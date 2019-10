Pedro Luís, Joyce e Ava Rocha estão entre os shows desta sexta-feira (4/10)

Ava Rocha

A cantora carioca faz show do álbum ‘Trança’, seu terceiro disco de estúdio. Ela também aproveita a apresentação para marcar o lançamento do clipe da música ‘Singular’. Jazz nos Fundos (100 lug.). R. Cardeal Arcoverde, 742, Pinheiros, 3083-5975. 6ª (4), 22h. R$ 25/ R$ 45. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Ave Sangria

A lendária banda pernambucana relembra o repertório de seu homônimo e cultuado disco de estreia, lançado em 1974, além de novas canções. Sesc Santo André. Teatro (303 lug.). R. Tamarutaca, 302, V. Guiomar, 4469-1200. 6ª (4), 21h. R$ 9/ R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Black Mantra & BNegão

A big band de funk e soul convida o rapper para celebrar o repertório de Tim Maia. Na apresentação, eles dão destaque à fase do cantor conhecida como ‘racional’, que tem músicas como ‘Imunização Racional (Que Beleza)’, ‘Bom Senso’ e ‘O caminho do bem’. Cine Joia (1.300 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3101-1305. 6ª (4), 23h. R$ 25/ R$ 60. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

A Cor do Som

O grupo, dono de sucessos como ‘Beleza Pura’ e ‘Abri a Porta’ faz show comemorativo de 40 anos de carreira. O músico Moraes Moreira faz participação especial. Eles também se apresentam no Sesc Guarulhos no sábado (5). Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 6ª (4), 21h. R$ 12/ R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Fabio Torres

O pianista, integrante do Trio Corrente, apresenta, em formato de quarteto, o projeto Clube de Jazz. Sesc Osasco. Tenda 2 (400 lug.). Av. Sport Club Corinthians Paulista, 1.300, Jardim das Flores, 3184-0900. 6ª (4), 21h. Grátis.

Guinga convida Teco Cardoso

Com arranjos inéditos para duo, o compositor Guinga, mostra, ao lado do saxofonista Teco Cardoso, músicas do seu repertório, como ‘Di Menor’, ‘Senhorinha’, ‘Choro pro Zé’ e ‘Par Constante’. Blue Note (346 lug.). Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, 2º andar, metrô Consolação. 6ª (4), 20h. R$ 90/ R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.

Joyce

A cantora e compositora carioca comemora os 50 anos de carreira no show em que relembra músicas de seu primeiro álbum, lançado em 1968, entre elas, ‘Superego’ e ‘Bloco do Eu Sozinho’. Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. 6ª (4) e sáb. (5), 21h. R$ 9/ R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

King Crimson

O grupo inglês, que completa cinco décadas de carreira, traz, pela primeira vez, o seu rock progressivo para o país. A banda promete executar músicas dos discos ‘In the Court of the Crimson King’, ‘In the Wake of Poseidon’ e ‘Lizard’. Espaço das Américas (8.000 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 6ª (4), 21h30. R$ 500/ R$ 850. Cc.: todos. Cd.: todos.

Lirinha

O artista faz apresentação do espetáculo ‘Poesia Eletrônica’ em que mescla música e poesia, com composições próprias e versos de autores como João Cabral de Melo Neto e Cora Coralina. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. 6ª (4), 21h30. R$ 44. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Maria Beraldo

A compositora, clarinetista das Bandas Quartabê e Bolerinho, lança seu primeiro álbum solo, ‘Vinil Cavala’. Ela apresenta composições autorais como ‘Tenso’, ‘Amor Verdade’ e ‘Gatas Sapatas’. Sesc Belenzinho. Teatro (364 lug.). 6ª (4), 21h. R$ 9/ R$ 30. R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Pedro Luís

No show ‘Vale Quanto Pesa – Pérolas de Luiz Melodia’ o cantor interpreta obras de Melodia com versões para clássicos como ‘Juventude Transviada’, ‘Estácio Eu e Você’, ‘Pérola Negra’ e ‘Magrelinha’. Sesc Belenzinho. Comedoria (500 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 6ª (4) e sáb. (5), 21h30. R$ 9/ R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Som Imaginário

O grupo, formando pelos músicos Wagner Tiso, Robertinho Silva, Luiz Alves e Nivaldo Ornelas , faz uma apresentação especial para celebrar os 45 anos de carreira do disco ‘Milagre dos Peixes’, em que acompanharam o cantor e compositor Milton Nascimento. Sesc Campo Limpo. Tenda de Convivência (150 lug.). R. N. S. do Bom Conselho, 120, metrô Campo Limpo, 5510-2700. 6ª (4), 20h. Grátis.

Statues on Fire

A banda brasileira de punk e hardcore, que acumula turnês pela Europa, mostra músicas do álbum ‘Living in the Darkness’. O show de abertura fica por conta da banda Questions. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 6ª (4), 21h30. R$ 9/ R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.



The Baggios

A banda, cujo trabalho é voltado para o rock e o blues, faz show de lançamento do álbum ‘Vulcão’, reproduzindo no palco, com apoio de percussão e metais, a sonoridade fiel do disco. Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. 6 ª(4), 21h. R$ 9/ R$ 30. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.