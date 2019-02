Penélope Cruz e Javier Bardem estrelam ‘Todos Já Sabem’, novo suspense de diretor iraniano

Do cineasta iraniano Asghar Farhadi, o mesmo de ‘A Separação’ (2011) e ‘O Apartamento’ (2016), Todos Já Sabem reúne três grandes nomes do cinema de língua espanhola: Penélope Cruz, Javier Bardem e Ricardo Darín. O suspense começa quando Laura (Penélope) viaja com os filhos para um vilarejo na Espanha para acompanhar o casamento da irmã. O marido, Alejandro (Darín), de início, não a acompanha.

Após uma típica celebração europeia, realizada de dia e que atravessa a noite, um fato marca o fim da festa: Irene (Carla Campra), filha mais velha de Laura, desaparece do quarto onde dormia. Sobre a cama, recortes de um antigo sequestro que terminou em tragédia.

A partir daí, a trama gira em torno de se descobrir quem poderia ter cometido o crime e qual a motivação. Questões familiares mal resolvidas no passado tornam todos suspeitos. Até mesmo o pai da menina – o que é reforçado pela interpretação dúbia de Darín.

Com a ajuda de Paco (Bardem), seu antigo amor, Laura parte em busca da filha. O desenrolar dos fatos se mostra, em certo momento, arrastado (o filme tem mais de duas horas de duração), mas a atuação do trio de protagonistas e a bonita fotografia amenizam a espera.

Para os mais atentos, o autor do crime se revela pouco antes da cena-chave, frustrando, de certa forma, o impacto do desfecho. E, sim, como em um bom filme do gênero, o criminoso parecia acima de qualquer suspeita. Danilo Casaletti (especial para o Estado)

