‘Pequeno Cidadão’, ‘Tiquequê’ e outras atrações para crianças em São Paulo

Pais e filhos

+ O grupo de rock para crianças Pequeno Cidadão – formado por Edgar Scandurra (Ira!), Taciana Barros (Gang 90 & Absurdettes), Antonio Pinto (produtor de trilhas, como a da Olimpíada Rio 2016) e seus filhos – comemora dez anos com duas apresentações neste fim de semana. O repertório, uma compilação dos três álbuns do grupo, traz músicas animadas e dançantes, com letras que abordam o universo infantil e também os seus primeiros problemas existenciais – entre alegrias, dúvidas, bichos, desafios, tristezas, cidadania, amor, esportes… Além disso, o show conta com malabares, acrobacias, vídeos e muita brincadeira. Sesc Consolação. Teatro Anchieta (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234- 3000. Sáb. (1º) e dom. (2), 17h. R$ 5/R$ 17.

Jornada humana

+ A Banda Mirim reestreia seu musical Buda, sobre o príncipe Sidarta Gautama, que abandonou o luxo e a riqueza dos palácios para conhecer o mundo – em uma profunda jornada de autoconhecimento até alcançar a ‘iluminação’ e transformar-se em Buda. O espetáculo conta com 11 artistas em cena e cerca de 30 instrumentos de várias origens. Livre. Teatro Procópio Ferreira. R. Augusta, 2.823, Cerqueira César, 3083-4475. Sáb., 16h; dom., 15h. R$ 60. Até 23/6.

Mistura sonora

+ O Tiquequê, formado por Diana e Bel Tatit e por Wem (foto), sobe ao palco acompanhado dos músicos Rodrigo Fujikawa e Eric Brandão – com arranjos de violão, baixo, guitarra e bateria. No repertório, composições inéditas, faixas conhecidas do grupo (como ‘Trava-língua’ e ‘Quero Começar’) e releituras do cancioneiro infantil. Livre. Teatro Opus. Shopping Villa-Lobos. Av. das Nações Unidas, 4.777, Alto de Pinheiros, 3515-6650. Sáb. (1º) e dom. (2), 15h. R$ 80/R$ 120.

As atrações acima são dicas do site bora.aí.





CONTAÇÃO DE HISTÓRIA

Brincando com os Elementos

Com o grupo Quintal D’Erês, a atividade poética e educativa apresenta brincadeiras e histórias que trabalham a diversidade da cultura brasileira, com referências indígenas e africanas. Os jogos são comandados por Camila Vieira, Raquel Paiva e Talita Lima. Livre. Sesc Avenida Paulista. 4º andar. Av. Paulista, 119, metrô Brigadeiro, 3170-0800. Dom. (2), 15h. Grátis (retirar ingresso 1 h antes).

MÚSICA

Barbatuques Só + 1 Pouquinho!

O grupo de percussão corporal apresenta as faixas de seu novo disco, feito especialmente para as crianças. O álbum traz dez faixas inéditas, mais um pot-pourri de congadas brasileiras. Os ritmos são variados e as letras abordam as relações entre pais e filhos e também situações do cotidiano, como hora de dormir, amizade, insegurança na escola, bichos de estimação, formação de identidade e fantasias de infância. Livre. 65 min. Sesc Guarulhos. R. Guilherme Lino dos Santos, 1.200, Jd. Flor do Campo, Guarulhos, 2475-5700. Sáb. (1º), 12h. R$ 5/R$ 17.

Beatles para Crianças

O espetáculo ‘Meu Primeiro Show de Rock’, do Beatles para Crianças, abre com uma projeção de uma animação do jogo ‘RockBand’. Ali, as crianças são convidadas para subirem ao palco e tocar ‘Blackbird’ com os mais de 70 instrumentos musicais disponíveis em cena. Depois, o show segue com canções do quarteto de Liverpool. Teatro MorumbiShopping. Av. Roque Petroni Junior, 1.089, Jd. das Acácias, 5183-2800. Sáb. (1º) e dom. (2), 15h. R$ 80.



