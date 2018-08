Peruano El Balcón lança novos drinques e petiscos; confira outras dicas de bares e baladas

+ Próximo ao La Peruana, o El Balcón funciona quase como uma sala de espera para os clientes do restaurante. Lá, tem novidades como o ‘Sambito’ (R$ 27), negroni feito com pisco, vermute tinto, Campari, angostura e toque de laranja. Entre os petiscos, o bombom de milho com costela (R$ 29; foto) é feito com molho de cerveja e especiarias peruanas. Al. Campinas, 1.333, Jd. Paulista, 3885-0148. 20h/23h (sáb. e dom., 13h/16h e 20h/23h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

NOVOS

Sylvester

Além de clássicos como gim-tônica (R$ 22,90) e ‘Manhattan’ (R$ 25,90), as bandejas dos garçons exibem, com frequência, receitas autorais como a do ‘Sylvester’ (R$ 26,90), feito com rum, limão, xarope de castanha com bitter de chocolate, espuma de gengibre com jasmim e carvão ativado – que dá ao coquetel seu tom escuro. O cardápio lista petiscos como a porção de ‘Coxinha Paramount’ (R$ 22,90, 8 unid.) e o dadinho de tapioca com queijo coalho (R$ 18,90, 10 unid.). R. Maria Carolina, 745, Pinheiros, 3034-1268. 17h/0h (sáb., 12h/0h; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

BOTECOS

Bezerra

O que mais chama a atenção são os curiosos objetos antigos – tem até uma cadeira de barbeiro e um fogão transformados em lavatórios. Além do cenário, o boteco agrada pelos cerca de cem rótulos de cerveja, nacionais e importados. Tem a boliviana Paceña (R$ 16,50) e a dinamarquesa Tuborg (R$ 16,50). Para comer, tem o ‘Aparecidinho na Cama’ (R$ 75), que é o ‘contrário’ do escondidinho, com a carne-seca sobre um ninho de batata frita. R. Coriolano, 800, V. Romana, 3862-4646. 16h/0h30 (sáb. e fer., 12h/0h30; dom., 12h/22h; fecha 2ª). Cc.: M e V. Cd.: E, M e V.

Leporace

A varanda é um chamariz para esse boteco cercado por prédios residenciais. As garrafas de 600 ml de cerveja são servidas em baldes de alumínio com gelo (R$ 12,55/R$ 13,80). Há grelhados como o galeto na brasa (R$ 58). A calabresa recheada com provolone (R$ 47) e o pastel de carne moída com quiabo (R$ 5,40, cada) fazem sucesso. R. Edson, 1.362, Campo Belo, 5044-0948. 16h/1h (6ª e sáb., 12h/1h; dom., 12h/0h; 2ª, 16h/0h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Ugue’s

Aberto em 1968, o bar serve uma suculenta feijoada às quartas e aos sábados (R$ 80, para duas pessoas). Em qualquer dia, você pode experimentar a deliciosa coxinha (R$ 6, cada). O hambúrguer cheese salada (R$ 20) é feito na própria casa. R. Marquês de Itu, 1.018, S. Cecília, 3661-3197. 11h/0h (dom. e fer., 11h/ 18h30). Cc.: todos. Cd.: todos.

BOTECOS CHIQUES

Boteco Coutinho

O lugar tem atendimento atencioso e ambiente arejado, graças ao teto retrátil e às portas de vidro, abertas nas noites de calor. O cardápio lista boas receitas, a exemplo do cremoso bolinho de risoto, recheado com dois queijos e ervas (R$ 26, 10 unid.), boa companhia para a cerveja Original (R$ 13,90) ou para a ‘Caipirosca do Coutinho’ (R$ 29,50), com caju, morango, uva e xarope de gengibre. Aos sábados e domingos, a feijoada é servida em esquema de bufê, à vontade (R$ 45,90). R. Fradique Coutinho, 1.074, Pinheiros, 3031-6586. 17h/1h (sáb. e fer., 12h/1h; dom., 12h/23h). Cc.: todos. Cd.: todos.

CERVEJAS ESPECIAIS

TapTap

Com uma carta de chopes atualizada todos os dias, o bar aberto em janeiro fica em uma charmosa esquina próxima à Praça Roosevelt. As 16 torneiras costumam servir estilos como Lager, IPA e cervejas de trigo, a partir de R$ 8. Para comer, o cardápio lista ‘sandubas’, como o de salmão defumado, servido no pão preto com tomate, cebola roxa e requeijão (R$ 20). R. da Consolação, 455, Consolação, 9847-78849. 12h/1h (dom., 12h/21h). Cc.: todos. Cd.: todos.

HAPPY HOUR

Genuíno

Localizado bem em frente a uma das entradas da ESPM, o bar tem o chope Brahma (R$ 9,40, claro; R$ 14,50, black) como sua bebida oficial. No arborizado quintal ou na varanda, beba em companhia da picanha no réchaud (R$ 118, para duas pessoas), acompanhada de polenta, farofa, alho frito e vinagrete. R. Joaquim Távora, 1.217, V. Mariana, 5083-4040. 17h/1h (sáb., dom. e fer., 12h/1h). Couv. art.: R$ 10. Cc.: todos. Cd.: todos.

VARIADOS

Dita Cabrita

O bar tem um agradável quintal com árvores frutíferas, como mangueira e jabuticabeira. O chope Brahma (R$ 8,50) e a caipirinha de frutas vermelhas (R$ 21,90) são boas escolhas. Os espetinhos na brasa (R$ 6,80) e a batata recheada à milanesa (R$ 25,90, 6 unid.) fazem bastante sucesso. R. Barão do Bananal, 961, Pompeia, 3868-2463. 17h30/0h (sáb., 12h/0h; dom. e fer., 12h/18h; fecha 2ª a 4ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

BALADA

Jambu Treme

Ritmos musicais do Pará embalam a noite, com apresentação do grupo de dança de carimbó Mãe D’Água e participação dos DJs paraenses Low Eyes e Eduardo Lobo. Nossacasa Confraria de Ideias. R. Mourato Coelho, 1.032, V. Madalena. Hoje (10), 23h/6h. R$ 25. Inf.: bit.ly/JambuTr

Love 2000

A balada relembra clássicos do pop, rock, black, funk e sucessos nacionais dos anos 2000, com hits de bandas como Black Eyed Peas, Avril Lavigne e Linkin Park. Blitz Haus. R. Augusta, 657, Consolação, 2924-5083. Sáb. (11), 22h/ 6h. R$ 30/R$ 70. Inf.: bit.ly/L2000

NINA

Ritmos da cena musical negra animam a pista, com sucessos do R&B, neo soul, disco, hip-hop e funk. Casa da Luz. R. Mauá, 512, Centro, 3326-7274. Sáb. (11), 23h20/6h. R$ 20/R$ 30. Inf.: bit.ly/NiLuz

Rebel Rebel

A festa celebra o mês do aniversário da cantora Madonna com seus hits mais dançantes. Sucessos de pop e rock dos anos 1980 completam o set list. Alberta #3. Av. São Luís, 272, República, 3214-5256. Sáb. (11), 22h/5h. R$ 20/R$ 60. Inf.: bit.ly/RebAlb3

Tieta

Com discotecagem 100% brasileira, a festa toca sucessos de nomes como Tim Maia, Os Mutantes, Cazuza e Daniela Mercury. Tokyo. R. Major Sertório, 110, V. Buarque. Dom. (12), 16h/23h. R$ 35/R$ 90. Inf.: bit.ly/TieTok