Galeria Millan, até 28 de março, Criaturas Ornamentais reúne mais de trinta obras de Rodrigo Andrade. As telas, em diferentes dimensões, trazem pinceladas amplas e cores contrastantes, que remetem, por exemplo, a criaturas polimórficas do reino vegetal.

R. Fradique Coutinho, 1.360, Pinheiros, 3031-6007; 2ª a 6ª, 10h/19h; sáb., 11h/18h; grátis.

Já a Fortes D’Aloia & Gabriel recebe, até 16 de maio, obras de Lucia Laguna. A carioca é conhecida por criar composições de paisagens híbridas, entre as quais mescla arquitetura e vegetação, planos geométricos e elementos figurativos.

R. Fradique Coutinho, 1.500, V. Madalena, 3032-7066; 3ª a 6ª, 10h/19h; sáb., 10h/18h; grátis.