Masha e o Urso

Versão musical do desenho que faz sucesso com as crianças na televisão e nas plataformas digitais. Na história, com canções especialmente produzidas para o show, a sapeca Masha vive em uma casa em meio à floresta. O seu melhor amigo é um urso, que vive no mesmo local, em uma cabana próxima. Cabe a ele acompanhar as travessuras que a menina apronta. Tom Brasil. R. Bragança Paulista, 1.281,Chácara S. Antônio, 2548-2541. Dom. (2), 15h. R$ 69/R$ 115.

Meu Primeiro Municipal

A Orquestra Jovem e a Orquestra Infantojuvenil da Escola Municipal de Música apresentam um concerto interativo para as crianças e toda a família. Sob regência de Érica Hindrikson, os músicos apresentam, em três partes, obras de Alexandre Travassos, Osvaldo Lacerda, Beethoven, entre outros. Livre. 60 min. Teatro Municipal. Sala de Espetáculos. Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2090. Sáb. (1º), 12h. R$ 10/R$ 20.

TEATRO



Alice no País das Maravilhas

Com criação da Companhia Imago, de Fernando Anhê, a peça, que usa recursos do teatro negro, dá a sua versão para a clássica história da menina que, ao perseguir um coelho, vai parar numa terra encantada. Lá, ela participa de um chá bastante diferente com o Chapeleiro Tantã e o Lebre Lelé. A trilha sonora do espetáculo é do maestro Jamil Maluf, que criou um tema para cada personagem. Teatro Alfa. Sala B. R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, S. Amaro, 5693-4000. A partir de sáb. (1º). Sáb. e dom., 16h. R$ 20/R$ 40. Até 30/6.

Mostra Pia Fraus

A mostra de repertório do grupo Pia Fraus ocupará as tardes de domingo do Sesc Parque Dom Pedro II, durante o mês de junho. O espetáculo de abertura, ‘Gigantes de Ar’, é inspirado nas apresentações de circo e traz bonecos gigantes representando personagens como girafas, leões, elefantes e um casal de cangurus. Sesc Parque Dom Pedro II. Tenda Arquibancada. R. São Vito, s/nº, Brás, 3111-7400. A partir de dom. (2). Dom., 16h. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até 30/6.

Pescadora de Ilusão

Baseada no livro ‘A Mulher que Matou os Peixes’, de Clarice Lispector, a peça, que tem Carol Badra e Badu Morais no elenco, conta a história de Eu e Tu, duas amigas inseparáveis, que saem em defesa de Clarice, que esqueceu de alimentar os peixinhos de seus filhos. Ela decidem montar um espetáculo para pedir que os espectadores perdoem a escritora. Biblioteca Mário de Andrade. Auditório Rubens Borba de Moraes. R. da Consolação, 94, República, 3775-0020. A partir de dom. (2). Dom., 11h. Grátis (retirar ingresso 1 h antes). Até 30/6.

ESPECIAL

Disney on Ice

O espetáculo de patinação ‘Em Busca dos Sonhos’, que costuma encantar não apenas as crianças, traz um elenco com personagens de diversos clássicos da Disney. Na pista de gelo, Miguel (da animação ‘Viva – A Vida É uma Festa’) está ao lado de protagonistas de desenhos como ‘Frozen’, ‘A Bela e a Fera’, ‘Aladdin’, ‘A Bela Adormecida’,‘A Pequena Sereia’ e ‘Cinderela’. O espetáculo envolve mais de 400 profissionais e um elenco de diferentes nacionalidades. Livre. Ginásio do Ibirapuera. R. Manoel da Nóbrega 1.361, 3887-3500. 3ª a 6ª, 19h30 (sáb., 11h e 15h; dom., 10h e 18h). Sessões extras: sáb. (1º), 19h; dom. (2), 14h; 7/6, 15h30; 8/6, 15h; 9/6, 10h. R$ 80/R$ 350. Até 9/6.